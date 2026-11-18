Theo CarNewsChina, Mercedes-Benz VLE phiên bản sản xuất tại Trung Quốc dự kiến xuất hiện tại Triển lãm ôtô Quảng Châu 2026 vào ngày 27/11.

Đây là mẫu MPV thuần điện phát triển từ concept Vision V, được Mercedes-Benz định vị trong nhóm xe đa dụng cao cấp. Tuy nhiên khác với thời điểm các hãng xe châu Âu còn chiếm ưu thế ở phân khúc xe sang, VLE chuẩn bị gia nhập thị trường Trung Quốc khi nhiều thương hiệu nội địa đã xây dựng được chỗ đứng trong nhóm MPV cao cấp.

MPV điện Mercedes-Benz có gì?

Mercedes-Benz VLE sẽ được sản xuất tại Trung Quốc thông qua liên doanh Fujian Benz, doanh nghiệp có sự tham gia của Mercedes-Benz Group, BAIC và Fujian Motor Industry.

Đây cũng là đơn vị đang lắp ráp các dòng Mercedes-Benz V-Class và Vito tại thị trường này. Theo hồ sơ đăng ký sản phẩm, VLE có chiều dài 5.310 mm, rộng 2.000 mm và cao 1.922 mm, cùng chiều dài cơ sở 3.340 mm.

Xe sở hữu cấu hình 7 chỗ với cách bố trí 2+2+3, gồm 2 ghế độc lập ở hàng giữa.

Mercedes-Benz cung cấp 2 lựa chọn hệ truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng một mô-tơ điện tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 268 mã lực. Trong khi đó, bản cao cấp hơn có 2 mô-tơ điện, hệ dẫn động 4 bánh và tổng công suất 409 mã lực.

Thiết kế đuôi trên 2 mẫu xe Mercedes-Benz VLE 300 và VLE 400 sắp ra mắt Trung Quốc. Ảnh: MIIT.

Cả 2 phiên bản sử dụng pin NMC với cell pin từ liên doanh giữa Mercedes-Benz và CATL.

VLE còn được trang bị hệ thống treo khí nén và công nghệ đánh lái bánh sau, những tính năng thường xuất hiện trên các dòng xe cao cấp nhằm cải thiện độ êm ái và khả năng xoay trở. Dù vậy, Mercedes-Benz chưa công bố giá bán và thông số phạm vi hoạt động chính thức của VLE phiên bản Trung Quốc.

Hãng cũng chưa xác nhận liệu sản phẩm sẽ được mở bán ngay trong sự kiện ngày 27/11 hay chỉ xuất hiện dưới hình thức trưng bày.

Xe Đức không còn dễ chiếm ưu thế

Tại Trung Quốc, MPV cỡ lớn là một trong những dòng xe được nhóm khách hàng doanh nhân và gia đình có điều kiện kinh tế quan tâm.

Tuy nhiên đây cũng là phân khúc mà các thương hiệu nội địa đang đầu tư mạnh vào công nghệ, tiện nghi và các hệ truyền động điện hóa. Những năm gần đây, nhiều mẫu MPV hạng sang Trung Quốc liên tục được giới thiệu với khoang nội thất rộng rãi, hệ thống giải trí dành cho hàng ghế sau cùng các công nghệ hỗ trợ vận hành.

Trong đó, Denza D9, Zeekr 009, Xpeng X9 và Li Auto Mega là những cái tên đáng chú ý.

Denza D9, mẫu MPV thuộc thương hiệu cao cấp của BYD, được bán tại Trung Quốc với mức giá khoảng 46.500-90.100 USD. Xpeng X9 có giá khởi điểm khoảng 46.500 USD, trong khi Zeekr 009 được phân phối từ khoảng 66.000 USD.

Đối với Li Auto Mega, mẫu MPV điện này có giá khoảng 76.500 USD. Không chỉ cạnh tranh bằng giá bán, các thương hiệu Trung Quốc còn liên tục bổ sung trang bị cao cấp.

Li Auto Mega với giá bán 76.500 USD tại Trung Quốc. Ảnh: Li Auto.

Một số mẫu MPV đầu bảng được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, treo khí nén đa buồng, đèn chiếu sáng có khả năng trình chiếu hoặc ghế có thể xoay. Đáng chú ý, Zeekr cũng đang chuẩn bị giới thiệu phiên bản hybrid sạc ngoài của mẫu 009, mở rộng lựa chọn cho khách hàng chưa muốn chuyển hoàn toàn sang xe điện.

Trong khi đó, Li Auto và Voyah tiếp tục phát triển các sản phẩm MPV cao cấp nhằm cạnh tranh ở nhóm khách hàng có ngân sách lớn.

So với các đối thủ Trung Quốc, Mercedes-Benz VLE có lợi thế từ thương hiệu lâu đời và kinh nghiệm phát triển những dòng xe đa dụng cao cấp như V-Class. Tuy nhiên trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến công nghệ và trang bị, giá trị thương hiệu có thể không còn là yếu tố đủ để tạo khác biệt.

Những công nghệ như đánh lái bánh sau hay treo khí nén trên VLE cũng đã xuất hiện trên một số đối thủ nội địa. Do đó, hãng xe Đức có thể cần tìm thêm lợi thế về trải nghiệm vận hành, chất lượng hoàn thiện và dịch vụ hậu mãi để thuyết phục khách hàng.

Đặc biệt, giá bán sẽ đóng vai trò quan trọng khi VLE phải cạnh tranh với nhiều mẫu MPV điện và hybrid có mức giá trải rộng từ khoảng 40.000 USD đến hơn 100.000 USD.

Các chi tiết trang bị trên Mercedes-Benz VLE mới. Ảnh: MIIT.

Theo CarNewsChina, Mercedes-Benz bắt đầu sản xuất VLE tại Tây Ban Nha từ tháng 6/2026. Đến tháng 8, hãng đã nộp hồ sơ xin cấp phép bán xe tại Trung Quốc.

Tuy nhiên thông tin về phiên bản lắp ráp trong nước chỉ mới xuất hiện trở lại trong những ngày gần đây, khi truyền thông địa phương đưa tin xe dự kiến trình làng tại Quảng Châu.

Nếu kế hoạch này diễn ra đúng dự kiến, VLE sẽ là sản phẩm mới của Mercedes-Benz trong cuộc cạnh tranh MPV điện hạng sang tại đất nước tỷ dân.

Tuy nhiên khả năng giành thị phần của mẫu xe Đức vẫn là dấu hỏi, đặc biệt khi các thương hiệu Trung Quốc ngày càng mở rộng danh mục sản phẩm và đầu tư mạnh vào trang bị công nghệ.