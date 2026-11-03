Trong số những mẫu xe cổ từng được Mercedes-Benz sản xuất, 190SL là cái tên được giới sưu tầm chú ý nhờ kiểu dáng mui trần đặc trưng, số lượng sản xuất không lớn và giá trị lịch sử gắn với thương hiệu xe Đức.

Mercedes-Benz 190SL được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm ô tô New York năm 1954 và bắt đầu sản xuất thương mại từ năm 1955. Mẫu xe được duy trì đến năm 1963, trước khi nhường chỗ cho thế hệ Mercedes-Benz SL mới (W113), thường được giới chơi xe gọi bằng biệt danh Pagoda.

Trong 9 năm sản xuất, Mercedes-Benz đã lắp ráp tổng cộng 25.881 chiếc 190SL. Đây là con số không quá nhỏ nếu xét trên quy mô toàn cầu, nhưng số lượng xe còn nguyên vẹn, được bảo dưỡng và phục chế đúng tiêu chuẩn sau hơn 60 năm là yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá trị của từng chiếc.

Mercedes-Benz 190SL hơn 60 năm tuổi, hàng hiếm giá 13 tỷ đồng tại Sài Gòn.

Mới đây, một chiếc Mercedes-Benz 190SL được cửa hàng xe sang có tên Saigon Luxury Cars ở TP. HCM chào bán với giá 13 tỷ đồng gây chú ý. Đại diện showroom cho biết, tại Việt Nam hiện chỉ có khoảng 3 chiếc Mercedes-Benz 190SL. Hai chiếc còn lại đều đã có chủ, trong khi chiếc đang được showroom giới thiệu là xe duy nhất còn được chào bán.

Mức giá này đặt chiếc xe cổ vào nhóm có giá trị tương đương nhiều mẫu xe sang, SUV siêu sang đời mới. Chẳng hạn, Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic hiện có giá niêm yết khoảng 12,379 tỷ đồng, chưa tính chi phí lăn bánh. Như vậy, số tiền để sở hữu chiếc 190SL đã tiệm cận giá một mẫu SUV Maybach mới. Tuy nhiên, hai mẫu xe hướng đến những nhóm khách hàng hoàn toàn khác nhau: một bên là phương tiện hiện đại với nhiều công nghệ, tiện nghi; bên còn lại có giá trị chủ yếu nằm ở độ hiếm và tính sưu tầm.

Điểm gây chú ý là khoang nội thất bọc da màu đỏ cam, từ ghế ngồi, táp-lô đến các tấm ốp cửa.

Chiếc xe có ngoại thất màu bạc, kết hợp bộ mâm mang phong cách cổ điển với lốp viền trắng. Điểm gây chú ý là khoang nội thất bọc da màu đỏ cam, từ ghế ngồi, táp-lô đến các tấm ốp cửa. Cách phối màu tương phản với thân xe tạo nên diện mạo khá khác biệt so với những mẫu Mercedes-Benz hiện đại.

190SL sử dụng kết cấu thân xe và nền tảng kỹ thuật đơn giản hơn.

190SL được phát triển như một mẫu roadster thể thao mui trần có giá dễ tiếp cận hơn đàn anh Mercedes-Benz 300SL. Hai mẫu xe có ngoại hình gợi liên tưởng đến nhau, đặc biệt ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt lớn, biểu tượng ngôi sao ba cánh và những đường nét bo tròn đặc trưng. Tuy nhiên, 190SL sử dụng kết cấu thân xe và nền tảng kỹ thuật đơn giản hơn, thay vì khung không gian phức tạp như 300SL.

Mercedes-Benz 190SL sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.897cc, trục cam đơn SOHC, hút khí tự nhiên. Khối động cơ này cho công suất khoảng 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142Nm, kết hợp hộp số sàn 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Tốc độ tối đa theo thông số công bố vào khoảng 170-173km/h.

Những thông số trên khá khiêm tốn nếu đặt cạnh ô tô hiện đại, nhưng không phải yếu tố quyết định sức hút của một chiếc xe cổ. 190SL được đánh giá cao bởi trải nghiệm lái xe mui trần cơ khí truyền thống, thiết kế có tính nhận diện và cảm giác sở hữu một sản phẩm gắn với lịch sử phát triển của Mercedes-Benz.

Xe được trang bị mui mềm có thể gấp gọn bằng tay phía sau hàng ghế. Ngoài ra, hãng từng cung cấp tùy chọn mui cứng tháo rời. Cấu hình mui trần cùng khoang lái thiết kế tối giản, vô-lăng lớn, các đồng hồ analog và nhiều chi tiết kim loại mạ crôm tạo nên nét đặc trưng của những chiếc roadster châu Âu giữa thế kỷ XX.

Ở mức giá 13 tỷ đồng, Mercedes-Benz 190SL không phải lựa chọn dành cho số đông khách hàng tìm kiếm một phương tiện đi lại. Giá trị của xe phụ thuộc nhiều vào độ nguyên bản, tình trạng phục chế, lịch sử sở hữu, số khung, số máy và hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Đây cũng là những yếu tố người mua cần kiểm tra kỹ trước khi quyết định xuống tiền cho một chiếc xe đã có tuổi đời hơn 6 thập kỷ.