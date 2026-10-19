Mercedes-AMG GT SUV thuần điện mạnh 1.153 mã lực, sạc 10 phút đi 450 km

Mercedes-AMG GT SUV thuần điện dự kiến bán tại Mỹ từ mùa hè năm sau. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Mercedes-AMG vừa giới thiệu GT SUV, mẫu xe gầm cao thuần điện phát triển từ GT 4-Door Coupe. Xe gồm ba phiên bản GT 53, GT 55 và GT 63, sử dụng nền tảng hiệu suất cao AMG.EA và được sản xuất tại nhà máy Sindelfingen, Đức.

GT SUV có thiết kế tương đồng với GT 4-Door Coupe, nổi bật với phần mui vuốt dốc, tay nắm cửa dạng ẩn và cụm đèn trước, sau tạo hình ngôi sao. Cánh gió phía sau tự kích hoạt khi xe chạy trên 150km/h.

Khoang lái trang bị màn hình trung tâm 14 inch, đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và tùy chọn màn hình 14 inch dành cho hành khách phía trước. Hệ điều hành tích hợp trợ lý ảo AI, nhiều giao diện tùy chỉnh và chức năng ghi lại dữ liệu khi chạy đường đua.

Bản GT 63 tăng tốc 0-96km/h trong 2,4 giây. (Ảnh: Mercedes-Benz)

Theo công bố của hãng, phiên bản GT 63 sử dụng ba mô-tơ điện từ thông dọc trục, cho công suất đỉnh 1.153 mã lực và mô-men xoắn 2.000Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 96km/h trong 2,4 giây.

Phiên bản GT 55 cũng dùng ba mô-tơ, đạt công suất 805 mã lực, mô-men xoắn 1.860Nm và tăng tốc 0-96km/h trong 3 giây. Trong khi đó, GT 53 trang bị hai mô-tơ điện, công suất 536 mã lực, mô-men xoắn 800Nm và thời gian tăng tốc tương ứng 4,1 giây. Các mức công suất trên là công suất đỉnh do hãng công bố.

GT SUV có hai tùy chọn pin dung lượng 106kWh và 128kWh, với tầm vận hành ước tính có thể vượt 480km. Công suất sạc nhanh DC tối đa đạt 710kW, cho phép xe di chuyển 450km sau 10 phút sạc theo công bố của hãng. Xe cũng tương thích chuẩn sạc NACS tại Mỹ và có thể chuyển sang chế độ sạc 400V khi sử dụng trạm không hỗ trợ 800V.

Mẫu SUV điện này có 7 chế độ lái, hệ thống đánh lái bánh sau chủ động tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản. Hệ thống treo Active Ride Control+ là trang bị tiêu chuẩn trên GT 63 và tùy chọn trên GT 55.

Theo kế hoạch, Mercedes-AMG GT SUV sẽ có mặt tại các đại lý Mỹ vào mùa hè năm sau. Giới truyền thông dự đoán giá bán của mẫu xe nằm trong khoảng 170.000-220.000 USD.