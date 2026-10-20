Mercedes-AMG GT SUV 2027: Công suất 1.153 mã lực, giá khởi điểm gần 3,3 tỷ đồng

Được phát triển trên nền tảng AMG.EA dành cho xe điện hiệu suất cao, mẫu SUV mới không chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc mà còn sở hữu hàng loạt công nghệ khung gầm, hệ dẫn động bốn bánh thông minh và những tính năng mô phỏng trải nghiệm lái xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong.

Trong đó, Mercedes-AMG GT 63 là phiên bản mạnh nhất, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,7 giây, đưa mẫu SUV điện này vào nhóm những mẫu xe đa dụng hiệu suất cao đáng chú ý. Mercedes-AMG hiện chưa công bố đầy đủ giá bán của cả ba phiên bản tại châu Âu.

Mercedes-AMG GT SUV 2027.

Mercedes-AMG GT SUV được phát triển song song với mẫu sedan AMG GT sử dụng kiến trúc AMG.EA, đồng thời duy trì định hướng thiết kế và công nghệ đặc trưng của dòng xe hiệu suất cao AMG. Phiên bản GT 53 đóng vai trò cấu hình khởi điểm, sử dụng bộ pin dung lượng 106 kWh cùng hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa 536 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh, tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây và đạt tốc độ 200 km/h sau 14,6 giây. Theo tiêu chuẩn WLTP, Mercedes-AMG GT 53 có phạm vi hoạt động tối đa 668 km sau mỗi lần sạc. Đáng chú ý, phiên bản này hỗ trợ công suất sạc lên tới 600 kW, giúp rút ngắn thời gian bổ sung năng lượng khi sử dụng các trạm sạc tương thích.

Ở cấp độ cao hơn, Mercedes-AMG GT 55 được trang bị hệ truyền động gồm ba mô-tơ điện từ trường tiên tiến do Mercedes-AMG phát triển. Cấu hình này tạo ra công suất 805 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.860 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,1 giây và đạt 200 km/h trong 9,9 giây. Khách hàng có thể lựa chọn bộ pin dung lượng 106 kWh hoặc 128 kWh, tùy theo nhu cầu về phạm vi hoạt động và khả năng sạc.

Với pin 106 kWh, phạm vi hoạt động tối đa theo WLTP đạt 585 km, trong khi cấu hình pin 128 kWh nâng con số này lên 700 km. Bộ pin lớn hơn hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 710 kW và có thể bổ sung 83 kWh năng lượng trong khoảng 10 phút trong điều kiện phù hợp. Nhờ đó, GT 55 hướng đến những khách hàng cần sự kết hợp giữa hiệu năng cao, phạm vi di chuyển dài và khả năng nạp năng lượng nhanh.

Phiên bản đầu bảng Mercedes-AMG GT 63 được phát triển theo hướng tối đa hóa hiệu năng, với ba mô-tơ điện được nâng cấp để đạt tổng công suất 1.153 mã lực và mô-men xoắn cực đại 2.000 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,7 giây và đạt 200 km/h chỉ sau 7,2 giây theo thông số được công bố.

Đáng chú ý, dù sở hữu công suất cao hơn đáng kể so với GT 55, phạm vi hoạt động theo WLTP của GT 63 được công bố tương đương phiên bản GT 55. Điều này cho thấy Mercedes-AMG không chỉ chú trọng khả năng tăng tốc mà còn tìm cách cân bằng hiệu suất vận hành và khả năng sử dụng thực tế. Với mức công suất vượt mốc 1.000 mã lực, GT 63 trở thành phiên bản thể hiện rõ nhất tham vọng đưa công nghệ xe điện hiệu suất cao vào phân khúc SUV hạng sang.

Không chỉ gây chú ý bởi sức mạnh động cơ, Mercedes-AMG GT SUV còn được trang bị hệ thống khung gầm hiện đại nhằm kiểm soát khối lượng lớn và cải thiện độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao. Phiên bản GT 55 và GT 63 sở hữu hệ thống treo AMG Active Ride Control+ với lò xo khí điều chỉnh ba cấp kết hợp hệ thống thủy lực, thay thế vai trò của thanh ổn định truyền thống.

Công nghệ này cho phép kiểm soát chủ động độ nghiêng thân xe khi vào cua, hạn chế hiện tượng chúi đầu khi phanh gấp và giảm độ ngẩng đầu khi tăng tốc mạnh. Hệ thống lái bánh sau cũng được trang bị tiêu chuẩn, cho phép bánh sau đánh lái tối đa 6 độ nhằm tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong không gian hẹp và cải thiện độ ổn định khi đổi hướng ở tốc độ cao. Đây là những trang bị quan trọng đối với một mẫu SUV điện có công suất lớn và trọng lượng đáng kể.

Theo thông tin công bố, Mercedes-AMG GT 55 có trọng lượng lên tới 2.715 kg, cho thấy thách thức về kiểm soát khối lượng đối với một mẫu SUV điện hiệu suất cao. Để đáp ứng yêu cầu vận hành, xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh thông minh có khả năng phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa các bánh xe.

GT 53 và GT 55 sử dụng hệ thống phanh đĩa thép tiêu chuẩn, trong khi GT 55 có thể lựa chọn phanh gốm carbon và GT 63 được trang bị loại phanh này theo tiêu chuẩn. Hệ thống phanh hiệu suất cao giúp tăng khả năng giảm tốc và kiểm soát xe trong những tình huống vận hành cường độ lớn, đặc biệt khi xe thường xuyên tăng tốc nhanh hoặc di chuyển trên đường đèo và đường đua.

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý của Mercedes-AMG GT SUV so với nhiều mẫu SUV điện khác là hệ thống AMGForce Sport+, được trang bị trên cả ba phiên bản. Công nghệ này mô phỏng âm thanh động cơ đốt trong nhằm tạo cảm giác phấn khích cho người lái. Trên GT 53, âm thanh được thiết kế dựa trên đặc trưng của động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, trong khi GT 55 và GT 63 sử dụng âm thanh lấy cảm hứng từ những mẫu xe V8 hiệu suất cao của AMG, bao gồm AMG GT R.

Hệ thống âm thanh còn hoạt động cùng cơ chế mô phỏng cấp số, tạo cảm giác chuyển số tương tự xe sử dụng hộp số truyền thống. Bên cạnh đó, bộ rung tích hợp trên ghế giúp truyền phản hồi vật lý đến người lái, tăng tính chân thực khi tăng tốc hoặc thay đổi trạng thái vận hành. Người dùng có thể lựa chọn nhiều chế độ âm thanh khác nhau tùy theo sở thích.

Thiết kế ngoại thất Mercedes-AMG GT SUV mang phong cách mạnh mẽ với tỷ lệ thân xe lớn, nhấn mạnh đặc trưng của một mẫu SUV hiệu suất cao. Dù hình dáng có thể gây tranh luận về mặt thẩm mỹ, mẫu xe vẫn tạo dấu ấn bằng tỷ lệ thân xe bề thế và những chi tiết thể hiện rõ định hướng thể thao. Trái lại, khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại và cao cấp, gần như tương đồng với mẫu sedan AMG GT.

Khu vực người lái có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình thông tin giải trí 14 inch hướng về phía người lái, trong khi hành khách phía trước có thể được trang bị thêm màn hình 14 inch tùy chọn. Nội thất sử dụng nhiều chi tiết sợi carbon, bao gồm khu vực bảng điều khiển trung tâm, kết hợp các nút bấm và công tắc vật lý để điều khiển những chức năng quan trọng. Ba núm xoay lớn cho phép điều chỉnh phản hồi hệ truyền động, khả năng vào cua và độ trượt của khung gầm, giúp người lái dễ dàng thay đổi đặc tính vận hành.

Các trang bị tiện nghi trên Mercedes-AMG GT SUV còn bao gồm hệ thống âm thanh vòm 4D Burmester tùy chọn, cửa sổ trời toàn cảnh Sky Control có thể chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ đục, cùng nhiều tùy chọn bọc da cao cấp. Xe cũng được tích hợp AMG Track Pack dành cho những khách hàng muốn sử dụng mẫu SUV điện trên đường đua.

Hệ thống này ghi lại hơn 80 điểm dữ liệu, đồng thời hiển thị thông số vận hành và dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực trên màn hình người lái cũng như màn hình hiển thị trên kính chắn gió. Công nghệ thực tế tăng cường còn có thể chồng hình ảnh đường đua lên hình ảnh hiển thị, tạo cảm giác trực quan tương tự trò chơi điện tử.

Ngoài ra, hệ truyền động có các chế độ Race và Sprint riêng biệt, bên cạnh những chế độ lái thông thường gồm Comfort, Sport, Sport+, Race, Slippery, Eco và Individual, cho phép người lái điều chỉnh chiếc xe theo điều kiện đường sá hoặc phong cách vận hành.

Về kế hoạch thương mại, Mercedes-AMG dự kiến bắt đầu bán GT 53 tại châu Âu trong thời gian tới với giá khởi điểm 113.500 euro (tương đương 3,296 tỷ đồng). Hai phiên bản GT 55 và GT 63 dự kiến xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2027 nhưng giá bán cụ thể chưa được công bố.

- Video cận cảnh Mercedes-AMG GT SUV 2027. Nguồn: REC Anything.