Mercedes-AMG GT ra mắt - siêu SUV điện 1.153 mã lực, chạy 700 km/sạc

Mercedes-AMG GT SUV 2027 thuần điện là mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên do bộ phận AMG tự chủ phát triển hoàn toàn. Đây cũng là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng khung gầm xe điện hiệu năng cao AMG.EA, nối tiếp mẫu AMG GT 4-Door Coupe từng trình làng trước đó.

Mercedes-AMG GT SUV được bán ra với 3 phiên bản bao gồm: GT53 SUV, GT55 SUV và bản cao cấp nhất GT63 SUV. Trong đó, hai phiên bản GT55 và GT63 được trang bị cấu hình 3 mô-tơ điện (1 mô-tơ ở cầu trước và 2 mô-tơ ở cầu sau). Mô-tơ phía trước có thể tự động ngắt khi không cần thiết để tiết kiệm năng lượng và chỉ kích hoạt khi xe cần thêm sức kéo hoặc công suất tối đa.

Đối với bản tiêu chuẩn GT53, xe sở hữu hệ thống 2 mô-tơ điện phân bổ đều cho hai trục, đi kèm hộp số 2 cấp ở cầu sau. Hộp số này sở hữu cấp số 1 ngắn giúp tối ưu khả năng đề-pa tăng tốc và cấp số 2 dài hơn phục vụ việc di chuyển ở dải tốc độ cao trên cao tốc.

Cả 3 phiên bản đều đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+. Riêng hai bản GT55 và GT63 có khả năng truyền lực độc lập tới từng bánh sau để nâng cao độ bám đường cùng khả năng di chuyển linh hoạt.

Về mặt thông số, phiên bản GT53 đạt công suất 671 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 3,8 giây. Bản GT55 sở hữu công suất 805 mã lực, mô-men xoắn 1.150 Nm, tăng tốc 0-96 km/h trong 3,1 giây. Bản GT63 mạnh nhất đạt công suất lên tới 1.153 mã lực và mô-men xoắn 1.400 Nm, chỉ mất 2,4 giây để đạt mốc tốc độ 96 km/h từ vị trí xuất phát.

Dòng SUV điện mới của AMG được áp dụng kiến trúc điện 800V. Bản GT53 sở hữu bộ pin dung lượng 106 kWh, hỗ trợ công suất sạc tối đa 600 kW, cho phép nạp thêm 380 km tầm vận hành (theo tiêu chuẩn WLTP) chỉ trong 10 phút. Hai bản GT55 và GT63 sở hữu bộ pin dung lượng lớn hơn, đạt 128 kWh, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 710 kW.

Mercedes-AMG GT SUV được trang bị hệ thống treo AMG Active Ride Control+ mới (trang bị tiêu chuẩn trên GT63 và tùy chọn trên GT55). Hệ thống này sử dụng các giảm chấn thủy lực kết hợp bóng hơi điều chỉnh, loại bỏ thanh cân bằng truyền thống nhằm giữ cho thân xe phẳng khi vào khúc cua, hạn chế hiện tượng chúi đầu khi phanh gấp hoặc bốc đầu khi tăng tốc đột ngột.

Bên cạnh đó, hệ thống AMGForce Sport+ đem đến âm thanh giả lập động cơ V8 cho các bản GT55, GT63 và âm thanh động cơ 6 xi-lanh cho bản GT53. Âm thanh này được AMG thu lại từ các khối động cơ thực tế qua 100 lần đo đạc và 16 micro chuyên dụng. Xe cung cấp 7 chế độ lái bao gồm Comfort, Sport, AMGFORCE Sport+, Race, Slippery, Eco và Individual.

Về thiết kế, GT SUV mang nhiều đường nét tương đồng với bản sedan nhưng sở hữu vóc dáng cao lớn và cơ bắp hơn. Bên trong cabin, bảng điều khiển trung tâm nổi bật với đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 14 inch. Theo kế hoạch, Mercedes-AMG GT SUV 2027 sẽ chính thức có mặt tại các đại lý ở thị trường Mỹ vào mùa hè năm 2027.

Video: Mercedes-AMG GT SUV 2027 thuần điện chính thức ra mắt.