Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition có giá bán 836.888 Ringgit (tương đương 5,256 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm. So với phiên bản tiêu chuẩn, Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition được bổ sung hàng loạt chi tiết ngoại thất độc quyền, bộ mâm hợp kim 20 inch đặc biệt và không gian nội thất AMG Performance cao cấp hơn.

Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition.

Điểm nhấn của Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition nằm ở cách phối màu và những chi tiết trang trí riêng biệt. Xe sở hữu lớp sơn mờ Manufaktur magno màu xám than chì, kết hợp các họa tiết trang trí màu vàng nổi bật ở phần thân dưới. Đặc biệt, logo AMG kích thước lớn được bố trí phía sau cửa xe, nằm trong dải họa tiết sọc vàng chạy dọc thân dưới, tạo nên diện mạo thể thao và khác biệt. Sự kết hợp giữa màu sơn xám mờ cùng những điểm nhấn màu vàng giúp phiên bản giới hạn này có phong cách nhận diện riêng, đồng thời nhấn mạnh cá tính của dòng xe hiệu suất cao Mercedes-AMG.

Ở khu vực bánh xe, Mercedes-AMG CLE 53 Limited Edition được trang bị bộ mâm hợp kim đúc 20 inch với thiết kế nan hoa chéo độc quyền. Phần viền mâm được sơn màu vàng, đồng bộ với các họa tiết trang trí trên thân xe, trong khi hệ thống kẹp phanh phía sau các nan hoa mang màu xám. Một chi tiết đáng chú ý khác là nắp bình nhiên liệu hoàn thiện bằng crôm bạc, đi kèm dòng chữ AMG và các chi tiết trang trí màu đen. Những thay đổi không quá phô trương nhưng góp phần tạo nên diện mạo riêng cho phiên bản LE, đặc biệt khi kết hợp với lớp sơn mờ đặc trưng.

Không gian nội thất tiếp tục được Mercedes-Benz nâng cấp theo hướng thể thao và sang trọng. Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition được trang bị tiêu chuẩn gói ghế AMG Performance cao cấp, sử dụng da Nappa màu đen với các đường chỉ khâu tương phản màu vàng.

Dây đai an toàn cũng được hoàn thiện cùng tông màu, tạo sự đồng bộ với phong cách thiết kế ngoại thất. Các chi tiết trang trí bằng sợi carbon AMG xuất hiện trong khoang cabin, nhấn mạnh tính thể thao của mẫu coupe hiệu suất cao. Ngoài ra, bậc cửa AMG có đèn chiếu sáng màu vàng, kết hợp các tấm ốp có thể thay thế. Thảm sàn được trang trí bằng logo AMG màu vàng cùng đường chỉ khâu nổi bật.

Một trong những trang bị đáng chú ý nhất trong cabin là vô-lăng AMG Performance sử dụng thiết kế sợi carbon kết hợp vật liệu Microcut dạng sợi siêu nhỏ. Đây là loại vật liệu thường được sử dụng trên các mẫu xe thể thao hiệu suất cao nhờ khả năng tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Để bảo vệ lớp sơn mờ Manufaktur magno đặc biệt, Mercedes-Benz còn cung cấp riêng cho phiên bản LE một tấm phủ xe AMG chuyên dụng dành cho không gian trong nhà. Phụ kiện này sử dụng lớp vải tổng hợp bên ngoài có khả năng thoáng khí và chống rách, kết hợp lớp lót nỉ chống tĩnh điện bên trong, giúp hạn chế bụi bẩn và trầy xước khi xe được bảo quản trong garage.

Về khả năng vận hành, Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition không có thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ M256M, loại 6 xi lanh tăng áp thẳng hàng dung tích 3 lít, Động cơ này sản sinh công suất tối đa 449 mã lực tại dải vòng tua 5.800-6.100 vòng/phút. Đây là phiên bản nâng cấp của động cơ M256, với hàng loạt cải tiến liên quan đến quá trình đốt cháy và khả năng nạp xả. Cụ thể, Mercedes-AMG đã tối ưu hóa buồng đốt, thiết kế lại các kênh nạp và xả, sử dụng vòng piston mới cùng hệ thống phun nhiên liệu được cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất vận hành.

Động cơ còn được trang bị bộ tăng áp khí thải mới kết hợp máy nén điện bổ sung, tạo thành hệ thống tăng áp kép nhằm cải thiện khả năng đáp ứng chân ga. Theo công bố của Mercedes-Benz, áp suất tăng áp đã được nâng từ 0,4 bar lên 1,5 bar. Nhờ đó, mô-men xoắn cực đại có thể đạt 600 Nm trong chế độ tăng áp tạm thời kéo dài tối đa 12 giây, trong khi mức mô-men xoắn tiêu chuẩn đạt 560 Nm tại dải vòng tua 2.200-5.000 vòng/phút. Việc kết hợp bộ tăng áp khí thải với máy nén điện không chỉ giúp gia tăng sức kéo mà còn cải thiện phản hồi động cơ ở dải vòng tua trung bình, hạn chế độ trễ tăng áp khi người lái tăng tốc đột ngột.

Bên cạnh động cơ đốt trong, Mercedes-AMG CLE 53 còn sử dụng hệ thống hybrid nhẹ 48V với máy phát khởi động tích hợp thế hệ thứ hai (ISG), được bố trí trong cụm vỏ hộp số tự động AMG Speedshift TCT 9G. Hệ thống này có khả năng cung cấp lực hỗ trợ bổ sung trong thời gian ngắn với công suất 23 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Ngoài ra, ISG còn đảm nhiệm chức năng thu hồi năng lượng khi giảm tốc, hỗ trợ chuyển đổi điểm tải của động cơ và cải thiện quá trình khởi động/dừng. Nhờ đó, mẫu coupe hiệu suất cao có thể kết hợp khả năng vận hành mạnh mẽ với hiệu quả sử dụng nhiên liệu tốt hơn trong một số điều kiện hoạt động.

Sức mạnh từ động cơ được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AMG Performance 4Matic+. Với cấu hình này, Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,2 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn điện tử 250 km/h. Nếu trang bị thêm gói AMG Driver's Package, tốc độ tối đa có thể được nâng lên 270 km/h.

Để kiểm soát sức mạnh của hệ truyền động, Mercedes-AMG trang bị cho CLE 53 hệ thống phanh hiệu suất cao với đĩa phanh đục lỗ và thông gió bên trong. Phía trước sử dụng đĩa phanh đường kính 370 mm kết hợp cùm phanh cố định 4 piston, trong khi phía sau là đĩa phanh 360 mm cùng cùm phanh nổi một piston. Hệ thống này được thiết kế nhằm đáp ứng yêu cầu giảm tốc trong những tình huống vận hành ở tốc độ cao, đồng thời duy trì hiệu quả phanh khi xe phải hoạt động liên tục với cường độ lớn.

Hệ thống treo AMG Ride Control cũng là một trong những trang bị quan trọng trên Mercedes-AMG CLE 53 Coupe Limited Edition. Xe sử dụng lò xo thép kết hợp giảm xóc điều chỉnh thích ứng, cho phép người lái lựa chọn ba chế độ Comfort, Sport và Sport+ tùy theo điều kiện vận hành cũng như sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống lái trợ lực AMG có ba mức điều chỉnh theo tốc độ, kết hợp công nghệ đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa 2,5 độ. Trang bị này giúp cải thiện độ linh hoạt khi xoay trở ở tốc độ thấp, đồng thời tăng độ ổn định khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc thực hiện những pha chuyển hướng liên tục.