Mercedes-AMG bị đại lý bỏ ngoài trời nhiều tháng, nội thất phủ kín nấm mốc

Sự việc được một chủ xe chia sẻ trên diễn đàn Reddit, thuộc cộng đồng r/dealershiptricks, thu hút sự chú ý của nhiều người dùng mạng xã hội vì tình trạng chiếc xe sang sau thời gian được gửi tại đại lý.

Theo chia sẻ, chủ xe sống tại bang Florida đã đưa chiếc Mercedes-Benz GLE 63 S đến một đại lý địa phương để khắc phục sự cố điều hòa và lỗi bảng điều khiển. Sau khi kiểm tra, bộ phận dịch vụ xác định xe bị hư hỏng do nước thấm vào khu vực bên dưới bảng táp-lô.

Do xe không thể vận hành, đại lý giữ lại phương tiện để sửa chữa. Tuy nhiên, phía đại lý thông báo các linh kiện thay thế cần thiết đang hết hàng và dự kiến phải đến tháng 12 mới có thể cung cấp. Chiếc Mercedes đã nằm tại cơ sở sửa chữa từ đầu tháng 9.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi vợ/chồng của chủ xe đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra tình trạng phương tiện và lấy một số đồ dùng cá nhân để quên bên trong.

Thay vì được bảo quản trong khu vực có mái che, chiếc SUV hạng sang được phát hiện đỗ ngoài trời, tiếp xúc trực tiếp với điều kiện thời tiết tại Florida.

Do xe vốn đã gặp vấn đề thấm nước, việc tiếp tục để ngoài trời trong thời gian dài khiến nước và hơi ẩm xâm nhập, tích tụ trong khoang nội thất. Nhiệt độ cao cùng độ ẩm kéo dài tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Bên trong chiếc Mercedes-AMG bị phủ một lớp nấm mốc dày, trong đó có vô lăng bọc Alcantara và các chi tiết nội thất khác.

Hình ảnh được chủ xe đăng tải cho thấy nhiều bề mặt bên trong chiếc Mercedes-AMG bị phủ một lớp nấm mốc dày, trong đó có vô lăng bọc Alcantara và các chi tiết nội thất khác.

Theo lời kể, ngay cả nhân viên hỗ trợ mở xe tại đại lý cũng bất ngờ trước tình trạng này. Người này cho biết chưa từng chứng kiến trường hợp tương tự và khuyên chủ xe chụp ảnh chi tiết hiện trạng hư hỏng, đồng thời liên hệ trực tiếp với trụ sở Mercedes-Benz để phản ánh sự việc.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng, chủ xe còn gặp khó khăn về tài chính. Người này cho biết vẫn phải tiếp tục thanh toán tiền thuê xe dù phương tiện không thể sử dụng, trong khi hợp đồng thuê còn thời hạn khoảng 18 tháng.

Theo bài viết trên MotorBiscuit, khi tiếp nhận phương tiện để sửa chữa và lưu giữ, đại lý có trách nhiệm bảo quản tài sản của khách hàng trong thời gian xe nằm tại cơ sở dịch vụ. Tại Florida, trách nhiệm này được đề cập trong khái niệm pháp lý về giao nhận tài sản giữ hộ (bailment).

Mercedes-Benz GLE 63 S.

Việc để một chiếc xe đã được xác định có vấn đề thấm nước ngoài trời trong thời gian dài có thể làm phát sinh tranh chấp về trách nhiệm đối với những hư hỏng mới phát sinh.

Đáng chú ý, với những mẫu xe sang hiện đại như Mercedes-AMG GLE 63 S, nước xâm nhập kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến nội thất mà còn có nguy cơ tác động đến hệ thống dây điện, thiết bị điện tử và hệ thống thông gió. Nấm mốc phát triển trên diện rộng cũng khiến việc làm sạch, khử khuẩn và khôi phục xe trở nên phức tạp.

Hiện chủ xe đang tìm kiếm tư vấn về khả năng khởi kiện đại lý để yêu cầu giải quyết những thiệt hại phát sinh. Chưa có thông tin về phản hồi chính thức từ đại lý hoặc Mercedes-Benz, cũng như kết quả xử lý vụ việc.

Theo Motorbiscuit