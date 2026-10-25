Mẹo xử lý cơn nấc cụt bằng... ống hút

Nước soda chứa bicarbonat natri, có thể trung hòa một phần axit dạ dày, giảm kích thích lên niêm mạc dạ dày, từ đó làm dịu các triệu chứng khó chịu. (Ảnh: ITN).

Một số thứ thậm chí miễn phí, nhưng lại có thể giúp bạn khỏe hơn. Chỉ vì chúng có vẻ không liên quan gì đến hoàn cảnh sử dụng, nên nhiều người không biết đến.

Dưới đây là 5 mẹo sức khỏe chi phí thấp, trong những lúc cần thiết sẽ giúp giảm bớt triệu chứng khó chịu, giúp bạn thoải mái hơn.

Khi bị ợ chua, hãy nhai kẹo cao su

Nước bọt khi nhai có các thành phần như bicarbonate, giúp trung hòa axit dạ dày trào ngược lên thực quản, từ đó giảm cảm giác bỏng rát, làm tình trạng ợ chua đỡ hơn nhiều.

Nghiên cứu cho thấy, 70ml nước bọt có thể trung hòa khoảng 1ml axit hydrochloric nồng độ 1mmol/L.

Ngoài ra, khi nhai kẹo cao su, hành động nuốt cũng sẽ tăng lên. Việc nuốt thường xuyên có thể đẩy axit dạ dày trào ngược trở lại dạ dày, giảm thời gian axit ở lại trong thực quản.

Đây được xem là biện pháp hỗ trợ tạm thời nhưng hiệu quả khá tốt. Tất nhiên, nếu bạn bị ợ chua thường xuyên hoặc nghiêm trọng, vẫn nên đi khám bệnh viện để tìm nguyên nhân và điều trị đúng hướng.

Uống chút nước soda khi đau dạ dày

Nước soda chứa bicarbonat natri, khi uống vào có thể trung hòa một phần axit dạ dày, giảm kích thích lên niêm mạc dạ dày, từ đó làm dịu các triệu chứng khó chịu như đau dạ dày, ợ nóng và trào ngược.

Lần tới khi đau dạ dày, nếu tiện đường qua cửa hàng tiện lợi, bạn hãy thử mua một chai nước soda, biết đâu dạ dày sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng nên tránh uống khi bụng đói, tốt nhất là uống khoảng nửa giờ sau bữa ăn; cũng không nên uống quá nhiều, lượng nước soda mỗi ngày không nên vượt quá 500ml. Nếu uống xong mà thấy triệu chứng vẫn không giảm, hãy đi khám kịp thời.

Dùng một chiếc ống hút nhỏ khi nấc cụt

Khi dùng ống nhỏ để uống nước, cần phải vượt qua lực cản của ống càng lớn, bạn sẽ càng hút mạnh hơn. Quá trình này giúp cơ giữa lồng ngực và bụng - cơ hoành co lại. Đồng thời, khi thực hiện động tác uống và nuốt, thanh thiệt (vạt nhỏ che khí quản khi nuốt) cũng sẽ hạ xuống, giúp kích thích dây thần kinh lang thang, từ đó làm giảm co thắt cơ hoành theo nhiều hướng.

Ngoài ra, quá trình uống nước bằng ống hút nhỏ cũng cần một chút kỹ thuật. Điều này giúp bạn phân tán sự chú ý của dây thần kinh nấc cụt, và nấc cụt sẽ dừng lại.

Khi đau đầu, thử ngâm chân bằng nước ấm

Thực tế, khi ngâm chân bằng nước ấm, nhiệt độ ở chân tăng lên, từ đó kích thích các mạch máu giãn ra. Lưu lượng máu tăng, từ đầu chảy xuống chân, có thể cung cấp nhiều oxy và dưỡng chất hơn cho não, nhờ đó giảm các triệu chứng đau đầu.

Ngoài ra, bản thân việc ngâm chân là một hoạt động giúp thư giãn tinh thần, giúp chúng ta tạm quên lo lắng, giảm áp lực tâm lý, từ đó làm giảm đau đầu do căng thẳng.

Khi mắt khô, thử cười thật to

Đặc biệt vào mùa khô hanh, mắt khô như hai cái giếng cạn, thực sự rất khó chịu. Lúc này, điện thoại cũng chẳng còn hấp dẫn bạn nữa, TV chẳng muốn xem nữa. Dẫu vậy, khi cảm thấy mắt khô, bạn hãy thử cười thật to.

Đây là một nghiên cứu mới nhất từ Tạp chí Y học Anh. Cười to trong tình trạng khô mắt hiệu quả không kém nước mắt nhân tạo.

Điều này là vì cười to có thể làm co cơ hô hấp, đặc biệt có thể kích thích cơ hoành, tác động đến hệ thần kinh tự chủ, từ đó kích thích tuyến lệ tiết ra nước mắt.

Cùng lúc đó, cười to cũng làm co cơ quanh hốc mắt. Cơ quanh hốc mắt rất gần với tuyến meibomian – tuyến tiết lipid. Khi cười to, có thể tác động lên tuyến meibomian giúp tiết nhiều lipid hơn, giữ màng nước mắt ổn định, làm mắt thoải mái và ẩm hơn.

Mặc dù mọi kết quả nghiên cứu còn tùy từng người. Nhưng thử cười nhiều cũng không mất gì, bạn có thể thực hành bất cứ lúc nào.

Cần nhấn mạnh rằng, những mẹo nhỏ kể trên giúp giảm khó chịu, nhưng không thể chữa tận gốc vấn đề và chỉ hiệu quả với một số trường hợp. Nếu tình hình không phù hợp, nhớ tìm đến sự chẩn đoán chuyên nghiệp.

Theo dxy.com