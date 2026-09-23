Mẹo vệ sinh màn hình tivi sạch bóng không còn một hạt bụi, không xước màn

Tivi là một trong những thiết bị điện tử phục vụ nhu cầu giải trí quen thuộc trong hầu hết các gia đình hiện nay. Vệ sinh màn hình tivi đúng phương pháp không chỉ giúp bề mặt luôn sạch sẽ, mang đến hình ảnh rõ ràng, sắc nét và chân thực hơn mà còn góp phần bảo vệ thiết bị, duy trì độ bền trong quá trình sử dụng.

Những cách vệ sinh màn hình tivi nhanh chóng, hiệu quả

Chuẩn bị dụng cụ lau màn hình tivi

- Khăn lau: Bạn nên sử dụng một chiếc khăn mềm, sạch hoặc khăn chuyên dụng để lau kính, lau màn hình. Không nên dùng khăn giấy, giấy vệ sinh hay áo quần cũ để lau tivi bởi các chất liệu này có thể tạo ra những vết xước nhỏ trên bề mặt hoặc để lại bụi, xơ vải, khiến màn hình trông càng kém sạch.

- Dung dịch lau màn hình: Tốt nhất nên sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng dành riêng cho màn hình tivi. Ngoài ra, một số gia đình có thể sử dụng rượu hoặc giấm với lượng phù hợp. Đây đều là những nguyên liệu khá dễ tìm, có khả năng làm sạch và bay hơi nhanh nên sau khi lau, bề mặt màn hình có thể khô nhanh hơn, hạn chế tình trạng hơi ẩm lưu lại gây ảnh hưởng đến thiết bị.

Bạn tuyệt đối không nên dùng các loại dung dịch như cồn nồng độ cao, xăng, dầu máy, nước tẩy sơn móng tay... để lau màn hình. Những hóa chất này có thể tác động đến lớp phủ trên bề mặt, khiến màn hình bị xuống cấp, ố màu hoặc mất tính thẩm mỹ.

Bạn nên sử dụng một chiếc khăn mềm, sạch hoặc khăn chuyên dụng để lau kính, lau màn hình. Ảnh minh họa.

Các bước vệ sinh màn hình tivi

Bước 1: Tắt tivi và rút phích cắm trước khi vệ sinh

Trước khi bắt đầu lau, hãy tắt tivi và ngắt hoàn toàn nguồn điện. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng cũng như hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố về điện trong quá trình vệ sinh. Khi màn hình đã tắt, các vết bụi, dấu vân tay và vết bẩn cũng dễ nhìn thấy hơn, từ đó giúp bạn làm sạch kỹ hơn.

Bước 2: Tiến hành làm sạch màn hình

Chuẩn bị một chiếc bình hoặc vật chứa phù hợp, cho một lượng vừa đủ dung dịch vệ sinh vào đó. Nhúng khăn mềm vào dung dịch, sau đó vắt thật kỹ để khăn chỉ còn hơi ẩm rồi nhẹ nhàng lau toàn bộ bề mặt màn hình.

Nhúng khăn mềm vào dung dịch, sau đó vắt thật kỹ để khăn chỉ còn hơi ẩm rồi nhẹ nhàng lau toàn bộ bề mặt màn hình. Ảnh minh họa.

Nếu màn hình chủ yếu bám bụi: Có thể lau theo đường zíc zắc từ mép phải sang mép trái, sau đó đổi chiều và thực hiện lần lượt cho đến khi làm sạch toàn bộ màn hình.

Nếu màn hình có dấu vân tay hoặc vết bẩn khó lau bằng đường zíc zắc: Hãy chuyển sang thao tác lau theo vòng tròn, di chuyển lần lượt từ bên này sang bên kia và từ trên xuống dưới. Với những vị trí có vết bẩn cứng đầu, có thể tăng lực tay ở mức vừa phải, tránh chà quá mạnh để không làm ảnh hưởng đến bề mặt màn hình.

Bước 3: Làm sạch những bộ phận khác của tivi như khung màn hình, chân đế, vỏ máy và điều khiển

So với màn hình, các vị trí như khung tivi, chân đế, phần vỏ bên ngoài hay điều khiển thường được làm từ nhựa cứng nên ít nhạy cảm hơn. Bạn có thể dùng khăn giấy, khăn mềm hoặc khăn lau bụi thông thường để lau nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt.

Chỉ với vài thao tác đơn giản và đúng cách, chiếc tivi trong gia đình sẽ nhanh chóng trở nên sạch sẽ, sáng bóng hơn. Màn hình không còn bụi bẩn, giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng, tươi sáng, mang đến trải nghiệm xem thoải mái cho cả gia đình.