Mèo Vạc đưa giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống cộng đồng

Đông đảo người dân thôn Mèo Vạc tham dự Ngày hội, cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống

Chiều 7.11, thôn Mèo Vạc, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026).

Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư, qua đó tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Tại chương trình, đại biểu và nhân dân thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng, nghe báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Các ý kiến thảo luận tập trung vào phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc truyền thống, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Dịp này, thôn công bố quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026, biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và công bố danh sách các gia đình được bổ sung danh hiệu trong năm. Hoạt động góp phần động viên các hộ tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội

Tại Ngày hội, ông Phạm Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mèo Vạc ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và nhân dân thôn Mèo Vạc đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư.

Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh văn hóa, vai trò của người có uy tín và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mèo Vạc đề nghị mỗi người dân phát huy tinh thần trách nhiệm từ những việc làm cụ thể, thiết thực; xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, đưa các giá trị văn hóa trở thành nếp sống tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư.

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, hạnh phúc; gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Trong thời gian tới, thôn cần tập trung xây dựng gia đình văn hóa, từng bước xóa bỏ, cải tạo những phong tục, tập quán lạc hậu; quan tâm bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ngay sau Ngày hội, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp cần tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp từ những việc làm cụ thể, hành vi ứng xử hằng ngày.

Các gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng tại Ngày hội

Tại chương trình, thôn phát động phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” năm 2027, thể hiện quyết tâm của cán bộ và nhân dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết, đầm ấm, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng trong mỗi người dân. Qua đó, tạo động lực để thôn Mèo Vạc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, góp phần đưa xã Mèo Vạc ngày càng phát triển.