Mẹo uống nước ép lựu tốt cho tim mạch và huyết áp

Nội dung 1. Lợi ích của nước ép lựu với sức khỏe tim mạch 2. Thời điểm nên uống nước ép lựu có lợi cho huyết áp 3. Nên uống bao nhiêu nước ép lựu để tốt cho huyết áp?

1. Lợi ích của nước ép lựu với sức khỏe tim mạch

Nước ép lựu rất giàu chất chống oxy hóa có lợi cho huyết áp và sức khỏe tim mạch khi uống thường xuyên. Nghiên cứu cho thấy, quả lựu chứa một số chất chống oxy hóa mạnh (như tanin, anthocyanin), được coi là những chất chống xơ vữa động mạch hiệu quả.

So với các chất chống oxy hóa khác, quả lựu vượt trội hơn trong việc bảo vệ cholesterol khỏi quá trình oxy hóa, do đó, làm giảm sự phát triển của xơ vữa động mạch và các biến cố tim mạch do đó gây ra.

Các chất chống oxy hóa trong quả lựu còn có tác dụng làm giảm huyết áp. Các polyphenol trong nước ép lựu giúp giữ cho mạch máu thông suốt đồng thời giúp cơ thể sản sinh và sử dụng oxit nitric, một hợp chất làm giãn mạch máu giúp cải thiện lưu lượng máu và duy trì huyết áp khỏe mạnh.

2. Thời điểm nên uống nước ép lựu có lợi cho huyết áp

Nước ép lựu rất giàu chất chống oxy hóa có lợi cho huyết áp và sức khỏe tim mạch. Ảnh minh họa AI

Thời điểm tốt nhất uống nước ép lựu tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe cá nhân nhưng mọi người nên cân nhắc uống vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để dễ tiêu hóa hơn và có nhiều năng lượng hơn cho cả ngày.

Điều quan trọng nhất là duy trì việc sử dụng đều đặn, bởi vì các hợp chất có lợi cho tim mạch (đặc biệt là polyphenol) hoạt động bằng cách dần dần cải thiện chức năng mạch máu và giảm căng thẳng oxy hóa. Các nghiên cứu chứng minh lợi ích đối với huyết áp thường xem xét lượng tiêu thụ hằng ngày chứ không phải thời điểm uống nước ép lựu.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy sự giảm nhẹ quá trình oxy hóa cholesterol xấu LDL, điều này có lợi cho sức khỏe tim mạch lâu dài nhưng những tác dụng này thường xảy ra khi tiêu thụ thường xuyên trong nhiều tuần.

Tuy nhiên, với người dễ bị trào ngược acid, việc uống các loại nước ép có tính acid như nước ép lựu ngay trước khi đi ngủ có thể làm trầm trọng thêm chứng ợ nóng.

Với người bị đái tháo đường hoặc kháng insulin, uống nước ép lựu khi bụng đói, đặc biệt là vào buổi sáng sớm, có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Trong trường hợp đó, tốt nhất nên kết hợp nước ép lựu với một bữa ăn hoặc một bữa ăn nhẹ giàu protein.

3. Nên uống bao nhiêu nước ép lựu để tốt cho huyết áp?

Hầu hết các nghiên cứu lâm sàng về lợi ích của nước ép lựu đối với huyết áp và mạch máu đều sử dụng 1/2 - 1 cốc nước ép lựu nguyên chất 100% không thêm đường mỗi ngày. Lượng đó đủ để cung cấp các polyphenol có lợi mà không chứa quá nhiều đường hoặc calo.

Cần lưu ý, nước ép lựu cũng có thể tương tác với một số loại thuốc huyết áp, statin hoặc thuốc làm loãng máu. Vì vậy bất cứ ai đang dùng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm nước ép lựu vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Như với tất cả các chất dinh dưỡng khác, nước ép lựu phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp với các thói quen tốt cho tim mạch nói chung như ăn nhiều trái cây và rau quả, vận động thường xuyên và kiểm soát căng thẳng.

Nên xem nước ép lựu như một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch, chứ không phải là phương pháp điều trị tăng huyết áp hay thay thế những thay đổi lối sống như giảm lượng muối, tập thể dục và cải thiện giấc ngủ.