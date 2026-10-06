Mèo trong thế giới tạo hình nghệ thuật của Phan Hiền Nhân

Không gian ấn tượng của triển lãm "CHATS" trước giờ khai mạc. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

Triển lãm "CHATS" tạo một cấu trúc riêng khi tập hợp hơn 50 tác phẩm của cùng một họa sĩ, cùng tập trung vào hình tượng mèo và thuộc một bộ sưu tập của bác sĩ Đỗ Vũ Anh. Qua đó, công chúng có điều kiện quan sát tương đối rõ quá trình sáng tác, từ việc lựa chọn đối tượng đến cách biến đổi hình thể, màu sắc và cấu trúc tạo hình.

Các tác phẩm khắc họa nhiều góc độ trong vẻ đẹp của loài mèo. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

Trong sáng tác của họa sĩ Phan Hiền Nhân, mèo bắt đầu từ những quan sát đời thường. Khi thực hiện các tác phẩm, mèo giúp họa sĩ khám phá các trạng thái của đời sống. Người xem, vì thế, có thể tiếp cận cùng một tác phẩm từ những góc nhìn khác nhau về sự cô độc hoặc tự do, hài hước hay liên tưởng đến nhiều trạng thái nội tâm.

Màu sắc là yếu tố quan trọng trong ngôn ngữ tạo hình của Phan Hiền Nhân. Các màu nguyên, mảng màu mạnh và tương phản được sử dụng trực tiếp, không nhất thiết tuân theo màu sắc tự nhiên của đối tượng. Mèo có thể xuất hiện trong xanh, đỏ, vàng, lam hoặc tím.

Không gian triển lãm. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Họa sĩ Phan Hiền Nhân sinh năm 1981 tại Ninh Bình, tốt nghiệp Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng Hà Nội. Anh từng hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, âm nhạc và có thời gian sống tại Pháp. Từ năm 2014, hội họa trở thành hướng sáng tác chính của anh.

Quá trình sáng tác của Phan Hiền Nhân gắn với thói quen quan sát và ghi chép. Những phác thảo có thể xuất hiện trong các sinh hoạt thường ngày, từ quán cà-phê, góc phố đến những cuộc trò chuyện.

Phan Hiền Nhân cho rằng, tác phẩm nghệ thuật cần có "tính nguyên sơ, tính phức tạp và tính sâu thẳm". Theo anh, cảm hứng nghệ thuật đi thẳng từ vô thức lên cảm xúc thông qua bộ lọc nền tảng văn hóa và tri thức.

Từ quan niệm đó có thể thấy, sự giản lược trong hình thức không đồng nghĩa với sự đơn giản trong tư duy nghệ thuật. Hình ảnh được tiết chế để màu sắc, đường nét và cấu trúc có điều kiện phát huy vai trò. Tác phẩm vì thế đã góp phần tạo khoảng mở cho người xem tham gia vào quá trình hoàn thiện ý nghĩa.

Triển lãm thu hút công chúng thưởng thức. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Toàn bộ các tác phẩm được giới thiệu đều thuộc bộ sưu tập của bác sĩ Đỗ Vũ Anh.

Hơn 50 tác phẩm về mèo được đưa từ không gian riêng của họa sĩ và nhà sưu tập đến với công chúng. Hệ thống tác phẩm cho thấy sự vận động của một hình tượng trong sáng tác của Phan Hiền Nhân, đồng thời thể hiện câu chuyện bộ sưu tập cá nhân có thể trở thành cầu nối giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng.

Các tác phẩm mang đến nhiều sắc thái, cảm xúc. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Triển lãm diễn ra từ ngày 6-15/10 tại tầng 2, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.