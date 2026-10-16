Mẹo thiết kế phòng tắm khô ráo quanh năm, không lo ẩm mốc

Do thường xuyên tiếp xúc với nước và độ ẩm cao, phòng tắm dễ gặp phải tình trạng ẩm mốc, có mùi hôi và nhanh xuống cấp.

Để hạn chế tình trạng này, hãy bỏ túi những mẹo thiết kế quan trọng dưới đây:

Thông gió và kiểm soát độ ẩm

Nguyên nhân hàng đầu gây ẩm mốc và vi khuẩn trong phòng tắm là ứ đọng nước. Do vậy, giải pháp thông gió cần được ưu tiên hàng đầu.

Đối với phòng tắm không có cửa sổ, quạt thông gió là thiết bị bắt buộc. Nên chọn loại quạt có công suất tương ứng với diện tích phòng và có chế độ hẹn giờ hoặc cảm biến độ ẩm.

Nên mở cửa sổ ô thoáng hoặc ô kính lấy sáng cho phòng tắm. (Ảnh: Houzz)

Nếu điều kiện kiến trúc cho phép, hãy mở cửa sổ ô thoáng hoặc ô kính lấy sáng. Ánh nắng mặt trời giúp diệt khuẩn, khô sàn nhanh và đánh bay mùi ẩm mốc tự nhiên.

Tường chống ẩm hiệu quả

Do thường xuyên tiếp xúc với nước và hơi ẩm, tường phòng tắm cần được xử lý chống ẩm. Theo các kiến trúc sư, nên sử dụng loại sơn có độ bóng mờ, bán bóng để tăng khả năng chống ẩm.

Bên cạnh đó, ốp gạch tường cũng là giải pháp phổ biến, vừa bảo vệ bề mặt tường vừa tăng tính thẩm mỹ.

Phân chia rõ ràng khu vực khô và ướt

Phân vùng không gian là “chìa khóa” giúp phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽ. Vách kính cường lực giúp ngăn nước từ khu vực vòi sen bắn ra ngoài, giữ cho khu vực bồn cầu và chậu rửa mặt (lavabo) luôn khô ráo.

Vách kính ngăn nước từ khu vực vòi sen bắn ra ngoài. (Ảnh: Houzz)

Ngoài ra, thiết kế gờ đá ngăn nước cao khoảng 3-5 cm tại khu vực tắm cũng là giải pháp hiệu quả. Đồng thời, chú ý đảm bảo độ dốc sàn hướng về phía phễu thu nước để nước thoát nhanh chóng, tránh đọng vũng.

Tối ưu không gian lưu trữ

Một phòng tắm bừa bộn với chai lọ xếp tràn lan trên sàn sẽ rất khó làm sạch và dễ đọng nước. Do đó, hãy tận dụng các khoảng trống trong để làm hộc chứa sữa tắm, dầu gội vừa thẩm mỹ vừa gọn gàng.

Bố trí nội thất tối giản

Đây cũng là cách thiết kế giúp phòng tắm luôn gọn gàng, khô ráo. Tránh đặt quá nhiều giỏ đựng đồ bằng vải, thảm trải sàn dày, hoặc quá nhiều đồ trang trí dễ thấm hút ẩm.

Có thể dùng bồn rửa mặt liền khối (không có khe hở bám nước), treo các kệ hoặc tủ cao khỏi mặt đất để dễ dàng lau chùi sàn nhà.