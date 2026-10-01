Mẹo thêm chất xơ vào chế độ ăn cho người sau tuổi 70

Nội dung 1. Người sau tuổi 70 cần tiêu thụ bao nhiêu chất xơ hàng ngày? 2. Những cách đơn giản để ăn nhiều chất xơ hơn sau tuổi 70 3. Các món ăn giàu chất xơ dễ chế biến dành cho người cao tuổi

Đối với người sau tuổi 70, chế độ ăn uống cân bằng giúp duy trì sức khỏe và sự năng động mỗi ngày. Một phần thường bị bỏ qua trong chế độ ăn uống cân bằng là chất xơ, một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe tim mạch và sức khỏe tổng thể.

1. Người sau tuổi 70 cần tiêu thụ bao nhiêu chất xơ hàng ngày?

Mỗi ngày, người cao tuổi nên đặt mục tiêu tiêu thụ khoảng 25 - 30 g chất xơ. Khuyến nghị này có thể thay đổi đôi chút tùy thuộc vào tuổi tác, giới tính và sức khỏe tổng thể, nhưng đây là mức cơ bản tốt cho hầu hết người lớn tuổi. Tùy thuộc vào các vấn đề sức khỏe cụ thể và mức độ hoạt động của mỗi người, có thể cần nhiều chất xơ hơn.

Theo khuyến nghị dinh dưỡng của Hoa Kỳ, người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 14 g chất xơ/1.000 calo. Với người từ 70 tuổi trở lên, mức tham khảo là:

Nam giới trên 70 tuổi: Khoảng 30 g/ngày.

Nữ giới trên 70 tuổi: Khoảng 21 g/ngày.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất 25 g chất xơ tự nhiên mỗi ngày.

Người sau tuổi 70 nên ăn các thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ảnh: Minh Trang.

Để bổ sung chất xơ vào chế độ ăn của người cao tuổi, hãy khuyến khích họ ăn các thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên. Chất xơ bao gồm trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Tất cả những thực phẩm này có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, dễ tiếp cận và mang lại nhiều lợi ích.

2. Những cách đơn giản để ăn nhiều chất xơ hơn sau tuổi 70

Khi bổ sung thêm chất xơ, tốt nhất nên thực hiện từng bước nhỏ. Tăng chất xơ đột ngột và quá nhiều có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Việc tăng lượng chất xơ dần dần giúp hệ tiêu hóa thích nghi tích cực mà không gây ra tác dụng phụ khó chịu.

Bắt đầu bằng cách khuyến khích người lớn tuổi tự theo dõi lượng chất xơ có trong bữa ăn của họ. Từ đó, hãy giúp họ từng bước đạt được mục tiêu hàng ngày. Nên khuyến khích những điều chỉnh nhỏ, tinh tế, chẳng hạn như:

Chọn các món ăn nhẹ giàu chất xơ như các loại hạt hoặc trái cây tươi.

Thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt.

Thêm đậu hoặc đậu lăng vào súp và món hầm.

Bổ sung rau vào mỗi bữa ăn, ví dụ như salad hoặc bông cải xanh hấp.

Uống đủ nước suốt cả ngày để giúp tiêu hóa thức ăn.

Việc chủ động thêm một chút chất xơ vào từng món ăn quen thuộc mỗi ngày chính là những thay đổi nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe. Cách tiếp cận này hướng tới việc cải thiện dần dần thay vì tăng khẩu phần ăn một cách đột ngột, giúp người cao tuổi dễ dàng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài.

3. Các món ăn giàu chất xơ dễ chế biến dành cho người cao tuổi

Việc chuẩn bị các bữa ăn giàu chất xơ không cần phải phức tạp. Chỉ với một vài ý tưởng đơn giản, người lớn tuổi đã có những bữa ăn ngon miệng, hấp dẫn và giàu dinh dưỡng.

Gợi ý bữa sáng giàu chất xơ

Bữa sáng là cơ hội để bắt đầu một ngày mới thật tốt. Một số ý tưởng bữa sáng giàu chất xơ nhanh gọn và đủ dinh dưỡng bao gồm:

Cháo yến mạch ăn kèm với trái cây tươi như các loại quả mọng hoặc chuối thái lát.

Bánh mì nướng nguyên cám với bơ quả bơ hoặc bơ hạt.

Ngũ cốc giàu chất xơ dùng kèm với sữa hoặc sữa thực vật.

Trứng bác ăn kèm với bánh mì nguyên cám.

Tham khảo bữa trưa giàu chất xơ

Dưới đây là một số tham khảo bữa trưa ngon miệng và giàu chất xơ dễ chế biến cho người lớn tuổi:

Salad được làm từ rau xanh trộn, đậu gà và nhiều loại rau củ nhiều màu sắc.

Bánh mì nguyên cám với thịt nạc, rau diếp và cà chua.

Một tô cơm quinoa hoặc cơm gạo lứt với đậu đen, protein và rau củ nướng.

Bún gạo lứt với trứng luộc, tôm hấp, đậu phụ và rau.

Súp rau củ ăn kèm với một lát bánh mì nguyên cám.

Những bữa ăn này có thể giúp người lớn tuổi cảm thấy no bụng và ngon miệng, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Ý tưởng bữa tối giàu chất xơ

Dưới đây là một số gợi ý bữa tối ngon miệng và bổ dưỡng giàu chất xơ tốt cho người sau tuổi 70:

Món xào làm từ đậu phụ hoặc thịt gà, bông cải xanh, ớt chuông và đậu Hà Lan, ăn kèm với quinoa.

Canh súp đậu lăng nấu rau củ (cà rốt, khoai tây, nấm).

Cá hồi hoặc cá thu hấp ăn kèm khoai lang nghiền và rau bina luộc.

Canh sườn hầm củ dền, cà rốt và bắp ngọt.

Đậu phụ sốt cà chua nấm hương, dùng kèm cơm gạo lứt mềm (hoặc cơm độn hạt kê, đậu đen).

Đối với người trên 70 tuổi, hệ tiêu hóa và chức năng nhai nuốt thường suy giảm, do đó các món ăn giàu chất xơ cho bữa tối cần ưu tiên sự mềm, dễ tiêu hóa, ít dầu mỡ và không gây đầy bụng trước khi đi ngủ. Những bữa tối này vừa ngon miệng lại vừa giàu chất xơ, giúp hỗ trợ một chế độ ăn uống cân bằng.