Từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026, Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi Mua 2 tính tiền 1 cho thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g. Khách mua 2 thùng chỉ trả tiền cho 1 thùng, tức giảm một nửa chi phí so với mua lẻ từng thùng. Để không phải tự chở hai thùng nặng về nhà, bạn có thể đặt online và chọn giao tận nơi.

Thông tin ưu đãi cần nắm

Thời gian: từ 17/11/2026 đến hết 30/11/2026.

Sản phẩm: thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g.

Mức ưu đãi: mua 2 thùng, chỉ tính tiền 1 thùng.

Phạm vi: áp dụng cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng trực tuyến qua web hoặc app Bách hóa XANH.

Vì sao nên đặt online khi mua 2 thùng

Hai thùng sữa chua lớn khá nặng và cồng kềnh, việc chở bằng xe máy từ siêu thị về nhà sẽ bất tiện. Đặt online giúp bạn tránh mang vác, vì đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói cẩn thận và vận chuyển trọn vẹn cả hai thùng đến tận cửa nhà.

Các bước đặt mua 2 thùng sữa chua

Mở ứng dụng hoặc website. Mở App Bách hóa XANH hoặc truy cập website của Bách hóa XANH.

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Chọn thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g, thêm combo 2 thùng vào giỏ hàng.

Chốt đơn. Hoàn tất đặt hàng trước hết ngày 30/11/2026 để được hưởng ưu đãi Mua 2 tính tiền 1.

Nhận hàng tại nhà. Chờ giao hàng và kiểm tra đủ 2 thùng khi nhận.

Phù hợp với ai

Mức ưu đãi này phù hợp với gia đình đông người cần tích trữ món tráng miệng. Bạn cũng có thể rủ người thân hoặc đồng nghiệp mua chung 2 thùng rồi chia đôi để tiết kiệm.

Cách dùng sữa chua ăn Lothamilk

Theo nhà bán, sữa chua ăn Lothamilk được lên men tự nhiên từ nguồn sữa tươi, kết cấu sánh mịn, vị chua ngọt hài hòa. Bạn có thể dùng sau bữa ăn, làm bữa xế nhẹ hoặc kết hợp cùng trái cây tươi.

Lưu ý: chương trình chỉ diễn ra đến hết ngày 30/11/2026. Hãy kiểm tra lại số lượng trong giỏ hàng và điều kiện ưu đãi trên app hoặc website trước khi thanh toán.