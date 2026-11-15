Mẹo làm sạch vết bẩn cứng đầu trên ghế ô tô bằng nguyên liệu rẻ tiền trong bếp

Trên thị trường hiện có nhiều loại dung dịch chuyên dụng để vệ sinh nội thất ô tô, từ ghế nỉ, ghế da, Alcantara đến các bề mặt nhựa, kính.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chủ xe cũng cần đến những sản phẩm đắt tiền. Một nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm trong gian bếp là baking soda (muối nở) cũng có thể trở thành giải pháp hữu ích để xử lý các vết bẩn và mùi khó chịu trong khoang cabin.

Cách xử lý vết bẩn trên ghế ô tô bằng baking soda

Theo Carscoops, baking soda có thể được sử dụng để làm sạch ghế bọc vải trên ô tô nhờ khả năng hỗ trợ loại bỏ vết bẩn và hấp thụ mùi. Cách thực hiện tương đối đơn giản, không đòi hỏi dụng cụ chuyên dụng.

Để làm sạch những vết bẩn thông thường trên ghế nỉ, chủ xe có thể trộn khoảng 2 thìa canh baking soda với 1 thìa canh nước, tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó, dùng miếng bọt biển nhỏ, bàn chải đánh răng hoặc bàn chải vệ sinh mềm để thoa hỗn hợp lên khu vực cần làm sạch.

Để hỗn hợp phát huy tác dụng trong khoảng 30 giây đến 5 phút, sau đó nhẹ nhàng chà lên vết bẩn và lau sạch bằng khăn ẩm. Với những vết bẩn cứng đầu, bám lâu ngày hoặc có diện tích lớn, có thể để hỗn hợp trên bề mặt ghế tối đa 30 phút trước khi vệ sinh lại.

Nếu cần vệ sinh một khu vực bọc vải rộng hơn, có thể cho một thìa canh baking soda vào bát nhỏ, sau đó nhúng miếng bọt biển hoặc khăn microfiber đã làm ẩm vào bột rồi nhẹ nhàng lau bề mặt ghế.

Tuy nhiên, trước khi áp dụng trên diện rộng, chủ xe nên thử nghiệm ở một vị trí khuất để kiểm tra nguy cơ phai màu hoặc ảnh hưởng đến chất liệu.

Đặc biệt, với ghế bọc da, không nên áp dụng cách chà xát bằng hỗn hợp baking soda như đối với ghế nỉ. Chủ xe cần tham khảo hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất và sử dụng sản phẩm phù hợp với chất liệu da để tránh làm hỏng bề mặt.

Baking soda còn có thể khử mùi hôi trong cabin

Không chỉ hỗ trợ làm sạch vết bẩn, baking soda còn có khả năng hấp thụ một số mùi khó chịu. Để khử mùi trên ghế nỉ, chủ xe có thể rắc trực tiếp một lớp bột mỏng lên bề mặt, chờ ít nhất 15 phút rồi dùng máy hút bụi làm sạch.

Phương pháp này khá đơn giản, tiết kiệm chi phí và có thể áp dụng với những mùi hôi thông thường phát sinh trong quá trình sử dụng xe. Dù vậy, baking soda không phải giải pháp xử lý triệt để mọi loại mùi, đặc biệt là những mùi đã ngấm sâu vào vật liệu như khói thuốc lá.

Trong trường hợp ghế ô tô quá bẩn, có nhiều vết ố lâu ngày hoặc mùi hôi tích tụ sâu bên trong lớp đệm, các phương pháp vệ sinh thông thường có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn.

Khi đó, chủ xe có thể cân nhắc sử dụng máy giặt hút bụi cầm tay chuyên dụng cho nội thất ô tô. Thiết bị này phun dung dịch làm sạch lên bề mặt, hỗ trợ đánh bật chất bẩn rồi hút ngược nước bẩn và hơi ẩm ra ngoài.

Theo Carscoops, việc sử dụng thiết bị này có thể giúp loại bỏ lượng lớn bụi bẩn, cặn bám tích tụ qua nhiều năm sử dụng. Tuy nhiên, với những vết bẩn mới phát sinh và mùi hôi thông thường, baking soda vẫn là một giải pháp đơn giản, ít tốn kém mà chủ xe có thể thử trước khi tìm đến các dịch vụ chăm sóc xe chuyên nghiệp.

(Theo Carscoops)

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