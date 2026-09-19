Mẹo giảm ốm nghén hiệu quả cho mẹ bầu 3 tháng đầu

Ốm nghén có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, không chỉ riêng buổi sáng.

Ốm nghén là tình trạng phổ biến với nhiều người trong 3 tháng đầu thai kỳ. Nhưng cách gọi "ốm nghén buổi sáng" thực ra không chính xác - nó không nhất thiết chỉ xảy ra vào buổi sáng.

Bạn có thể cảm thấy buồn nôn vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, và bất cứ điều gì cũng có thể là tác nhân. Tình trạng sợ một số loại thức ăn cũng thường gặp và có thể liên quan đến buồn nôn.

"Những mẹo hữu ích để kiểm soát buồn nôn gồm tránh để bụng đói, ăn lượng nhỏ nhưng thường xuyên hơn, ăn thực phẩm ít chất béo và uống nhiều nước", Lindsey Janeiro, chuyên gia dinh dưỡng (RDN, CLC), chia sẻ với EatingWell.

"Ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa cũng có thể giúp giảm buồn nôn, như cơm, sốt táo, trái cây tươi, bánh quy và bánh mì ngũ cốc, các loại súp nước trong, khoai tây, sữa chua và ngũ cốc đa hạt khô, nhạt vị", Karges gợi ý.

Nhiều người không thể chịu nổi ý nghĩ về trái cây hay rau củ trong 3 tháng đầu và chỉ muốn ăn các món ăn "an ủi". Anderson khuyên nên kết hợp thêm yếu tố lành mạnh vào những món ăn bạn thèm.

"Ví dụ, nếu bạn thèm khoai tây chiên, hãy thử cắt khoai lang thành que, rưới dầu, rắc muối rồi nướng trong lò cho đến khi giòn. Hoặc nếu bạn thích kem, hãy thử xay chuối đông lạnh với một ít sữa để tạo ra kết cấu và hương vị giống kem", bà nói.

Chế độ ăn của bạn không cần phải hoàn hảo trong thai kỳ. Khi cảm thấy khỏe, hãy tranh thủ ăn trái cây và rau củ. Khi không được khỏe, hãy chọn những gì bạn cảm thấy có thể dung nạp được vào lúc đó.

"Điều quan trọng là ăn những thực phẩm bạn có thể dung nạp và khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu", Karges nói.

Gừng, bạc hà, chanh và các thực phẩm nhạt vị là gợi ý giúp mẹ bầu giảm cảm giác buồn nôn.

Nếu tình trạng buồn nôn, nôn mửa hoặc sợ thức ăn kéo dài, bạn có thể bị mất nước và nên liên hệ với bác sĩ sản khoa của mình.

Một số thực phẩm giúp giảm buồn nôn:

Thực phẩm lạnh như sữa chua, sinh tố và trái cây đông lạnh

Gừng

Bạc hà

Chanh

Thực phẩm nhạt vị

"Vitamin B6 cũng đã được chứng minh giúp giảm buồn nôn", Anderson bổ sung. Tuy nhiên, hãy hỏi ý kiến bác sĩ sản khoa trước khi bổ sung bất kỳ loại vitamin nào.