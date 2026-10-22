Mẹo dùng điện thoại phát hiện camera quay lén trong phòng khách sạn, ai cũng nên biết

Camera quay lén có thể được ngụy trang trong những vật dụng quen thuộc như củ sạc USB, máy báo khói hoặc đồ điện tử trong phòng nghỉ. Khi lưu trú tại khách sạn, căn hộ cho thuê, bạn có thể dùng điện thoại để tìm kiếm, phát hiện theo những cách dưới đây.

3 cách tìm camera quay lén đơn giản bằng điện thoại

Dùng đèn flash tìm ánh phản chiếu từ ống kính

Một trong những cách kiểm tra đơn giản là sử dụng đèn flash điện thoại để tìm ánh sáng phản chiếu từ thấu kính camera.

Trước tiên, hãy kéo rèm và giảm ánh sáng trong phòng để dễ quan sát. Bật đèn flash điện thoại, sau đó từ từ rà qua những vị trí có khả năng bị lợi dụng để giấu camera, chẳng hạn vật dụng hướng về giường ngủ, khu vực thay quần áo hoặc phòng tắm.

Khi ánh sáng chiếu vào ống kính, bề mặt thấu kính có thể tạo ra điểm phản chiếu nhỏ, sáng bất thường. Nếu nhận thấy một lỗ nhỏ hoặc vật thể có dấu hiệu khả nghi, hãy quan sát từ nhiều góc độ để kiểm tra kỹ hơn.

Tuy nhiên, không phải mọi điểm sáng đều là camera. Bề mặt kính, kim loại và nhiều vật liệu khác cũng có thể phản chiếu ánh sáng. Vì vậy, cần kết hợp quan sát hình dạng, vị trí và đặc điểm của vật thể thay vì kết luận chỉ dựa trên một dấu hiệu.

Kiểm tra tia hồng ngoại bằng camera điện thoại

Một số camera giám sát sử dụng đèn hồng ngoại để ghi hình trong điều kiện thiếu sáng. Tùy loại cảm biến và thiết kế thiết bị, một phần ánh sáng hồng ngoại có thể được camera điện thoại ghi nhận dưới dạng những đốm sáng trên màn hình.

Để thử, hãy giảm ánh sáng trong phòng, mở ứng dụng camera trên điện thoại rồi hướng về các vị trí đáng ngờ. Nếu thấy những điểm sáng bất thường, hãy kiểm tra lại bằng cách đổi góc quan sát và sử dụng đèn flash để đối chiếu.

Điều cần lưu ý là không phải điện thoại nào cũng phát hiện được tia hồng ngoại. Một số camera điện thoại có bộ lọc hồng ngoại khiến ánh sáng này khó hoặc không thể hiển thị. Ngược lại, các nguồn sáng điện tử khác cũng có thể tạo ra hình ảnh dễ gây nhầm lẫn.

Do đó, nếu không nhìn thấy đốm sáng, bạn cũng không thể khẳng định căn phòng không có camera quay lén.

Một số tính năng trên điện thoại có thể giúp bạn phát hiện camera quay lén

Quét mạng Wi-Fi bằng ứng dụng

Ngoài việc kiểm tra trực tiếp bằng camera và đèn flash, người dùng có thể sử dụng ứng dụng phân tích mạng như Fing để tìm hiểu những thiết bị đang kết nối với mạng Wi-Fi tại nơi lưu trú.

Sau khi kết nối với mạng được cung cấp, người dùng có thể thực hiện quét mạng và xem danh sách thiết bị được phát hiện. Một số thiết bị có tên hoặc thông tin nhận dạng gợi ý chức năng camera, giúp khoanh vùng những thiết bị cần kiểm tra thêm.

Tuy nhiên, phương pháp này có giới hạn. Camera có thể kết nối với mạng riêng, sử dụng SIM di động, ghi hình vào thẻ nhớ hoặc không xuất hiện trong danh sách quét. Vì thế, việc không tìm thấy thiết bị lạ không đồng nghĩa với việc căn phòng hoàn toàn an toàn.

Tương tự, phát hiện một thiết bị không quen thuộc trên mạng cũng chưa đủ để kết luận đó là camera quay lén. Bộ định tuyến, tivi thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác có thể xuất hiện trong danh sách.

Nếu phát hiện vật thể đáng ngờ, cần làm gì?

Khi nhận thấy vật dụng có dấu hiệu bất thường, người thuê phòng nên ghi lại hình ảnh, vị trí và đặc điểm của vật thể để làm căn cứ trao đổi với bên quản lý. Không nên tự ý tháo dỡ, phá hỏng thiết bị hoặc xóa dữ liệu có thể liên quan đến vụ việc.

Nếu có căn cứ nghi ngờ camera quay lén được đặt trong khu vực riêng tư như phòng ngủ hoặc phòng tắm, hãy ưu tiên rời khỏi khu vực đó, liên hệ đơn vị quản lý và cân nhắc trình báo cơ quan chức năng. Với thiết bị điện tử khả nghi, chỉ ngắt nguồn khi có thể thực hiện an toàn; không cần chạm vào hoặc tháo thiết bị nếu việc đó có thể làm mất dấu vết.

Người dùng cũng nên lưu giữ thông tin đặt phòng, trao đổi với chủ cơ sở lưu trú và những hình ảnh đã ghi nhận. Nếu cảm thấy quyền riêng tư bị đe dọa, có thể yêu cầu đổi phòng hoặc chuyển sang nơi lưu trú khác.