Mẹo đi chợ cuối năm cho chị em: Mua được đồ tươi ngon mà vẫn nhẹ túi tiền

Càng về cuối năm, gian bếp của mỗi nhà càng bận rộn, và cũng là lúc khoản chi cho đi chợ dễ phình to nhất. Giá cả nhích lên theo mùa, hàng hóa bày bán nhiều hơn nhưng chất lượng cũng vàng thau lẫn lộn. Đi chợ khéo vì thế không chỉ là mua được đồ ngon, mà còn là giữ cho túi tiền gia đình không hụt đi vì những khoản vung tay hay những món mua về rồi bỏ.

Dưới đây là những mẹo nhỏ, rất đời thường, giúp chị em vừa chọn được thực phẩm tươi ngon, vừa chi tiêu gọn gàng hơn.

Lên thực đơn trước khi xách giỏ ra khỏi nhà

Nghe thì giản dị, nhưng đây là bí quyết tiết kiệm lớn nhất. Khi đã biết vài ngày tới nhà mình ăn món gì, bạn sẽ mua đúng thứ cần với lượng vừa đủ, thay vì thấy gì rẻ cũng mua rồi về chất đầy tủ lạnh. Một tờ giấy nhỏ ghi danh sách, hoặc vài dòng trong điện thoại, đủ sức chặn phần lớn những khoản mua bốc đồng. Mẹo thêm là nên ăn no trước khi đi chợ, bởi cái bụng đói rất hay xui tay mua nhiều hơn dự định.

Nhận biết đồ tươi bằng chính giác quan của mình

Với thịt, hãy chọn miếng có màu tươi tự nhiên, đàn hồi khi ấn tay vào, không nhớt, không có mùi lạ. Thịt tươi khi ấn xuống sẽ trở lại hình dạng cũ, còn miếng để lâu thường mềm nhão và để lại vết lõm.

Với cá, mắt phải trong và hơi lồi, mang đỏ hồng, thân cá chắc, vảy bám chặt. Rau củ thì chọn loại còn cuống tươi, cầm chắc tay, tránh những bó quá mướt mát bất thường hoặc không một vết sâu nào, vì đôi khi vẻ hoàn hảo lại là dấu hỏi. Mua rau củ đúng mùa vừa rẻ, vừa ngon, vừa ít phải lo về chất bảo quản.

Một lưu ý về an toàn: với thực phẩm đóng gói, bánh kẹo, giò chả, hãy tập thói quen lật xem hạn sử dụng, nơi sản xuất và nhãn mác rõ ràng. Hàng không nhãn, không rõ nguồn gốc, dù rẻ tới đâu cũng nên bỏ qua, nhất là khi mua cho trẻ nhỏ và người già trong nhà.

Mua đúng lúc, đúng chỗ để được giá tốt

Lên danh sách thực phẩm trước khi đi chợ giúp chị em kiểm soát chi tiêu

Đi chợ vào sáng sớm thường mua được đồ tươi nhất, còn gần cuối buổi chợ lại dễ mặc cả được giá mềm hơn với rau củ, cá tươi mà người bán muốn bán hết trong ngày.

Với những món để được lâu như gạo, dầu ăn, gia vị, nước mắm, bạn có thể canh các đợt siêu thị khuyến mãi cuối năm để mua gom, nhưng chỉ gom thứ chắc chắn sẽ dùng hết trước hạn. Đừng để một đợt giảm giá kéo mình mua cả thùng đồ rồi để quá hạn, khi ấy cái rẻ hóa ra lại đắt.

Bảo quản khéo để không phí một đồng

Mua ngon rồi mà bảo quản vụng thì cũng bằng không. Thịt cá nên chia thành từng phần đủ cho một bữa, bọc kín rồi mới cấp đông, để mỗi lần nấu chỉ rã đúng phần cần, tránh rã đi rã lại vừa mất ngon vừa dễ hỏng. Rau ăn lá bọc giấy hoặc khăn khô rồi cho vào ngăn mát sẽ tươi lâu hơn.

Nên sắp xếp tủ lạnh theo nguyên tắc đồ cũ ra trước, đồ mới vào sau, để không có món nào bị quên tới mức hỏng ở góc trong cùng. Những thói quen nhỏ ấy cộng lại, qua một năm, là một khoản tiết kiệm không hề nhỏ.

Suy cho cùng, đi chợ là công việc rất quen mà người phụ nữ nào cũng làm mỗi ngày, nhưng làm khéo một chút thôi là cả nhà được ăn ngon hơn, an toàn hơn mà chi tiêu lại nhẹ nhàng hơn. Giỏ đi chợ gọn gàng, đúng nhu cầu cũng chính là cách chăm lo cho tổ ấm một cách thông minh và đầy yêu thương.

Cẩm nang giúp chị em đi chợ cuối năm:

Lên thực đơn và danh sách trước, ăn no rồi hãy đi chợ.

Thịt: màu tươi, đàn hồi, không nhớt, không mùi lạ. Cá: mắt trong, mang đỏ, thân chắc.

Ưu tiên rau củ đúng mùa; cảnh giác với vẻ ngoài "đẹp bất thường".

Đồ đóng gói: luôn xem hạn dùng, nhãn mác, nguồn gốc; bỏ qua hàng không nhãn.

Sáng sớm mua đồ tươi nhất; cuối buổi dễ được giá mềm.

Chỉ gom hàng khuyến mãi khi chắc chắn dùng hết trước hạn.