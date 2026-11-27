Hành hoa (hành lá, tên khoa học Allium fistulosum) là rau gia vị thân rỗng, lá xanh, củ trắng nhỏ, vị hăng nhẹ và thơm. Muốn hành giữ được độ thơm, giòn và an toàn, bạn cần làm đúng ba việc: chọn bó tươi, sơ chế kỹ và bảo quản đúng cách. Hành hoa còn cung cấp vitamin C, canxi và chất xơ cho bữa ăn hằng ngày.

Hành hoa là gì và phân biệt thế nào với hành tây?

Hành hoa còn gọi là hành lá, hành ta hay thông bạch. Trong tiếng Anh, loại này được gọi là scallion hoặc green onion. Hành hoa và hành lá gần như là một.

Hành hoa có lá rỗng dài, củ trắng nhỏ chứ không phình tròn như hành tây

Hành hoa: lá hình trụ rỗng, dài vài chục centimet, củ trắng không phình to.

Hành tây: củ tròn to, thuộc nhóm khác.

Spring onion: củ phình to và ngọt hơn, không hoàn toàn giống hành hoa.

Hành hoa có thể trồng quanh năm, sau khoảng một tháng rưỡi đến hai tháng là thu hoạch. Ngồng hành già thường cứng và hôi, nên dùng hành lúc còn non.

Cách chọn mua hành hoa tươi ngon

Hành tươi thường nhìn là nhận ra: xanh, thẳng và thơm tự nhiên.

Dấu hiệu hành tươi

Lá xanh đậm, thẳng, giòn.

Thân trắng chắc, còn rễ, mùi thơm tự nhiên.

Thân khoảng 1,3cm: hành nhỏ nhẹ mùi, hành to dai hơn nên hợp món nướng.

Dấu hiệu hành cũ, kém chất lượng

Lá vàng, nhũn, cong rũ, dập nát hoặc có nhớt.

Bó có mùi lạ, rễ thối, thân ngả màu.

Cách sơ chế hành hoa sạch, bớt hăng

Thân hành rỗng nên dễ giữ đất cát và vi khuẩn, vì vậy cần làm sạch kỹ theo 4 bước sau.

Sơ chế hành hoa: tỉa rễ, ngâm nước muối loãng, xẻ dọc thân rồi xả sạch và để ráo

Tỉa rễ, bỏ lá úa. Hành sạch phần hư sẽ thơm và đẹp hơn.

Ngâm nước muối loãng 5–10 phút. Bước này giúp làm sạch bề mặt.

Xẻ dọc thân rỗng, xả nước kỹ. Đất cát bám bên trong sẽ trôi hết.

Để ráo trước khi thái. Hành ráo nước dễ thái và bảo quản được lâu hơn.

Nếu ăn sống, bạn có thể ngâm hành trong nước đá để giòn và bớt hăng. Chần sơ cũng giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn.

Gợi ý món ngon nhanh gọn từ hành hoa

Nhiều món từ hành hoa chỉ mất khoảng 15–20 phút để hoàn thành.

Từ mỡ hành, trứng chiên đến canh xương và gỏi gà, hành hoa làm dậy hương vị bữa cơm

Mỡ hành: cắt hành khúc khoảng 0,6cm, đổ trực tiếp dầu nóng (dầu trung tính) lên hành để hành chín tới và dậy mùi. Rưới lên cơm tấm, bánh hỏi hay bắp nướng.

Trứng chiên hành: đánh trứng với hành thái nhỏ, nêm chút nước mắm và tiêu. Chiên vàng hai mặt trên lửa vừa trong vài phút.

Canh xương heo: chần sơ xương rồi hầm mềm, nêm vừa ăn. Tắt bếp rồi mới cho hành để giữ màu xanh.

Gỏi gà bóp hành: ngâm hành trong nước đá, trộn với gà xé, đường, chanh, muối và tiêu.

Cháo gà hành tía tô: nấu gạo với thịt gà đến nhừ, xé gà trộn lại. Rắc hành, tía tô thái nhỏ khi múc ra bát.

Bánh xèo hành lá Hàn Quốc (pajeon): trộn bột với nước lạnh và nhiều hành lá cắt khúc, tráng mỏng và chiên vàng hai mặt.

Kim chi hành lá: trộn hành đã sơ chế sạch với hỗn hợp gia vị cay rồi để lên men nhẹ.

Cách bảo quản hành hoa tươi lâu

Bảo quản ngăn mát

Để hành thật ráo.

Bọc khăn giấy ẩm.

Cho vào túi hoặc hộp kín rồi đặt vào ngăn mát.

Ngoài ra, bạn có thể cắm gốc hành vào ly nước. Hãy thay nước thường xuyên để tránh thối rễ.

Bảo quản ngăn đông

Rửa hành, để thật ráo, thái nhỏ rồi đựng hộp kín. Hành cắt nhỏ, để ráo, đựng hộp kín có thể dùng trong vài tuần.

Lưu ý: hành rã đông dễ nhũn và mất mùi, nên chỉ dùng cho món nấu chín. Không nên cấp đông lại.

Dụng cụ giúp chế biến hành hoa dễ hơn

Chảo chống dính trên bếp từ giúp chiên trứng hành và pajeon vàng đều, ít dầu

Dao thớt: thái hành đều và nhanh gọn cho mỡ hành, gỏi.

Chảo chống dính, bếp từ hoặc bếp điện: chỉnh nhiệt chuẩn, ít dính dầu khi chiên trứng và pajeon.

Nồi cơm điện, nồi áp suất: nấu cháo gà hành nhừ tự động, ít phải canh chừng.

Nồi chiên không dầu: hợp với hành khô và món nướng mỡ hành, ít dầu mà giòn đều.

Lưu ý khi dùng hành hoa

Hành hoa chỉ hỗ trợ chế độ ăn, không thay thế thuốc hay điều trị bệnh.

Người có dạ dày nhạy cảm không nên ăn sống nhiều vì vị hăng dễ gây khó chịu.

Trong bữa ăn thường ngày, hành không có thực phẩm kỵ tuyệt đối.

Ăn sống được, nhưng nên rửa kỹ, xẻ dọc thân hoặc chần sơ để an toàn hơn.

Giải đáp nhanh

Nên ăn phần trắng hay phần xanh? Ăn được cả hai. Củ trắng đậm vị hợp để xào, lá xanh nhẹ hợp để rắc và trang trí.

Giá trị dinh dưỡng? 100g hành lá tươi có khoảng 32 kcal, 1,8g đạm và 2,6g chất xơ, cùng vitamin C, canxi, kali và beta-caroten. Vì chỉ dùng lượng nhỏ làm gia vị, hành chủ yếu bổ sung vi chất và hương vị.

Nhìn chung, chọn bó hành xanh thẳng, sơ chế kỹ khi ăn sống và để ráo trước khi bảo quản là cách giữ hành thơm, giòn lâu hơn. Dùng cả củ trắng lẫn lá xanh cũng giúp tận dụng trọn vẹn cây hành.