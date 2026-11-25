Để chế biến ốc giấy ngon, bạn cần chọn ốc còn sống khỏe, ngâm nước vo gạo với ớt khoảng 2 tiếng cho nhả sạch cát, rạch bỏ đường phân đen và khía mỏng thịt để không bị dai. Sau đó, bạn có thể hấp sả gừng, nướng mỡ hành hay xào bơ tỏi tùy khẩu vị.

Ốc giấy là gì?

Ốc giấy (còn gọi là ốc giấm hoặc ốc đầm tùy vùng miền) là loài nhuyễn thể sống ở vùng nước mặn. Thịt cồi dày, giòn sần sật và có vị ngọt thanh tự nhiên. Nhiều người hay nhầm loại ốc này với ốc tỏi do hình dáng xoắn to tương tự, nhưng cấu tạo vỏ và kết cấu thịt của hai loài hoàn toàn khác nhau.

Vỏ ốc giấy mỏng, hoa văn vân nâu xen trắng đặc trưng

Ốc phân bố chủ yếu ở vùng biển miền Trung và miền Nam, thường vùi mình dưới lớp cát hoặc bùn mịn ở vùng nước nông. Mùa thu hoạch rộ thường rơi vào những tháng gió lạnh, khi thịt ốc béo và đậm vị hơn.

Giá trị dinh dưỡng của ốc giấy

Khi được làm sạch và nấu chín kỹ, thịt ốc giấy cung cấp nhiều dưỡng chất:

Protein: hàm lượng dồi dào, ít chất béo xấu, hỗ trợ phát triển cơ bắp.

Canxi và phốt pho: góp phần duy trì hệ xương răng chắc khỏe.

Kẽm và sắt: hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu và nâng cao sức đề kháng.

Vitamin nhóm B: giúp cơ thể chuyển hóa dưỡng chất, giảm cảm giác mệt mỏi.

Cách chọn mua ốc giấy tươi ngon

Ốc tươi sống quyết định độ giòn và vị ngọt của món ăn. Hãy chú ý các dấu hiệu sau:

Phần thịt hơi thò ra ngoài miệng vỏ, chạm nhẹ vào sẽ thụt nhanh vào trong.

Ưu tiên con có kích thước từ 3 ngón tay trở lên để thịt cồi dày, đẫy đà.

Vỏ còn nguyên vẹn, ít nứt vỡ, chỉ có mùi tanh nhẹ đặc trưng của biển.

Nếu mua ruột ốc làm sẵn hoặc cấp đông, chọn phần cồi màu trắng hồng, săn chắc, không chảy nhớt đen.

Ngược lại, không mua con có thịt thụt sâu vào trong vỏ và không phản xạ khi chạm vào. Cũng tránh ốc có mùi hôi nồng hoặc mùi khai, vì đó là dấu hiệu ốc đã chết lâu, thịt bở và dễ gây đau bụng.

Cách sơ chế ốc giấy sạch nhớt, hết cát, không tanh

Thịt ốc giấy có thể tách vỏ ngay khi còn sống mà không cần luộc trước. Vì vỏ nặng và ruột cần lọc bỏ tạp chất nên lượng thịt thu được sau khi sơ chế sẽ hao hụt khá nhiều. Thực hiện theo các bước sau:

Sơ chế ốc giấy gồm ngâm nhả cát, tách thịt, bỏ túi phân và khử nhớt

Ngâm nhả cát: Ngâm ốc trong thau nước vo gạo, thả vài lát ớt khoảng 2 tiếng. Ốc sẽ tự mở miệng và nhả sạch bùn cát.

Tách thịt ốc: Dùng mũi dao nhọn lách nhẹ vào khe vỏ để lấy phần cồi sống. Bạn cũng có thể luộc sơ ốc với sả để tách vỏ dễ hơn.

Loại bỏ nội tạng bẩn: Rạch bỏ hoàn toàn đường phân đen chứa cát. Nếu hệ tiêu hóa nhạy cảm, nên bỏ cả phần gan đậm màu ở đuôi ốc.

Khử nhớt và mùi tanh: Bóp kỹ thịt cồi với muối hạt và nước cốt chanh tươi trong vài phút, rồi rửa lại nhiều lần bằng nước sạch.

Thái miếng vừa ăn: Phần đầu và chân ốc có cơ dày, khá cứng. Hãy thái lát mỏng hoặc khía vảy rồng để thịt nhanh thấm gia vị và không bị dai.

7 món ngon từ ốc giấy

Hấp sả gừng: hấp cùng sả đập dập và gừng thái lát khoảng 10 phút, dùng nóng với nước mắm gừng tỏi ớt.

Nướng mỡ hành: đặt ốc lên vỉ hoặc nồi nướng, rưới hành lá phi thơm và rắc đậu phộng rang giã dập.

Nướng muối ớt: phết đều hỗn hợp muối ớt giã nhuyễn pha chút dầu điều, nướng đến khi bề mặt hơi sém cạnh.

Xào bơ tỏi: đảo nhanh thịt ốc thái mỏng trên lửa lớn cùng bơ lạt và tỏi phi vàng, dùng kèm bánh mì chấm sốt.

Xào sả ớt: phi thơm sả băm và ớt tươi trước khi cho ốc vào xào săn.

Gỏi ốc: ướp thịt ốc luộc chín với một nửa lượng nước sốt chua ngọt, rồi trộn cùng xoài xanh bào sợi và rau răm.

Xào rau muống: xào nhanh rau muống với tỏi phi trên lửa lớn, sau đó đảo cùng thịt ốc đã xào săn gia vị.

Ốc giấy nướng mỡ hành béo ngậy, rắc đậu phộng rang bùi

Cách bảo quản ốc giấy

Ốc tươi sống: Không ngâm ốc quá lâu trong nước ngọt vì ốc dễ chết ngạt. Xếp ốc vào rổ thoáng, phủ khăn ẩm đã vắt ráo nước và để nơi râm mát để giữ độ tươi trong ngày.

Ruột ốc đã sơ chế: Thấm thật khô bằng khăn giấy, chia thành từng phần vừa ăn rồi cho vào túi hút chân không hoặc bọc kín bằng màng bọc thực phẩm. Cất ngăn đá tủ lạnh và dùng ngon nhất trong 1-2 tháng.

Dụng cụ giúp nấu ốc nhanh gọn

Nồi hấp, nồi chiên không dầu và chảo chống dính giúp nấu món ốc nhanh gọn

Nồi xửng hấp: hơi nước tỏa đều, làm chín ốc nhanh mà vẫn giữ độ ẩm và vị ngọt tự nhiên.

Nồi chiên không dầu: tiện nướng ốc mỡ hành hay muối ớt, hạn chế khói và dầu mỡ bắn bẩn.

Chảo chống dính sâu lòng: đảo đều thịt ốc với bơ tỏi, sả ớt hay rau muống trên lửa lớn mà không sát chảo, cháy khét.

Lưu ý an toàn khi ăn ốc giấy

Nấu chín kỹ: luôn sơ chế sạch cát, bỏ nội tạng bẩn và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn. Phụ nữ mang thai có thể ăn lượng vừa phải khi đã làm đúng các bước này.

Tránh bị dai: thịt ốc có cơ dày, săn chắc nên nấu quá lửa hoặc thái quá dày sẽ co rút, dai cứng. Hãy thái lát mỏng, khía nhẹ bề mặt và nấu vừa chín tới.

Hạn chế kết hợp: ốc có tính hàn, nên tránh ăn cùng bia lạnh, nước đá hoặc trái cây giàu tannin như quả hồng để không bị lạnh bụng, khó tiêu.

Phần đuôi: phần gan ở đuôi có vị béo mềm và ăn được nếu đã làm sạch, nhưng bắt buộc phải rạch bỏ đường phân đen vì chứa nhiều cát cặn.

Giá ốc giấy tham khảo

Ốc giấy tươi sống thường có giá khoảng 50.000-90.000 đồng/kg tùy kích cỡ và mùa vụ. Ruột ốc đóng gói khoảng 150.000 đồng/kg. Đây chỉ là mức giá mang tính tham khảo. Khi mua tại chợ hoặc vựa hải sản, nên chọn nơi có bể sục khí sạch sẽ và nguồn hàng mới mỗi ngày.

Nhìn chung, chỉ cần chọn ốc tươi sống, sơ chế sạch cát và nấu vừa chín tới, bạn có thể làm nhiều món ốc giấy giòn ngọt cho bữa cơm gia đình.