Cá phèn là loại cá biển thân thon dẹt, da hồng ánh bạc, thịt trắng ngọt béo và rất ít xương dăm. Để món ăn không tanh, không nát, bạn cần nắm 3 việc: chọn cá tươi, sơ chế đúng 4 bước và không khứa thân cá khi chiên hoặc kho. Cá giàu đạm, omega-3 cùng khoáng chất, phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Cá phèn là cá gì và nhận biết thế nào?

Cá phèn (còn gọi là cá phèn hồng, cá phèn râu, cá phèn khoai) thuộc họ Mullidae, sống ở vùng biển nhiệt đới. Tại Việt Nam, nguồn cá dồi dào nhất tập trung ở vùng biển miền Trung và miền Nam.

Đôi râu cằm là điểm nhận diện đặc trưng của cá phèn

Cá có thân thon dài, hơi dẹt hai bên, vảy mỏng ánh hồng pha bạc. Dấu hiệu dễ nhận nhất là đôi râu dài dưới cằm, giúp cá dò tìm thức ăn dưới đáy cát. Nhiều người hay nhầm với cá hường biển, nhưng cá phèn có phần đầu thuôn nhọn và đôi râu cằm khác biệt rõ rệt.

Trên thị trường có 4 dạng phổ biến:

Cá phèn hồng: thân đỏ hồng, vây vàng nhạt, thịt dày và béo, hợp để kho hoặc chiên.

Cá phèn râu: kích thước vừa, thịt săn chắc, ngọt thanh, hợp nấu canh chua hoặc nướng.

Cá phèn một nắng: cá làm sạch rồi phơi một nắng, thịt dẻo, dễ bảo quản.

Cá phèn khô: cá xẻ phơi khô hoàn toàn, thường nướng hoặc chiên giòn.

Cách chọn mua cá phèn tươi ngon

Cá tươi giúp món ăn giữ vị ngọt thanh và không bị bở khi nấu. Hãy kiểm tra 4 điểm sau trước khi mua:

Cá tươi cho thịt săn chắc, ấn nhẹ nhanh đàn hồi trở lại

Mắt cá: trong suốt, hơi lồi nhẹ, con ngươi đen rõ, không đục hay lõm sâu.

Mang cá: vạch nắp mang thấy màu đỏ tươi tự nhiên, không có nhớt đục bám quanh.

Da và vảy: vảy hồng bạc bám chặt vào thân, da sáng bóng, ít trầy xước.

Độ đàn hồi: ấn nhẹ ngón tay lên lưng cá, thịt săn chắc và vết lõm nhanh chóng đàn hồi trở lại.

Ngược lại, hãy tránh những con cá có dấu hiệu sau:

Mắt đục mờ, xẹp xuống, chuyển màu xám hoặc đỏ ngầu.

Mang thâm xỉn, chuyển nâu đen, tiết nhớt có mùi hôi.

Thân mềm nhũn, ấn vào để lại vết lõm lâu hồi phục, bụng phình to hoặc dễ rách.

Mùi tanh nồng bất thường hoặc thoang thoảng mùi hóa chất hắc nhẹ.

Cách sơ chế cá phèn sạch nhớt, không tanh, không nát

Khâu làm sạch quyết định độ săn chắc và hương vị của món ăn. Thực hiện lần lượt 4 bước sau:

Sơ chế đúng kỹ thuật giúp cá săn chắc, không tanh, không nát

Cạo vảy, bỏ vây và mang: dùng dao cạo nhẹ lớp vảy mỏng từ đuôi lên đầu, sau đó cắt bỏ vây và mang cá.

Bỏ ruột, cạo đường máu: rạch một đường nhỏ ở bụng để lấy sạch ruột, rồi cạo kỹ đường chỉ máu đen chạy dọc xương sống. Đây là nguyên nhân chính gây mùi tanh.

Bóp muối chanh: bóp nhẹ thân cá với hỗn hợp muối hạt và nước cốt chanh pha loãng khoảng 2 phút để khử nhớt và mùi tanh bùn biển, sau đó rửa lại bằng nước sạch.

Thấm khô: dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt cá trước khi tẩm ướp hoặc chế biến.

Lưu ý quan trọng: không khứa rãnh lên thân cá trước khi chiên hoặc kho. Da cá rất mỏng, thịt nạc mềm, nên khứa thân sẽ khiến cá thoát nước, dính chảo và dễ nát khi lật trở. Khi cạo vảy, cắt vây, hãy thao tác cẩn thận để tránh đứt tay.

Các món ngon dễ làm từ cá phèn

Sau khi sơ chế, bạn có thể chọn một trong các món dưới đây.

Cá phèn kho tiêu keo sệt, cay nồng đưa cơm

Kho tiêu: phi thơm củ nén trước rồi mới cho tỏi để tỏi không cháy đắng. Nêm nước mắm vừa phải vì cá biển vốn có vị mặn nhẹ. Kho lửa nhỏ liu riu để nước màu áo đều mà thịt không vỡ.

Chiên sả ớt: ướp cá với sả ớt băm, chút muối và nghệ tươi khoảng 15 phút. Chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi hai mặt vàng đều.

Kho tóp mỡ: xếp cá xen kẽ tóp mỡ, ướp hành tím, ớt trái và nước mắm, kho riu riu đến khi nước cạn sệt.

Chiên giòn chấm mắm tỏi ớt: chiên nguyên con cho da giòn từ đầu đến đuôi, ăn cùng chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt.

Canh chua: đun sôi nước dùng cùng me hoặc thơm (dứa), cà chua, dọc mùng trước, sau đó thả cá vào nấu thêm vài phút để thịt vừa chín và giữ nguyên dáng.

Nướng muối ớt: phết hỗn hợp muối hạt giã nhuyễn, ớt xiêm xanh và chút dầu ăn lên cá, nướng bằng than hoa hoặc nồi chiên không dầu.

Cách bảo quản cá phèn tại nhà

Dùng trong 1–2 ngày: làm sạch, thấm khô, xếp cá vào hộp kín khí và đặt ngăn mát tủ lạnh ở 1–4 độ C.

Dùng trong tối đa 3 tháng: bọc kín từng phần vừa ăn bằng màng bọc thực phẩm hoặc túi hút chân không, cấp đông ở âm 18 độ C.

Rã đông không bở thịt: chuyển cá xuống ngăn mát để rã đông tự nhiên. Nếu cần nấu ngay, chỉ rã đông sơ đến khi thân cá còn hơi cứng, rồi rửa nhanh qua nước muối chanh.

Giá trị dinh dưỡng của cá phèn

Lượng đạm cao nhưng ít calo giúp cơ thể duy trì khối cơ, phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng hoặc mới ốm dậy. Omega-3 và DHA có thể hỗ trợ tim mạch, trí não và thị lực. Canxi cùng phốt pho góp phần giữ xương, răng chắc khỏe.

Một số câu hỏi thường gặp

Trẻ nhỏ ăn cá phèn được không? Được. Cá chủ yếu có xương sống lớn và rất ít xương dăm nhỏ. Người lớn nên gỡ bỏ xương sống và xương vây trước khi cho trẻ và người lớn tuổi ăn.

Bà bầu ăn cá phèn có tốt không? Phụ nữ mang thai có thể bổ sung cá vào thực đơn hằng tuần. Đạm, DHA, omega-3, canxi và phốt pho trong thịt cá có lợi cho trí não, thị giác và hệ xương của thai nhi.

Ai cần thận trọng? Cá có tính bình, không xung khắc với rau củ và gia vị thông thường. Tuy nhiên, người dị ứng hải sản hoặc đang mắc bệnh gút nên ăn với lượng vừa phải.

Chỉ cần chọn cá tươi, sơ chế sạch đường máu tanh và giữ nguyên con khi nấu, bạn sẽ có những món cá phèn tròn vị và đẹp mắt cho bữa cơm gia đình.