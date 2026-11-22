Cuối năm là lúc chị em hay sắm sửa lại căn bếp, thay cái chảo đã tróc, mua thêm bộ nồi mới để chuẩn bị cho những bữa cơm sum họp và mâm cỗ Tết. Mùa sale với đủ loại ưu đãi càng khiến ta dễ mua theo cảm hứng. Thế nhưng đồ bếp không chỉ là chuyện đẹp hay rẻ, mà còn liên quan trực tiếp tới sức khỏe cả nhà và túi tiền lâu dài. Một chiếc chảo kém chất lượng không chỉ nhanh hỏng mà còn có thể ảnh hưởng tới món ăn.

Dưới đây là mẹo chọn mua và giữ bền đồ bếp, để tiền bỏ ra thật sự đáng giá, chị em nên nắm rõ.

Chọn chảo chống dính: nhìn lớp phủ, cầm độ nặng, hỏi xuất xứ

Chảo chống dính là món dễ mua phải hàng kém nhất, vì nhìn bên ngoài cái nào cũng bóng đẹp như nhau. Mẹo đầu tiên là cầm thử trọng lượng. Chảo tốt thường có đáy dày, cầm chắc tay và nặng vừa phải, giúp truyền nhiệt đều và ít cong vênh khi dùng lâu.

Những chiếc quá nhẹ, đáy mỏng thường nhanh biến dạng và dễ cháy thức ăn. Tiếp đến, hãy quan sát lớp phủ chống dính, nên chọn loại phủ đều, mịn, bám chắc, không lồi lõm hay có mùi lạ. Chị em nên ưu tiên sản phẩm có thương hiệu rõ ràng, có thông tin nhà sản xuất, xuất xứ, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và có chế độ bảo hành.

Về an toàn, một lưu ý quan trọng là lớp chống dính chỉ bền khi được dùng đúng cách. Dù là loại nào, khi lớp phủ đã tróc, bong thành mảng thì nên thay, không tiếc nuối dùng tiếp, vì mảnh tróc có thể lẫn vào thức ăn. Chị em cũng nên tránh đun chảo không ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài, vì nhiệt độ cao làm giảm tuổi thọ lớp phủ.

Với gia đình nấu nhiều, có thể cân nhắc thêm một chiếc chảo inox hoặc gang để chiên rán ở lửa lớn, còn chảo chống dính dành cho các món cần ít dầu, nhẹ nhàng.

Nồi inox và đồ bếp khác: đọc ký hiệu, chọn loại hợp bếp

Với nồi inox, chị em nên để ý ký hiệu thép không gỉ in dưới đáy, các loại inox dùng cho thực phẩm phổ biến thường được ghi rõ. Nồi inox tốt có bề mặt sáng mịn, mối hàn quai chắc chắn, đáy liền và phẳng.

Nếu nhà dùng bếp từ, hãy nhớ kiểm tra đáy nồi có nhiễm từ hay không bằng một mẹo nhỏ là thử áp nam châm vào đáy, nếu nam châm hút thì nồi dùng được cho bếp từ. Mua nhầm nồi không hợp bếp là lỗi rất hay gặp khi mua online, khiến chị em tốn tiền oan.

Khi mua đồ bếp trong các đợt sale, nhất là mua online, chị em nên cảnh giác với những món giảm giá sâu bất thường, không rõ thương hiệu, không có thông tin xuất xứ. Giá rẻ giật mình thường đi kèm chất lượng đáng ngờ. Hãy đọc kỹ đánh giá của người mua trước, ưu tiên gian hàng chính hãng, và giữ lại hóa đơn để được bảo hành, đổi trả khi cần.

Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, chị em có quyền được cung cấp thông tin trung thực về sản phẩm và được bảo hành, đổi trả theo cam kết của người bán.

Giữ bền để đỡ tốn: dùng đúng, rửa đúng, cất đúng

Mua được đồ tốt rồi thì giữ bền cũng là một cách tiết kiệm. Với chảo chống dính, nên dùng muỗng, đũa, sạn bằng gỗ hoặc silicon thay cho đồ kim loại sắc cạnh để tránh làm xước lớp phủ.

Khi rửa, hãy để chảo nguội bớt rồi mới rửa, dùng miếng rửa mềm và nước rửa chén dịu nhẹ, tránh chà xát bằng búi kim loại. Không nên ngâm chảo nóng vào nước lạnh đột ngột vì sự thay đổi nhiệt khiến đồ bếp dễ cong vênh.

Với nồi inox, nếu bị ố hay bám cặn, chị em có thể làm sạch nhẹ nhàng bằng nguyên liệu quen thuộc như giấm pha loãng hoặc baking soda thay vì hóa chất mạnh, vừa an toàn vừa đỡ hại bề mặt.

Khi cất, nên lau khô hoàn toàn trước khi xếp vào tủ để tránh ẩm mốc, và lót khăn hoặc giấy giữa các chảo chồng lên nhau để lớp chống dính không bị trầy. Những thói quen nhỏ này giúp một bộ nồi chảo tốt có thể dùng bền nhiều năm, thay vì vài tháng đã phải bỏ.

Một căn bếp an toàn và gọn gàng là nền tảng cho những bữa ăn ngon, ấm cúng của gia đình, nhất là trong mùa cuối năm nhiều dịp quây quần. Mua sắm thông minh không phải là mua thật nhiều hay thật rẻ, mà là chọn đúng món bền, an toàn và biết giữ gìn để dùng lâu. Chúc chị em có một căn bếp vừa đẹp, vừa an tâm đón Tết.

HỘP CẨM NANG: Nhớ nhanh khi sắm đồ bếp cuối năm

Cầm thử độ nặng, chọn đáy dày, chắc tay, lớp phủ mịn đều, không mùi lạ.

Ưu tiên hàng có thương hiệu, xuất xứ, hướng dẫn tiếng Việt và bảo hành.

Bếp từ: thử nam châm vào đáy nồi, hút được mới dùng được.

Cảnh giác đồ giảm giá sâu bất thường, không rõ nguồn gốc khi mua online.

Dùng sạn gỗ, silicon; rửa nhẹ; không ngâm đồ nóng vào nước lạnh đột ngột.

Lớp chống dính đã tróc thì thay, không tiếc dùng tiếp.