Bánh ăn vặt là nhóm món ăn nhẹ tiện lợi, gồm bánh quy, bông lan, bánh tráng nướng, bánh chuối chiên, bánh khoai và nhiều loại khác. Nhóm món này giúp nạp nhanh năng lượng trong bữa phụ và có thể tự làm tại nhà. Để bánh ngon và an toàn, bạn cần biết cách chọn mua, sơ chế nguyên liệu và bảo quản đúng cho từng dòng bánh.

Ba dòng bánh ăn vặt phổ biến

Bánh ăn vặt là tên gọi chung cho bánh ngọt hoặc bánh mặn nhỏ gọn, dùng trong các bữa phụ giữa ngày. Thị trường hiện chia thành ba dòng chính để bạn chọn theo nhu cầu.

Bánh đóng gói, bánh tươi truyền thống và bánh ăn kiêng lành mạnh

Bánh đóng gói sẵn: gồm bánh quy, bánh xốp, snack khoai tây hoặc bánh gạo, tiện mang theo đi học, đi làm.

Bánh tươi truyền thống: thường thưởng thức nóng tại chỗ như bánh chuối chiên, bánh khoai, bánh tráng nướng hay bánh cuốn dừa.

Bánh ăn kiêng lành mạnh: dùng nguyên liệu nguyên cám như yến mạch, gạo lứt hoặc các loại hạt, phù hợp người kiểm soát cân nặng.

Về dinh dưỡng, bánh ăn vặt cung cấp tinh bột, đường và chất béo. Bánh quy bơ đạt khoảng 350 - 500 kcal/100g, nên bạn chỉ nên ăn một khẩu phần nhỏ và tránh ăn sát giờ ăn tối.

Cách chọn mua bánh ăn vặt an toàn

Dù mua bánh đóng gói hay bánh tươi làm sẵn, hãy kiểm tra kỹ nguồn gốc và hình thức bên ngoài trước khi mua.

Chọn bánh còn nguyên bao bì, hạn sử dụng xa và màu sắc tươi mới

Kiểm tra bao bì: chọn sản phẩm nguyên vẹn, in rõ tên thương hiệu, ngày sản xuất và hạn sử dụng còn xa.

Ưu tiên đóng gói kín: chọn bánh chia túi nhỏ, hộp thiếc cứng hoặc túi khóa khí để hạn chế vỡ vụn và giữ độ giòn.

Đọc bảng thành phần: ưu tiên sản phẩm có đường, muối và chất béo bão hòa ở mức vừa phải, ít phẩm màu tổng hợp.

Cần tránh: bánh có mùi dầu chiên khét, mùi hôi dầu cũ hoặc vị chua lạ; bánh quy mềm ỉu, bánh tươi chảy nước hoặc có đốm mốc li ti; gói bánh rách mép, hở khí hay phồng căng bất thường.

Sơ chế nguyên liệu để bánh thơm, không vón cục

Khâu sơ chế quyết định độ giòn, độ xốp và mùi thơm của thành phẩm. Bạn có thể áp dụng các mẹo sau.

Rây mịn bột và nghiền khoai lúc còn nóng giúp bánh dẻo mịn, không vón cục

Khử tanh trứng gà: khi đánh trứng làm cốt bánh hoặc pha bột chiên, thêm vài giọt tinh chất vani, bơ lạt đun chảy hoặc một ít nước cốt dừa.

Sên nhân dừa: sên lửa nhỏ đến khi đường tan và sợi dừa vừa ráo. Không sên quá kỹ vì dừa tươm dầu, gây nồng mùi khi nguội.

Rây và hòa bột: rây mịn bột mì trước khi trộn. Bột gạo lọc nên hòa trước với sữa tươi hoặc nước lọc để hỗn hợp sánh mượt.

Cho bột nghỉ: với bánh cần cán mỏng, để bột nghỉ xen kẽ giữa các lần cán để bánh không co rút khi chiên hoặc nướng.

Nghiền khoai khi còn nóng: khoai tây hoặc khoai lang luộc chín cần nghiền nhuyễn ngay lúc nóng hổi để khối bột dẻo mịn.

6 món bánh ăn vặt dễ làm tại nhà

Bạn không nhất thiết phải có lò nướng. Dưới đây là 6 gợi ý đơn giản.

Bánh khoai tây chiên: kết hợp khoai tây nghiền mịn với bột gạo lọc và bột năng. Chiên ngập dầu lửa vừa để viên bánh phồng nhẹ, vàng giòn bên ngoài, mềm dẻo bên trong.

Bánh chuối chiên: ép dẹp chuối sứ chín, nhúng bột pha loãng rồi chiên vàng.

Bánh tráng nướng mỡ hành phô mai: nướng trên chảo hoặc bếp than, thêm trứng cút, xúc xích và phô mai kéo sợi.

Bánh cuốn dừa: tráng vỏ mỏng trên chảo chống dính, pha chút bột nghệ để có màu vàng, cuộn cùng nhân dừa sên và đậu phộng rang giã dập.

Bánh bông lan trứng muối: cốt bông lan mềm kết hợp sốt dầu trứng, phô mai và chà bông.

Cơm cháy chà bông: ép mỏng cơm nguội, sấy khô, chiên giòn rồi rưới sốt mắm ớt tỏi phi và rắc chà bông.

Bánh chuối chiên phồng xốp, giòn tan mà không ngấm dầu

Để bánh chuối chiên giòn mà không ngấm dầu, hãy nhúng bột hai lần và giữ nhiệt độ dầu ổn định. Đun dầu đủ nóng trước khi thả bánh, duy trì lửa vừa trong suốt quá trình chiên. Khi bánh vàng, vớt ra đĩa lót giấy thấm dầu.

Lưu ý an toàn: chiên bằng dầu nóng dễ gây bỏng. Hãy thả bánh nhẹ tay, giữ nước tránh xa chảo dầu và không để trẻ nhỏ lại gần bếp.

Cách bảo quản bánh giữ trọn độ ngon

Mỗi dòng bánh có độ ẩm khác nhau nên cần cách bảo quản riêng.

Bánh giòn (bánh quy, cơm cháy, bánh chiên): để nguội hoàn toàn rồi cho ngay vào hũ thủy tinh nắp kín hoặc túi zip khóa khí, đặt kèm một gói hút ẩm thực phẩm. Để nơi khô ráo, tránh nắng trực tiếp.

Bánh tươi nhân kem (bông lan trứng muối, bánh cuốn dừa): bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp nhựa có nắp, cất ngăn mát tủ lạnh. Cách này giữ bánh ngon khoảng 2 - 3 ngày.

Bánh lỡ bị ỉu nhẹ: sấy lại bằng nồi chiên không dầu khoảng 3 - 5 phút ở nhiệt độ thấp để lấy lại độ giòn.

Dụng cụ nhà bếp hỗ trợ làm bánh

Nồi chiên không dầu: nướng bánh chuối, làm nóng giòn bánh tráng hoặc sấy lại bánh bị ỉu.

Chảo chống dính: tráng vỏ bánh cuốn, nướng bánh tráng hoặc chiên bánh khoai, bánh chuối dễ lật, không dính chảo.

Nồi hấp điện: làm chín bánh bao mini, bánh da lợn hay bánh bò mềm, không khô mặt.

Lò nướng: cho nhiệt ổn định, giúp bông lan và bánh quy bơ nở đẹp, không bị xẹp.

Câu hỏi thường gặp

Người ăn kiêng nên chọn loại bánh nào?

Nên ưu tiên bánh gạo lứt, bánh yến mạch nguyên cám hoặc bánh hạt dinh dưỡng ít đường. Các loại này giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu hơn bánh ngọt thông thường.

Trẻ nhỏ ăn bánh đóng gói có an toàn không?

Trẻ vẫn có thể ăn nếu phụ huynh chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín, ít phẩm màu, ít muối và đường. Cần kiểm soát lượng ăn mỗi ngày để không ảnh hưởng đến bữa chính.

Làm bánh bằng chảo chống dính có ngon bằng lò nướng không?

Với đúng công thức, chảo chống dính vẫn làm được bánh thơm ngon. Các món như bánh tráng nướng, bánh crepe, bánh cuốn dừa hay bánh chuối chiên đều thực hiện được trên chảo.

Có thể thấy, chỉ cần chọn bánh kỹ, sơ chế đúng cách và bảo quản phù hợp, bạn hoàn toàn có thể tự làm nhiều món bánh ăn vặt hấp dẫn cho cả gia đình.