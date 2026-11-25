Để trứng mực giữ được vị dẻo bùi và không tanh, bạn cần làm đúng ba khâu: chọn bọc trứng trắng ngà, săn chắc; sơ chế 4 bước bằng muối, rượu trắng, gừng, giấm và nước đá; bảo quản ngăn mát trong 24 giờ hoặc cấp đông ở âm 18 độ C tối đa 3 tháng. Trứng mực là phần bọc trứng lấy từ bụng mực cái trong mùa sinh sản, có vị béo ngậy tự nhiên và giàu protein, Omega-3, sắt, kẽm cùng vitamin nhóm B.

Phân biệt trứng mực nang và trứng mực ống

Chỉ những con mực cái trưởng thành trong mùa sinh sản mới có bọc trứng đạt chuẩn. Mỗi giống mực cho phần trứng với hình dáng và độ béo khác nhau.

Trứng mực nang hạt to dẻo chắc, trứng mực ống nhỏ mềm ngọt nhẹ

Trứng mực nang: kết thành khối lớn, hạt to tròn, hơi bầu. Khi chín, trứng dẻo chắc, béo ngậy và rất bùi.

Trứng mực ống: kích thước nhỏ hơn, kết thành chùm hạt li ti mềm mại. Vị thanh ngọt, béo nhẹ, dễ ăn và ít ngấy.

Trứng mực khá hiếm vì chỉ xuất hiện rộ theo mùa sinh sản. Theo kinh nghiệm của ngư dân, trung bình cần 10–12 kg mực tươi sống mới gom được khoảng 1 kg trứng mực nguyên chất.

Cách chọn mua trứng mực tươi

Trứng tươi săn chắc, màng bọc nguyên vẹn, màu trắng ngà

Khi đi chợ hoặc đến vựa hải sản, hãy ưu tiên bọc trứng có các đặc điểm sau:

Màu sắc: trắng ngà hoặc hơi ánh sữa, bề mặt mịn.

Độ đàn hồi: ấn nhẹ thấy săn chắc, không nhũn nát.

Màng bọc: còn nguyên, không rách vỡ làm chảy trứng.

Mùi: tanh mặn nhẹ của hải sản biển, không có mùi khai hay mùi lạ.

Không mua nếu trứng chuyển vàng xỉn, xám đục hoặc có đốm thâm đen. Bề mặt chảy nhớt, nhão, ấn vào lõm sâu không đàn hồi, hoặc có mùi ôi thiu và mùi hóa chất cũng là dấu hiệu trứng ươn. Loại trứng này dễ gây đau bụng.

Cách sơ chế trứng mực sạch màng, không tanh

Rửa nhẹ, ngâm muối rượu gừng rồi trần sơ và sốc nước đá để sạch tanh

Rửa dưới vòi nước chảy nhẹ. Dùng tay rửa nhẹ nhàng để không vỡ màng trứng. Gắp bỏ cặn túi mật đen và cát bẩn. Bước này xong, bọc trứng sạch cặn, màng còn nguyên.

Ngâm nước muối loãng pha chút rượu trắng và gừng đập dập. Ngâm trứng khoảng 5 phút rồi vớt ra, rửa lại bằng nước sạch.

Trần sơ với giấm. Đun sôi nồi nước có vài giọt giấm, cho trứng vào trần khoảng 30 giây. Vớt ra, sốc ngay vào tô nước đá lạnh.

Để ráo. Cho trứng lên rổ thưa đến khi ráo nước hoàn toàn, rồi cắt miếng vừa ăn và tẩm ướp.

Cách bảo quản trứng mực

Trứng mực dễ ươn nếu để ở nhiệt độ thường quá lâu. Hãy chọn cách bảo quản theo thời gian dự định dùng:

Dùng trong 24 giờ: cho trứng đã làm sạch vào hộp đậy kín, đặt kèm đá gel lạnh ở ngăn mát.

Dùng dài ngày: chia thành từng phần đủ cho một bữa, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín, cấp đông ở âm 18 độ C. Thời gian dùng tối đa khoảng 3 tháng.

Khi dùng: rã đông từ từ trong ngăn mát qua đêm để hạn chế mất nước.

6 món dễ làm từ trứng mực

Hấp gừng sả: xếp trứng cùng gừng thái sợi, sả đập dập và lá chanh, hấp cách thủy 8–10 phút. Hấp quá lâu trứng sẽ khô xơ và mất ngọt.

Trứng mực chiên nước mắm kẹo sốt, đậm đà đưa cơm

Chiên nước mắm: chiên sơ cho săn bề mặt, đảo đều trên lửa vừa với nước mắm, đường, tỏi phi và tiêu xay đến khi sốt kẹo lại. Với trứng đông lạnh, có thể chiên khi còn hơi đóng đá, dùng lửa lớn ngập dầu để trứng không teo nát.

Xào cải chua: cắt miếng vừa ăn, xào nhanh lửa lớn cùng tỏi băm, cải chua vắt ráo nước, hành lá và ớt tươi.

Chả nướng: ướp trứng với hành tím băm, tiêu hạt, nước mắm, ép thành bánh tròn dẹt. Hấp sơ hoặc phơi ráo mặt rồi nướng đến khi hai mặt vàng ươm.

Lăn bột chiên giòn: tẩm lớp bột chiên giòn mỏng, chiên trong dầu nóng đến khi vàng ruộm. Ăn nóng cùng tương ớt hoặc sốt mayonnaise.

Cháo trứng mực: ninh gạo tẻ pha chút gạo nếp thành cháo sánh, cho trứng đã xào sơ với hành tím vào nấu thêm vài phút. Có thể nấu cùng hạt sen hoặc nấm rơm.

Lưu ý khi ăn trứng mực

Nên chọn nguyên liệu tươi, sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn. Bà bầu và trẻ nhỏ có thể ăn trứng mực khi tuân thủ các điều kiện này.

Hải sản thường có tính hàn. Hạn chế ăn kèm đồ quá lạnh như trà đá đặc hoặc dưa hấu ngay sau bữa ăn để tránh lạnh bụng, khó tiêu.

Trung bình 100 g trứng mực cung cấp khoảng 120–140 calo. Ưu tiên hấp, luộc hoặc nấu cháo thay vì chiên ngập dầu để món ăn thanh nhẹ hơn.

Chỉ cần chọn đúng bọc trứng tươi, sơ chế sạch tanh và bảo quản đúng cách, bạn có thể làm nhiều món đậm đà, tròn vị ngay tại gian bếp nhà mình.