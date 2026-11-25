Bí rợ là tên gọi phổ biến ở Nam Bộ của quả bí đỏ (bí ngô), thuộc họ Bầu bí, thịt vàng cam, vị ngọt bùi và giàu beta-carotene. Để món ăn dẻo bùi, bạn cần chọn quả già, sơ chế đúng cách và bảo quản phù hợp. Quả này nấu được nhiều món như canh thịt băm, hầm sườn, xào tỏi, chè cốt dừa hay sữa hạt.

Bí rợ và bí đỏ có phải là một?

Có. Đây là cách gọi theo vùng miền cho cùng một loại quả. Người miền Bắc và một số tỉnh miền Trung gọi là bí đỏ hoặc bí ngô, người miền Nam gọi là bí rợ. Hương vị và giá trị dinh dưỡng của quả đều tương đồng.

Bí rợ là cây thân thảo dạng dây leo. Quả phổ biến có dáng tròn dẹp với các đường khía múi sâu, hoặc dáng hồ lô thuôn dài thắt eo ở giữa. Vỏ màu xanh thẫm, xanh đốm trắng hoặc chuyển dần sang vàng cam khi già.

Thịt bí dày màu vàng cam ôm phần ruột nhiều hạt

Vì sao nên đưa bí rợ vào thực đơn?

Hỗ trợ não bộ: bí rợ có axit glutamic, hoạt chất tham gia chuyển hóa của tế bào thần kinh.

Bảo vệ thị lực: beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A, kết hợp lutein và zeaxanthin giúp bảo vệ võng mạc.

Tăng miễn dịch, đẹp da: bí giàu vitamin C, kali và canxi.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: một chén bí nấu chín khoảng 245g chứa khoảng 49 calo, nước chiếm 94%. 100g bí tươi có khoảng 26–30 calo.

Cách chọn mua bí rợ già, bở dẻo

Chọn bí nặng tay, vỏ cứng và cuống khô cứng

Ưu tiên quả có các dấu hiệu sau:

Trọng lượng và vỏ: nặng tay, vỏ cứng đanh, màu xanh sẫm hoặc vàng cam đều màu, đường khía múi sâu rõ.

Cuống: khô ráo, cứng, bám chặt vào thân, còn dài khoảng 2–3cm.

Bí cắt sẵn: thịt vàng cam đậm, thớ mịn đặc, hạt mẩy chắc, mặt cắt khô ráo.

Tránh mua quả có vỏ non, bấm móng tay thấy lún mềm. Bỏ qua quả có cuống thối nhũn, héo rũ hoặc mất cuống để lại vết thâm đen. Không chọn quả bị dập nát, đốm mốc trắng hay lỗ sâu đục. Với bí cắt sẵn, tránh miếng thịt nhợt nhạt, ứa nước nhớt hoặc có mùi chua lạ.

Cách sơ chế bí rợ sạch mủ, dễ gọt vỏ

Vỏ bí cứng và thịt tiết mủ nhựa dễ dính tay. Làm theo 4 bước sau:

Bổ đôi, nạo ruột rồi gọt vỏ và cắt miếng vừa ăn

Rửa sạch và lau khô: rửa trôi đất cát, lau khô vỏ để tránh trơn trượt khi cầm dao.

Bổ đôi, nạo ruột: đặt bí lên thớt chắc chắn, dùng dao bản lớn bổ dọc theo rãnh khía, rồi dùng muỗng nạo sạch hạt và sợi tơ.

Gọt vỏ: chia bí thành miếng vừa tay cầm, dùng dao bào hoặc dao gọt sắc bỏ lớp vỏ cứng.

Xử lý mủ nhựa: thoa một lớp mỏng dầu ăn lên lòng bàn tay trước khi gọt, hoặc ngâm bí đã cắt trong nước muối loãng 5–10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Lưu ý an toàn: bí cứng dễ làm dao trượt. Hãy giữ thớt cố định và cắt từng miếng nhỏ.

Cách bảo quản bí rợ không bị úng mốc

Quả nguyên vẹn: để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng trực tiếp và không để sát nền ẩm. Đặt cuống hướng lên để giữ bí tươi trong vài tháng.

Bí đã cắt miếng: nạo sạch ruột và hạt, bọc kín mặt cắt bằng màng bọc thực phẩm, trữ ngăn mát và dùng tốt nhất trong 3–5 ngày.

Cấp đông: gọt vỏ, cắt khối vuông vừa ăn, chần nước sôi 1 phút rồi ngâm nước đá cho nguội hẳn. Để ráo, cho vào hộp kín hoặc túi zip, trữ ngăn đá và dùng dần trong khoảng 3 tháng.

6 món ngon từ bí rợ cho bữa cơm gia đình

Canh bí rợ thịt băm ngọt thanh cho bữa cơm

Canh bí rợ thịt băm: xào săn thịt heo băm cùng hành tím, rồi hầm với bí cắt vuông đến khi mềm. Nước canh ngọt thanh, thơm hành ngò.

Canh bí rợ hầm sườn heo: chần sơ sườn non rồi ninh kỹ, sau đó cho bí vào nấu thêm vài phút để miếng bí mềm mà vẫn giữ hình.

Bí rợ xào tỏi: thái lát vừa phải, xào nhanh tay trên lửa lớn với tỏi phi vàng. Thêm hành lá và tiêu xay.

Chè bí rợ cốt dừa: nấu bí hấp chín với đậu xanh, đường phèn và bột báng, ăn kèm nước cốt dừa.

Sữa bí rợ hạt sen: xay nhuyễn bí hấp chín với hạt sen bỏ tâm và sữa tươi không đường, đun nhẹ đến khi sánh mượt. Dùng được cả nóng lẫn lạnh.

Bí rợ hấp thịt băm nấm mèo: khoét ruột quả bí tròn nhỏ, nhồi thịt băm trộn nấm mèo thái sợi và gia vị, rồi hấp cách thủy.

Dụng cụ giúp nấu bí rợ nhanh hơn

Nồi áp suất: hầm canh sườn bí rợ mềm nhừ trong khoảng 15 phút.

Máy làm sữa hạt: xay và nấu tự động, không cần lọc rây hay đứng khuấy.

Chảo chống dính: lòng sâu giúp bí xào ngấm gia vị mà không vỡ nát hay cháy dính.

Nồi chiên không dầu: nướng bí rợ bơ tỏi giòn ngọt bên ngoài, bở dẻo bên trong, ít dầu mỡ.

Lưu ý khi ăn bí rợ

Bí có vị đắng ngắt: nguyên nhân là hợp chất cucurbitacin sinh ra khi cây gặp điều kiện bất lợi. Hãy bỏ ngay phần thức ăn đó để tránh nguy cơ rối loạn tiêu hóa.

Kết hợp với thịt cừu: theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, hai thực phẩm này đều có tính ấm, ăn chung dễ sinh nhiệt, nóng trong người và khó tiêu.

Bà bầu và trẻ ăn dặm: bí rợ phù hợp nhờ chứa folate, canxi, chất xơ và tiền chất vitamin A, hỗ trợ trí não, thị lực và tiêu hóa.