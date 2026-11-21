Để có món gà ngon và an toàn, bạn cần làm đúng 4 việc: chọn gà da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên; chà muối hạt với giấm gạo để khử mùi hôi; bảo quản ở nhiệt độ phù hợp; nấu chín tới tâm miếng thịt đạt tối thiểu 74°C. Thịt gà thuộc nhóm thịt trắng, giàu protein, ít chất béo bão hòa và dễ chế biến thành nhiều món quen thuộc.

Phân biệt các phần thịt gà để chọn đúng cách nấu

Mỗi bộ phận trên con gà có tỷ lệ nạc và mỡ khác nhau, nên phù hợp với từng cách chế biến riêng.

Mỗi phần thịt gà phù hợp với một cách chế biến riêng

Ức gà: nhiều nạc, ít béo nhất. Dùng để luộc, hấp hoặc áp chảo, hợp với người ăn kiêng.

Đùi và má đùi: thịt mềm ngọt, mọng nước. Dùng để kho, nướng hoặc nấu cà ri.

Cánh gà: nhiều da và sụn giòn ngậy. Dùng để chiên hoặc nướng.

Cách chọn mua thịt gà tươi ngon

Gà tươi thường có da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên và thịt săn chắc. Hãy kiểm tra lần lượt 3 dấu hiệu dưới đây trước khi mua.

Chọn gà có da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên và thịt săn chắc

Nhìn màu da: da mỏng, mịn, vàng nhạt tự nhiên. Vùng ức, cánh hoặc lưng có thể vàng đậm hơn một chút.

Ấn thử độ đàn hồi: thân gà nhỏ gọn, ức hẹp. Ấn nhẹ vào đùi hoặc lườn, thịt phải đàn hồi nhanh và không để lại vết lõm.

Ngửi mùi: gà tươi có mùi đặc trưng nhẹ, không có mùi ôi thiu hay mùi hóa chất lạ.

Dấu hiệu gà ươn hoặc bị bơm nước cần tránh

Da vàng óng đều bất thường, bề mặt nhớt, nhão xệ hoặc có vết tụ máu bầm tím.

Vùng đùi và lườn căng phồng quá mức nhưng ấn vào thấy mềm nhũn, bùng nhùng và có nước rỉ ra.

Cách sơ chế thịt gà sạch mùi hôi, an toàn thực phẩm

Sơ chế đúng giúp khử mùi hôi đặc trưng và hạn chế vi khuẩn lây chéo trong bếp.

Chà muối hạt và giấm gạo giúp sạch nhớt, khử mùi hôi

Không xả thịt gà sống dưới vòi nước mạnh. Tia nước có thể làm vi khuẩn Salmonella bắn ra bồn rửa và dụng cụ xung quanh.

Chà xát khử mùi: trộn muối hạt với giấm gạo theo tỷ lệ 1:2, chà đều thân gà khoảng 5 phút cho sạch nhớt. Có thể thay bằng rượu trắng pha gừng giã nhuyễn.

Loại bỏ phần gây mùi: cắt bỏ tuyến bã nhờn ở phao câu, làm sạch hạch cổ và màng mỡ thừa trong bụng gà.

Rửa lại và thấm khô: rửa nhẹ trong thau nước sạch, dùng khăn giấy thấm khô hoàn toàn trước khi chặt hoặc tẩm ướp.

Lưu ý an toàn: rửa tay, dao và thớt bằng xà phòng sau khi chạm vào thịt gà sống.

Cách bảo quản thịt gà tươi lâu

Bảo quản đúng nhiệt độ giúp thịt giữ độ tươi và hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

Ngăn mát (dưới 4°C): để thịt trong hộp đậy kín hoặc bọc màng bọc thực phẩm. Dùng tối đa trong 1-2 ngày.

Ngăn đông (-18°C): chia thịt thành từng phần vừa bữa, bọc kín hoặc hút chân không. Thịt giữ được 6-9 tháng.

Rã đông: chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát qua đêm. Tuyệt đối không ngâm nước nóng.

Nấu chín đúng nhiệt độ và gợi ý món dễ làm

Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thịt gà cần đạt tối thiểu 74°C (165°F) ở tâm miếng thịt để tiêu diệt vi khuẩn gây hại. Với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, thịt phải được nấu chín kỹ hoàn toàn.

Gà luộc lá chanh: cho gà vào nồi nước lạnh cùng gừng, hành lá ngay từ đầu. Khi thịt vừa chín tới, tắt bếp và ngâm ủ thêm 10 phút để da vàng giòn, không rách.

Gà kho sả ớt: xào săn thịt cùng sả băm và ớt tươi, sau đó kho liu riu cho nước sốt sánh lại.

Gà chiên nước mắm: thấm thật khô bề mặt thịt, phủ một lớp mỏng tinh bột bắp rồi chiên. Cuối cùng tăng lửa lớn khoảng 1 phút để ép dầu thừa, rồi đảo nhanh với sốt nước mắm, đường và tỏi ớt.

Gà nướng mật ong lớp da vàng óng, thịt mềm ẩm bên trong

Gà nướng mật ong: ướp mật ong nguyên chất với dầu hào và gia vị. Nướng ở nhiệt độ vừa phải để da giòn nhẹ, thịt bên trong vẫn mềm ẩm.

Gà hấp mía: lót mía chẻ dưới đáy nồi, hấp bằng hơi mà không cần thêm nước lã. Thịt thơm dịu mùi mía, mềm ngọt tự nhiên.

Canh gà nấu nấm hạt sen: hầm thịt gà mềm cùng hạt sen và nấm tươi. Món này nhẹ bụng, dễ tiêu, hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Dụng cụ giúp nấu nhanh hơn

Nồi chiên không dầu: làm gà nướng hoặc món chiên giòn vàng đều, ít dầu mỡ.

Xửng hấp inox: làm các món gà hấp giữ vị ngọt thanh.

Chảo chống dính: xào, chiên hoặc áp chảo ức gà không lo dính.

Nồi áp suất đa năng: rút ngắn thời gian hầm canh hoặc nấu cháo gà.

Vì sao nên đưa thịt gà vào thực đơn?

100g ức gà không da nấu chín cung cấp khoảng 165 calo và 31g protein, cùng vitamin nhóm B, phốt pho và sắt. Lượng đạm này giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp, tạo cảm giác no lâu mà ít chất béo bão hòa.

Bên cạnh đó, axit amin tryptophan trong thịt gà có thể góp phần giảm căng thẳng và điều hòa giấc ngủ. Phốt pho và canxi tự nhiên cũng hỗ trợ xương răng chắc khỏe.

Câu hỏi thường gặp

Thịt gà có kỵ với tỏi và rau cải xanh không?

Theo khoa học dinh dưỡng, thịt gà không kỵ với tỏi hay rau cải xanh. Bạn có thể kết hợp các nguyên liệu này trong cùng một món để tăng hương vị và bổ sung chất xơ.

Thịt gà sống để ngăn đá được bao lâu?

Nếu được bọc kín hoặc hút chân không và giữ liên tục ở -18°C, thịt gà nguyên con hoặc chặt miếng bảo quản được 6-9 tháng.

Nhìn chung, chọn gà tươi, sơ chế sạch, bảo quản đúng nhiệt độ và nấu chín kỹ sẽ giúp bữa cơm gia đình vừa ngon vừa an toàn.