Mẹo chăm sóc tóc khô xơ bằng nguyên liệu thảo mộc tại nhà

5 nguyên liệu tự nhiên hỗ trợ chăm sóc tóc khô xơ

Nội dung 5 nguyên liệu tự nhiên hỗ trợ chăm sóc tóc khô xơ Làm gì để tóc khô xơ bớt gãy rụng?

Tóc khô xơ thường xảy ra khi lớp biểu bì (cuticle) bên ngoài sợi tóc bị tổn thương hoặc mất đi lớp dầu bảo vệ. Nhuộm, tẩy, uốn, duỗi, sử dụng máy sấy hoặc máy tạo kiểu ở nhiệt độ cao và tiếp xúc nhiều với ánh nắng có thể làm tóc trở nên khô, dễ rối và gãy. Gội đầu bằng nước quá nóng, chải tóc mạnh, buộc tóc quá chặt hoặc sử dụng sản phẩm làm sạch không phù hợp cũng có thể khiến tình trạng khô xơ rõ hơn.

Các nguyên liệu tự nhiên không thể "hàn gắn" hoàn toàn phần tóc đã bị tổn thương nhưng có thể giúp làm sạch, tạo cảm giác mềm mượt hoặc giảm ma sát giữa các sợi tóc nếu được sử dụng phù hợp.

Các nguyên liệu tự nhiên thường được sử dụng trong công thức chăm sóc tóc khô xơ. Ảnh minh họa AI.

1. Bồ kết giúp tóc sạch và mềm mượt

Bồ kết từ lâu được sử dụng trong dân gian để gội đầu. Quả bồ kết chứa saponin - nhóm hợp chất có khả năng tạo bọt và hỗ trợ làm sạch. Có thể dùng quả bồ kết khô đã được nướng hoặc rang nhẹ, sau đó đun với nước và để nguội trước khi sử dụng. Cần lọc bỏ bã, kiểm tra nhiệt độ nước trước khi gội và tránh để nước bồ kết vào mắt.

Kinh nghiệm dân gian thường dùng bồ kết làm nước gội đầu với kỳ vọng kích thích mọc tóc hoặc điều trị rụng tóc, làm sạch gàu.

2. Vỏ bưởi và sả hỗ trợ mọc tóc

Vỏ bưởi và sả chứa tinh dầu cùng nhiều hợp chất thực vật có mùi hương dễ chịu. Dân gian thường dùng 2 nguyên liệu này kết hợp cùng bồ kết làm nước gội đầu để giúp tóc mượt khỏe, hỗ trợ mọc tóc mới và ngăn ngừa rụng tóc.

3. Dầu dừa giúp giảm khô và ma sát cho tóc

Dầu dừa có thể là lựa chọn phù hợp để chăm sóc tóc khô, đặc biệt ở phần thân và ngọn. Một số nghiên cứu cho thấy dầu dừa có khả năng thấm vào sợi tóc và có thể giúp hạn chế mất protein của tóc, từ đó giảm một phần tổn thương do quá trình chăm sóc. Có thể lấy một lượng nhỏ dầu dừa, thoa chủ yếu vào thân và ngọn tóc, để trong khoảng thời gian phù hợp rồi gội sạch.

Không nên dùng quá nhiều dầu, đặc biệt khi da đầu dầu hoặc dễ nổi mụn, không thoa dầu dừa lên da đầu vì gây bết dính, bít tắc lỗ chân lông. Nếu xuất hiện ngứa, đỏ hoặc kích ứng, cần ngừng sử dụng.

4. Nha đam giúp dưỡng ẩm cho tóc

Gel nha đam thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ khả năng tạo cảm giác mát và giữ ẩm. Gel nha đam cũng được sử dụng nhằm mục đích phục hồi tóc khô xơ.

Dùng phần gel trong suốt bên trong lá, loại bỏ hoàn toàn phần nhựa vàng dưới vỏ vì có thể gây kích ứng ở một số người. Không nên đắp nha đam lên da đầu trong thời gian dài hoặc sử dụng trên vùng da đang trầy xước, viêm.

5. Nước gạo

Nước vo gạo hoặc nước gạo lên men được sử dụng trong một số phương pháp chăm sóc tóc truyền thống. Trong nước vo gạo chứa vitamin B và các chất chống oxy hóa, các chất chống viêm, hỗ trợ làm sạch tóc và tạo lớp màng bảo vệ tóc khỏi các tác nhân xấu từ môi trường.

Tuy nhiên chỉ nên dùng nước vo gạo làm dầu gội 1 - 2 lần/tuần và gội lại, xả sạch với nước mát. Dùng quá nhiều lần hoặc ủ tóc quá lâu có thể gây tác dụng ngược làm khô tóc.

Nước vo gạo chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho mái tóc.

Làm gì để tóc khô xơ bớt gãy rụng?

Bên cạnh các nguyên liệu tự nhiên, thay đổi thói quen chăm sóc tóc có vai trò quan trọng hơn.

Gội đầu bằng nước mát hoặc nước ấm vừa phải, không dùng nước quá nóng.

Không dùng móng tay cào hoặc chà mạnh da đầu.

Sử dụng dầu xả sau khi gội, tập trung vào thân và ngọn tóc.

Dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng thay vì vò hoặc chà tóc.

Hạn chế sấy ở nhiệt độ cao, máy duỗi và máy uốn.

Khi tóc còn ướt, chải nhẹ bằng lược răng thưa, bắt đầu từ phần ngọn rồi di chuyển dần lên.

Hạn chế nhuộm, tẩy hoặc xử lý hóa chất liên tục nếu tóc đang khô, gãy nhiều.

Đội mũ hoặc che chắn tóc khi tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài.

Dinh dưỡng cũng quan trọng với mái tóc. Một chế độ ăn đa dạng, đủ protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình hình thành tóc. Nên bổ sung cá, trứng, thịt nạc, sữa, các sản phẩm từ sữa, đậu, các loại hạt, rau xanh và trái cây trong chế độ ăn.

Không nên tự ý uống vitamin hoặc viên bổ sung với mục đích chống rụng tóc nếu chưa xác định có thiếu chất. Bổ sung quá mức một số dưỡng chất cũng có thể gây tác dụng không mong muốn.