Mẹo bố trí cây cảnh đúng phong thủy từ phòng khách, phòng bếp và ban công

Cây cảnh trong phòng khách

Theo VTC News, phòng khách là khu vực có lưu lượng đi lại cao với không khí lưu thông tốt. Đây cũng là nơi thích hợp để trồng các loại cây xanh đẹp mắt và đắt tiền. Khi bố trí cây xanh ở phòng khách, nên chọn cây có chiều cao khác nhau để làm mềm các đường nét thẳng của ngôi nhà. Tuy vậy, không nên tham lam bày quá nhiều cây cảnh ở phòng khách, vì nó sẽ tạo nên sự lộn xộn và cản trở sự phát triển.

Việc lựa chọn cây xanh ở phòng khách nên xem xét kích thước và cách sắp xếp, tránh đặt bừa bãi cây xanh hoặc hoa cảnh trên bệ cửa sổ, lò sưởi và tivi.

Giỏ treo và cây leo có thể khiến căn phòng có trần cao trông thấp hơn. Do vây, đối với căn phòng có trần thấp, hãy sử dụng cây thẳng đứng với hình dáng gọn gàng để tạo cảm giác căn phòng cao hơn, trong khi cây có lá nhỏ và cành cong giúp căn phòng hẹp trông rộng rãi hơn.

Việc lựa chọn cây xanh ở phòng khách nên xem xét kích thước và cách sắp xếp, tránh đặt bừa bãi cây xanh hoặc hoa cảnh trên bệ cửa sổ, lò sưởi và tivi.

Việc lựa chọn bố trí cây cảnh trong phòng khách cũng có thể phản ánh tính cách của chủ nhà: Cây dương xỉ với những chiếc lá mềm mại gợi lên sự gần gũi, dịu dàng; tre tượng trưng cho sự kiên cường; hoa lan gợi lên sự thanh lịch, tinh tế. Ngoài ra các loại cây như kim ngân, hạnh phúc, ngũ gia bì, cây bình an... cũng được nhiều người yêu thích.

Cách bố trí cây phong thủy tại nhà bếp

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, thông thường, phòng bếp sẽ ít khi có cửa sổ. Mặc dù vậy, một số ngôi nhà được thiết kế mà căn bếp sẽ có cửa sổ đón gió, đón nắng thông thoáng. Cách bày trí cây cảnh trong gian bếp sẽ ít nhiều phụ thuộc vào hướng cửa, để đem lại ý nghĩa phong thủy tốt nhất.

Hướng Đông đón nắng sớm, khá tốt cho ngôi nhà, nên trồng cây loại nhỏ, đủ ánh sáng để cây phát triển và không bị che mất ánh nắng cho căn phòng.

Hướng Tây đầy nắng trưa chiều mạnh và gắt, gây nóng và khó chịu, có thể bày trí các loại hoa như hoa thủy tiên, hoặc cây lớn tựa bàng Singapore cản bớt nắng.

Hướng Nam cần đặt những cây chiêu lộc, giữ tài, giảm bớt xu hướng tiêu tiền, hoang phí tài sản của gia đình như cây trầu bà, phú quý… Cây tại hướng Bắc nên là cây có màu rực rỡ, ấm nóng để tăng sức sống cho căn phòng.

Ban công - vị trí chuyển khí, kích hoạt năng lược tích cực

Cũng theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, ban công là không gian mở, nơi giao thoa giữa nội khí và ngoại khí. Đây là vị trí tuyệt vời để bố trí các chậu cây phong thủy, đặc biệt ở những căn hộ cao tầng.

Một số người thích đặt xương rồng hoặc sen đá ở ban công, không chỉ vì dễ chăm mà còn giúp hấp thụ bức xạ, đặc biệt hữu ích nếu gần các thiết bị điện tử hoặc hướng nắng gắt.

Với ban công, nên ưu tiên các loại cây có thể chắn nắng và lọc khí tốt như hoa giấy, sử quân tử, vừa giúp làm mềm ánh sáng gắt, vừa đóng vai trò như tấm rèm xanh bảo vệ không gian bên trong. Ngoài ra, những loại cây có mùi hương nhẹ như hương thảo, oải hương, bạc hà cũng được khuyên dùng vì có khả năng xua đuổi côn trùng và làm sạch không khí.

Một số người thích đặt xương rồng hoặc sen đá ở ban công, không chỉ vì dễ chăm mà còn giúp hấp thụ bức xạ, đặc biệt hữu ích nếu gần các thiết bị điện tử hoặc hướng nắng gắt.

Theo phong thủy, ban công hướng Nam hoặc Đông Nam là tốt nhất để cây phát triển khỏe mạnh và đón nhận ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng. Cổ nhân có câu: "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" – trồng cây đúng thời điểm, đúng hướng, đúng hoàn cảnh, ắt sẽ sinh tài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.