Mẹo bảo quản hành lá tươi trong tủ lạnh cả tháng, không héo úa, dập nát

Hành lá là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món ăn, từ canh, cháo đến các món xào, chiên. Tuy nhiên, hành lá khá nhanh héo, úng hoặc dập nát nếu bảo quản không đúng cách. Chỉ sau vài ngày để trong tủ lạnh, phần lá có thể chuyển vàng, phần gốc bị nhớt khiến hành không còn tươi ngon. Để kéo dài thời gian sử dụng, bạn có thể áp dụng một số mẹo bảo quản đơn giản dưới đây.

Chọn hành tươi và sơ chế đúng cách

Muốn bảo quản hành lá được lâu, trước hết cần chọn những bó hành còn tươi, lá xanh, thân cứng, gốc chắc và không có dấu hiệu dập nát. Tránh mua hành đã úa vàng, chảy nhớt hoặc có mùi lạ vì những bó hành này thường nhanh hỏng hơn.

Sau khi mua về, hãy nhặt bỏ lá vàng, lá sâu và những phần bị dập. Nếu hành không quá bẩn, bạn có thể chưa cần rửa ngay mà chỉ loại bỏ đất cát bám bên ngoài. Việc giữ hành khô ráo trước khi cho vào tủ lạnh giúp hạn chế tình trạng đọng nước, úng lá và phát sinh nấm mốc.

Nếu đã rửa hành, cần để ráo hoàn toàn, sau đó dùng khăn sạch hoặc giấy thấm thực phẩm thấm nhẹ phần nước còn bám trên lá và thân.

Chọn hành lá tươi, không sâu bệnh, dập úng. Ảnh minh họa.

Bọc hành bằng giấy thấm và cho vào hộp kín

Đây là một trong những cách dễ thực hiện tại nhà. Sau khi sơ chế, bạn trải hành lá lên giấy thấm thực phẩm, cuộn nhẹ để giấy hút bớt hơi ẩm rồi đặt vào hộp bảo quản hoặc túi thực phẩm sạch.

Không nên cuộn quá chặt vì có thể làm gãy, dập lá. Hộp đựng cũng cần sạch và khô; nếu sử dụng túi, hãy tránh để hành bị ép dưới các loại thực phẩm nặng.

Giấy thấm giúp hút lượng hơi ẩm dư thừa, hạn chế nước đọng trên bề mặt hành. Trong quá trình bảo quản, nên kiểm tra định kỳ và thay giấy nếu giấy bị ẩm. Với cách này, hành có thể tươi lâu hơn đáng kể, nhưng thời gian thực tế còn tùy độ tươi ban đầu, nhiệt độ tủ lạnh và tình trạng sơ chế.

Bọc hành bằng giấy thấm và cho vào hộp kín. Ảnh minh họa.

Cắt nhỏ hành lá rồi cấp đông để dùng dần

Nếu thường xuyên sử dụng hành lá làm gia vị, bạn có thể cắt nhỏ và bảo quản trong ngăn đông. Cách này đặc biệt phù hợp khi mua một bó hành lớn nhưng không dùng hết trong vài ngày.

Trước tiên, rửa sạch hành, loại bỏ phần hư hỏng và để ráo hoàn toàn. Sau đó, thái hành thành từng đoạn nhỏ, chia thành các phần vừa đủ cho mỗi lần nấu rồi cho vào hộp hoặc túi cấp đông chuyên dụng.

Khi cần sử dụng, bạn có thể lấy trực tiếp lượng hành cần thiết để cho vào món ăn đang nấu, không nhất thiết phải rã đông toàn bộ. Hành cấp đông thường mềm hơn hành tươi sau khi rã đông, vì vậy phù hợp nhất với món canh, cháo, súp và các món được nấu chín.

Cách này có thể giúp bảo quản hành trong thời gian dài hơn một tháng nếu duy trì nhiệt độ đông lạnh ổn định và đóng gói đúng cách. Tuy nhiên, hành có thể giảm độ giòn và thay đổi kết cấu so với hành tươi.

Thái nhỏ rồi cấp đông hành lá. Ảnh minh họa.

Đặt hành đúng vị trí trong tủ lạnh

Đối với hành lá bảo quản tươi, nên đặt trong ngăn rau củ hoặc khu vực có nhiệt độ phù hợp theo hướng dẫn của tủ lạnh. Tránh để hành sát vị trí có luồng khí lạnh thổi trực tiếp hoặc nơi dễ bị đóng băng cục bộ.

Không nên đặt hành cạnh thực phẩm đang rỉ nước, đồ sống chưa được đóng kín hoặc các loại rau quả đã có dấu hiệu hư hỏng. Việc sắp xếp riêng và giữ hộp đựng sạch sẽ giúp hạn chế lây nhiễm chéo, đồng thời giảm nguy cơ hành nhanh hỏng.

Trong quá trình sử dụng, chỉ lấy lượng hành cần thiết bằng tay hoặc dụng cụ sạch, sau đó đóng kín hộp và đưa trở lại tủ lạnh càng sớm càng tốt.

Làm sao để hành tươi được gần một tháng?

Nếu muốn giữ hành lá ở trạng thái tươi, bạn nên ưu tiên chọn hành mới, giữ khô ráo, bọc bằng giấy thấm và kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, không có phương pháp bảo quản tươi nào bảo đảm hành luôn xanh tốt suốt cả tháng trong mọi điều kiện.

Nếu cần dự trữ đúng một tháng hoặc lâu hơn, cấp đông là lựa chọn đáng cân nhắc hơn. Dù không giữ được độ giòn như hành mới mua, cách này giúp kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế lãng phí.

Lưu ý, nếu hành xuất hiện nhớt, mốc, có mùi lạ hoặc mềm nhũn bất thường, bạn nên bỏ đi thay vì tiếp tục sử dụng. Chọn nguyên liệu tươi và bảo quản đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng nhất để hành lá giữ được chất lượng.