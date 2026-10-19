Mẹo an toàn dành cho tài xế xe tải giúp phòng ngừa tai nạn

Hướng dẫn an toàn dành cho tài xế xe tải thương mại tập trung vào việc kiểm tra phương tiện trước chuyến đi, duy trì khoảng cách và tốc độ phù hợp, cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giờ làm việc nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Tài xế xe tải kiểm tra kỹ lốp trước khi khởi hành, đảm bảo an toàn cho chuyến đi dài. Ảnh: Heavydutyjournal

Theo báo cáo của Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), năm 2024 ghi nhận 5.340 trường hợp tử vong liên quan đến tai nạn xe tải lớn, giảm 2,5% so với năm trước, trong đó khoảng 70% là người ngồi trên các phương tiện khác. Điều này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp an toàn cho tài xế xe tải để giảm thiểu rủi ro.

Một trong những bước quan trọng nhất là kiểm tra xe trước khi khởi hành. Theo quy định 49 CFR 396.11, tài xế phải kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe, hệ thống lái, đèn chiếu sáng, thiết bị kết nối và các thiết bị cứu hộ khẩn cấp. Việc kiểm tra kỹ lưỡng giúp phát hiện sớm các vấn đề kỹ thuật để tránh sự cố trên đường.

Trong quá trình vận hành, tài xế cần duy trì khoảng cách an toàn và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông và thời tiết. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Liên bang (FMCSA) khuyến nghị tài xế kiểm tra gương chiếu hậu mỗi 5 đến 8 giây và quan sát ít nhất 15 giây phía trước để kịp thời nhận biết các nguy cơ tiềm ẩn.

Việc quản lý thời gian lái xe cũng rất quan trọng để hạn chế mệt mỏi. Luật liên bang giới hạn tài xế được lái tối đa 11 giờ trong khoảng thời gian 14 giờ sau khi nghỉ ngơi liên tục 10 giờ, đồng thời yêu cầu nghỉ giải lao bắt buộc nhằm đảm bảo sức khỏe và sự tỉnh táo khi lái xe.

An toàn hàng hóa cũng đóng vai trò thiết yếu. Hàng hóa phải được cố định chắc chắn với các dây buộc có tải trọng làm việc tối thiểu bằng một nửa trọng lượng hàng, được kiểm tra trong 50 dặm đầu tiên và định kỳ trong suốt hành trình để tránh nguy cơ hàng hóa rơi vãi hoặc mất cân bằng.

Tài xế cần tuyệt đối tránh các hành vi gây mất tập trung như sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe. Luật cấm này được thi hành nghiêm ngặt, với hình phạt tăng dần từ việc tước giấy phép lái xe 60 ngày khi tái phạm lần hai đến 120 ngày khi tái phạm lần ba.

Trong điều kiện thời tiết xấu như mưa, sương mù, băng giá hay gió mạnh, tài xế phải giảm tốc độ và nếu tình hình trở nên nguy hiểm thì nên dừng xe an toàn. Hướng dẫn chi tiết về cách xử lý từng loại thời tiết được cung cấp để đảm bảo an toàn tối đa.

Khi gặp sự cố như mất phanh, tài xế được hướng dẫn thực hiện các bước khẩn cấp gồm giảm số, nhấn phanh liên tục, sử dụng phanh tay cẩn trọng và tìm kiếm các lối thoát hoặc đường dốc an toàn để dừng xe. Ngoài ra, thiết bị cảnh báo phải được đặt trong vòng 10 phút sau khi dừng xe trên đường cao tốc, với khoảng cách cụ thể tùy loại đường để cảnh báo các phương tiện khác.

Tất cả những biện pháp này nhằm xây dựng thói quen lái xe phòng ngừa và ý thức kỷ luật cao, giúp tài xế duy trì sự tập trung và an toàn trong suốt sự nghiệp lái xe tải thương mại.