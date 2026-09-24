Mẹo ăn quả hồng ngon không lo đầy bụng hay tắc ruột

Nội dung 1. Vì sao ăn quả hồng dễ gây đầy bụng, khó tiêu? 2. Mẹo ăn quả hồng ngon và an toàn 3. Những ai nên hạn chế hoặc tránh ăn hồng?

1. Vì sao ăn quả hồng dễ gây đầy bụng, khó tiêu?

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tanin (chất chát) và pectin (một loại chất xơ) có nhiều trong quả hồng, nhất là trong vỏ và quả hồng xanh chưa chín kỹ.

Tanin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột. Khi ăn nhiều hồng, nhất là ăn khi đói, sẽ kết tụ dưới tác dụng của axit dạ dày gây đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn…

Khối kết tụ này bám dính lấy các xơ thực phẩm khác sẽ dần tích tụ thành khối bã thức ăn ở dạ dày rồi di chuyển xuống ruột non, gây ứ đọng và bị nén chặt cứng dẫn tới tắc ruột.

Trên thực tế đã có một số trường hợp bị tắc ruột do ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như: măng, mít và trái cây có nhiều tanin như quả hồng, hồng xiêm…

Ăn hồng sai cách dễ gây đầy bụng, khó tiêu, thậm chí gây tắc ruột. Ảnh: AI

Theo TS. Nguyễn Ngọc Đan, chuyên khoa Ngoại Tiêu hoá, bã thức ăn là một khối thức ăn không tiêu hoá được, chúng bị vón cục lại trong dạ dày rồi di chuyển xuống ruột non, tạo thành một cái ‘nút" gây tắc ruột.

Bệnh nhân bị tắc ruột do bã thức ăn thường có biểu hiện: đau bụng, nôn, bụng chướng, bítrung đại tiện...

Nếu không được cấp cứu kịp thời, tình trạng ứ trệ sẽ nặng lên gây ra các cơn đau, nôn mửa, phát triển vi khuẩn trong lòng ruột… có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, khi có dấu hiệu nghi ngờ tắc ruột, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để cấp cứu can thiệp kịp thời.

2. Mẹo ăn quả hồng ngon và an toàn

Không ăn quả hồng khi bụng đang đói

Đây là lưu ý rất quan trọng, nhất là người có tiền sử đau dạ dày. Ăn hồng khi đói, tanin và pectin sẽ lập tức phản ứng với acid dạ dày tạo kết tủa rất nhanh. Để đảm bảo an toàn, nên ăn hồng khi đã ăn no, tốt nhất là sau bữa ăn chính.

Không ăn hồng ương, xanh hoặc ăn vỏ hồng

Phần lớn lượng tanin và pectin tập trung ở lớp vỏ và những quả hồng chưa chín kỹ, còn xanh. Vì vậy, dù là hồng giòn hay hồng mềm chín cũng phải gọt bỏ lớp vỏ ngoài trước khi ăn.

Chỉ ăn hồng đã chín kỹ hoặc hết chát, hồng giòn phải đảm bảo đã qua quá trình ngâm khử chát đúng cách. Hồng chín cây phải mềm hoàn toàn, không còn vị chát ở phần thịt gần cuống.

Không uống trà đặc hoặc ăn đồ chua cùng lúc

Trà đặc cũng chứa hàm lượng tanin rất cao. Bên cạnh đó, các loại quả quá chua (như chanh, quất, bưởi chua) làm tăng độ acid trong dạ dày.

Nhai kỹ và kiểm soát lượng ăn

Việc nhai kỹ giúp xé nhỏ các sợi xơ của quả hồng, hỗ trợ dạ dày tiết enzyme tiêu hóa dễ dàng hơn. Ngoài ra, không nên ăn quá nhiều hồng cùng lúc, kể cả hồng đã chín ngọt, vẫn tạo gánh nặng lớn cho hệ tiêu hóa.

3. Những ai nên hạn chế hoặc tránh ăn hồng?

Người có tiền sử phẫu thuật dạ dày, ruột: Nhu động ruột, khả năng co bóp và tiêu hóa thức của dạ dày kém, rủi ro ứ đọng bã thức ăn cao hơn bình thường.

Người cao tuổi và trẻ nhỏ: Hệ tiêu hóa yếu, lực co bóp kém và thói quen nhai không kỹ dễ khiến hồng vón cục trong dạ dày gây táo bón, tắc ruột.

Người hay bị đầy hơi, táo bón mạn tính: Tanin có tác dụng làm săn niêm mạc và giảm nhu động ruột, có thể khiến tình trạng táo bón trở nên nghiêm trọng hơn.