Mệnh lệnh từ trái tim và hành trình trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ
Thực hiện đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng Công an thành phố Hà Nội nói chung và Công an phường Hà Đông nói riêng đang nỗ lực từng ngày, vượt mọi khó khăn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ các gia đình. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Nghĩa tình sâu nặng
Nhiều thập kỷ trôi qua kể từ ngày đất nước trọn niềm vui, nhưng trong lòng hàng ngàn gia đình, vết thương chiến tranh vẫn chưa lành lặn. Vẫn còn đó biết bao người mẹ, người vợ, người em ngày đêm đau đáu hướng về những dòng tên chưa được ghi trọn vẹn trên bia đá.
Quán triệt chỉ đạo về việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an phường Hà Đông đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, mở đợt Cao điểm triển khai đồng bộ, quyết liệt. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an phường cùng các lực lượng phối hợp đều xác định rõ: Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng của Đảng và Nhà nước, thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.
Đợt cao điểm lần này là sự kết hợp chặt chẽ giữa chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước với những thành tựu vượt bậc của công nghệ hiện đại. Việc ứng dụng khoa học sinh học, dữ liệu dân cư và Đề án 06 vào công tác đối khớp, tìm kiếm danh tính liệt sĩ đã mở ra hy vọng lớn lao cho hàng vạn gia đình. Đó chính là giá trị thực tiễn và vô giá của chuyển đổi số – khi công nghệ không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn phục vụ an sinh xã hội, đáp ứng mong mỏi cháy lòng của Nhân dân.
Những bước chân không mỏi
Để không bỏ sót bất kỳ một thân nhân liệt sĩ nào thuộc diện lấy mẫu (bao gồm mẹ đẻ, bà ngoại ruột, anh chị em ruột, bác, cậu, dì, con của chị/em gái liệt sĩ...), Công an phường Hà Đông đã chủ động báo cáo UBND phường, phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa, các Tổ dân phố để rà soát, lập danh sách chi tiết và cập nhật đầy đủ lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng phần mềm Dữ liệu dân cư Quốc gia mở rộng.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Chung - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông chia sẻ:
“Là lực lượng bám sát địa bàn, chúng tôi xác định mỗi Cảnh sát khu vực phải nắm chắc từng hộ, rà soát từng trường hợp thân nhân liệt sĩ trên địa bàn quản lý mà không được phép để sót bất kỳ ai. Có những gia đình thân nhân đã tuổi cao sức yếu, có người chuyển đi nơi khác hoặc thông tin giấy tờ qua thời gian bị thất lạc, gián đoạn. Anh em Cảnh sát khu vực không quản ngày đêm, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", vừa đối chiếu thông tin, vừa ân cần giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa thiêng liêng của việc thu nhận mẫu ADN.
Chúng tôi hiểu rằng, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ là một dữ liệu số hóa, mà là một cơ hội, một tia hy vọng cuối cùng để một hài cốt liệt sĩ có thể trở về đúng với tên tuổi, quê hương. Dù vất vả đến đâu, anh em trong tổ đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Nhân dân và trước các Anh hùng liệt sĩ.”
Nối tiếp tinh thần ấy, trực tiếp hỗ trợ và đưa đón các gia đình trong đợt thu nhận mẫu, Trung tá Trịnh Thị Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông không khỏi xúc động bày tỏ:
“Là một cán bộ Cảnh sát khu vực, tôi vô cùng tự hào khi được đồng hành cùng thân nhân liệt sĩ trong Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Mỗi mẫu ADN không chỉ mang theo hy vọng đoàn tụ của một gia đình, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối những người đã hy sinh với quê hương, nguồn cội. Được góp một phần công sức nhỏ bé để tri ân những người đã ngã xuống không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào sâu sắc của người chiến sĩ Công an nhân dân.”
Tận tụy phục vụ, chu đáo từng khâu
Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm đòi hỏi sự chính xác, cẩn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP Hà Nội.
Theo đó, 100% thân nhân trong diện lấy mẫu được kiểm tra thẻ Căn cước/CCCD gắn chip để xác thực thông tin; với các trường hợp chưa có thẻ, Công an phường lập tức hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục cấp ngay.
Không dừng lại ở thủ tục hành chính, Công an phường Hà Đông cùng đội ngũ y tế, lực lượng bảo vệ An ninh trật tự tại cơ sở... đã chủ động bố trí phương tiện đưa, đón tận nơi cho gần 200 thân nhân liệt sĩ - đa phần là những người cao tuổi, đi lại khó khăn đến điểm thu nhận mẫu tập trung. Sự hỗ trợ ân cần, tận tụy này đã ấm lòng biết bao gia đình chính sách.
Nói về những nỗ lực và tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ trong đợt cao điểm, Trung tá Vương Toàn Công - Phó trưởng Công an phường Hà Đông nhấn mạnh:
“Đợt cao điểm lần này không thuần túy là một công tác chuyên môn theo quy trình, mà đó là tri ân, là trách nhiệm, là nghĩa tình sâu nặng của lực lượng Công an nhân dân đối với những người đã hy sinh máu xương cho Tổ quốc. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông đã dồn trọn tâm sức, làm việc không kể giờ giấc để hoàn thành các công đoạn từ khảo sát, xác minh, cập nhật dữ liệu cho đến khâu tiếp đón, lấy mẫu.
Chúng tôi cảm thấy tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào công trình tri ân lớn lao của Đảng và Nhà nước. Nhìn ánh mắt kỳ vọng cùng những giọt nước mắt xúc động của thân nhân các liệt sĩ khi đến làm thủ tục, mỗi chúng tôi càng tự nhắc nhở mình phải nỗ lực hơn nữa, cẩn trọng hơn nữa trong từng bước thu thập và bảo quản sinh phẩm, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng và an toàn tuyệt đối. Sự nỗ lực của Công an phường Hà Đông cũng chính là quyết tâm chung của lực lượng Công an Hà Nội trên hành trình mang lại niềm an ủi trọn vẹn cho gia đình các Anh hùng liệt sĩ.”
“Nguyện vọng lớn nhất đời tôi là tìm lại được anh…”
Trong dòng người đến điểm thu nhận mẫu ADN với ánh mắt đong đầy hy vọng, mỗi người mang theo một câu chuyện, một vết nứt thời gian chưa thể chữa lành.
Cầm trên tay tập giấy tờ đã ngả màu thời gian, ông Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1947) xúc động chia sẻ về người anh ruột hy sinh tại chiến trường Quảng Trị:
“Đã 58 năm trôi qua, gia đình tôi vẫn mải miết tìm anh nhưng chưa có kết quả. Lần này, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an phường Hà Đông, tôi chỉ mong sao có thể sớm đưa anh về với gia đình.”
Cùng chung niềm đau đớn và khắc khoải ấy là câu chuyện của bà Lý Thị Thoa (sinh năm 1958). Anh trai của bà Thoa là liệt sĩ Lý Văn Đoàn (sinh năm 1955), nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã nhập ngũ năm 1972 khi mới vừa tròn 17 tuổi... Anh lên đường mang theo bao hoài bão tuổi trẻ rồi ngã xuống tại chiến trường Đông Nam Bộ (khu vực Dầu Tiếng).
Kể từ ngày nhận giấy báo tử, căn nhà nhỏ của bà Thoa chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau. Mẹ của bà đau đớn vì mất con, suốt mấy mươi năm mòn mỏi ngóng tin con trai, trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn đau đáu một nguyện vọng duy nhất là tìm thấy phần mộ của người con trai cả để đưa anh về nằm lại đất mẹ quê hương.
Thế nhưng, dù gia đình đã lặn lội tìm kiếm khắp các nghĩa trang miền Nam, ngược xuôi muôn nơi, thông tin về anh vẫn chỉ là khoảng trống vô vọng. Thời gian trôi qua, người mẹ già tuổi cao sức yếu rồi cũng đã về với tổ tiên mà chưa kịp nhìn thấy hài cốt con mình...
Gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má hằn vệt thời gian, bà Lý Thị Thoa nghẹn ngào chia sẻ:
“Anh tôi đi chiến đấu rồi hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ. Mẹ tôi trước khi mất cứ nắm lấy tay tôi dặn dò: "Ráng tìm lại anh con nhé!". Mẹ mất đi trong niềm đau đau đáu ấy, tôi cũng đã già rồi, nhiều lúc nghĩ mà lực bất tòng tâm, sợ sau này mình nằm xuống vẫn chưa làm tròn lời dặn của mẹ…
Hôm nay được các đồng chí Công an phường Hà Đông đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ xe đưa đón chu đáo để lấy mẫu ADN, tôi xúc động lắm. Đây thực sự là ngọn lửa hy vọng rực cháy lại trong lòng gia đình chúng tôi. Nhờ khoa học, nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự tận tình của lực lượng Công an, tôi chỉ mong sao trước khi nhắm mắt, nguyện vọng lớn nhất đời mình và của người mẹ đã mất sẽ trở thành hiện thực - để anh tôi được gọi đúng tên, được trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình, quê hương.”
Hành trình nhân văn còn tiếp nối
Những lời chia sẻ chân thành của ông Quang, bà Thoa cũng là nỗi lòng chung của hàng ngàn thân nhân liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Mỗi mẫu ADN gửi đi là một thông điệp tri ân, một hành trình kết nối quá khứ với hiện tại.
Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin tại phường Hà Đông nói riêng và toàn TP Hà Nội nói chung đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ. Đó là minh chứng rõ nét cho một chính sách xã hội giàu tính nhân văn, khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời tôn vinh giá trị to lớn của Chuyển đổi số và Đề án 06 trong việc phục vụ Nhân dân, làm ấm lòng những người đã hy sinh và những người ở lại.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-va-hanh-trinh-tra-lai-ten-cho-cac-anh-hung-liet-si-post671996.antd