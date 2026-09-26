Meme Robot nhìn chằm chằm 'viral' khắp mạng xã hội có nguồn gốc từ đâu?

Trong thời gian lướt mạng xã hội gần đây, dân tình không khó để bắt gặp hàng loạt hình ảnh, video có một chú robot quay người lại, nhìn chằm chằm một cách bất lực. Người máy này thường được sử dụng trong các tình huống "cạn lời", không biết phải nói hay cư xử ra sao. Vậy chú người máy hài hước này có nguồn gốc từ đâu?

Thực chất, hình ảnh người máy này được trích từ bộ phim I, Robot ra mắt năm 2004. Dự án có Will Smith đóng chính, lấy bối cảnh tương lai, trong đó anh đóng vai thám tử công nghệ Del Spooner điều tra cái chết bất thường của tiến sĩ Afred Lanning, cũng là "cha đẻ" của một dòng người máy mới. Nghi phạm ban đầu được Spooner nhắm đến là Sonny - một người máy có cảm xúc riêng và cũng chính là nhân vật trong meme được đề cập.

Dần dà, Sonny trở thành đồng đội của Spooner trong hành trình lật mở sự thật. Người máy này có những khoảnh khắc trò chuyện, phô bày cảm xúc qua gương mặt máy móc của mình, và vô tình tạo nên khoảnh khắc "nhìn chằm chằm" gây sốt hiện tại.

Người máy Sonny trong phim I, Robot.

Giờ đây, hình ảnh người máy Sonny của phim I, Robot được tận dụng như một trào lưu gây sốt, đặc biệt trên TikTok. Nhân vật sẽ đại diện cho phản ứng "không thể tin được" nhưng theo hướng bất lực, quá lười để trả lời.

Người máy "nhìn chằm chằm" tạo nên trào lưu hài hước.

Những video về trào lưu này đang thu hút lượng tương tác khủng từ cư dân mạng và thường được kết hợp với nhạc nền từ bài Biển, Đảo Và Em của Mã Dã. Chưa kể, hình ảnh của người máy Sonny "nhìn chằm chằm" còn được tận dụng ở phần bình luận để người dùng bày tỏ cảm xúc "không nói nên lời" của mình.

Cả lớp hóa người máy "nhìn chằm chằm" vì câu nói của bạn học. Nguồn: @haianh582007

Câu trả lời khiến cả lớp "bất lực". Nguồn: @kjuhn_