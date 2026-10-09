Meme 'Dự án ma' là gì mà được giới trẻ nhắc đi nhắc lại khắp mạng xã hội?

Đến những tháng cuối năm 2026, các meme như "chan", "bá khí"... đã dần dần hạ nhiệt. Thay vào đó, một meme mới đang được giới trẻ sử dụng khắp các nền tảng mạng xã hội, tạo nên những chủ đề hài hước và thú vị - meme "dự án ma".

Vậy "dự án ma" rốt cuộc có nghĩa là gì và được sử dụng trong các trường hợp nào mà gây sốt những ngày qua?

Theo định nghĩa, "dự án ma" là những dự án được lên kế hoạch lúc ban đầu, nhưng về sau lại không thể thực hiện vì một số lý do nào đó. Các dự án này thường được tô vẽ đẹp đẽ khiến ai nấy phấn khích chờ đợi nhưng rồi cuối cùng chỉ tồn tại trên trang giấy hoặc trong suy nghĩ. Từ chính ý nghĩa này, cư dân mạng đã sáng tạo nên những nội dung hài hước, thú vị xoay quanh hình ảnh "dự án ma".

Cụm từ "dự án ma" rầm rộ khắp mạng xã hội.

Xu hướng này khởi đầu với những "dự án ma" gắn liền với đời sống giới trẻ như sinh viên dậy sớm học bài, hội bạn cùng nhau đi du lịch nước ngoài hoặc bản thân có người yêu trước Tết.

Đây còn là dịp để các fandom, người hâm mộ "nhắc khéo" những dự án "bỏ ngỏ" của nghệ sĩ, từng gây nhiều tiếc nuối nhưng hiện tại lại trở thành chủ đề hài hước. Đó có thể là một kế hoạch ra album đã bị trì hoãn nhiều năm, một bản demo mãi chưa được "release", một concert từng được "nhá hàng" rồi chìm vào quên lãng...

Nhiều khán giả dùng cụm từ "dự án ma" để "khều" nghệ sĩ mình yêu thích.

Dần dà, cụm từ lóng này lan tỏa khắp các nền tảng mạng xã hội, từ Facebook, Threads sang cả TikTok.

Tuy nhiên, "dự án ma" cũng được sử dụng để nói về những điều đã làm vượt ngoài tính toán, kỳ vọng ban đầu. Như "dự án ma: được gặp idol một lần trong đời" mà rồi chỉ trong vòng một năm, bộ nhớ điện thoại đã đầy ắp ảnh check-in cùng thần tượng với số lượng sự kiện, concert "không đếm được".

Bên cạnh đó, các cư dân mạng cũng vui mừng khi đã hoàn thành những việc mà mình từng nghĩ chỉ là "dự án ma" như là đi du lịch đến nơi mình từng mong ước hoặc xong khối lượng bài tập về nhà khổng lồ. Hiện tại, đây vẫn là cụm từ thông dụng, được Gen Z sử dụng rầm rộ trong dịp cuối năm nay.

Meme "dự án ma" bắt đầu rầm rộ trên TikTok.

Nhóm bạn trẻ vui mừng vì một "dự án ma" đã thực hiện được. Nguồn: @minhlaemiuuu