"Mềm hóa" nội dung tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần người dân

Fanpage Công an xã Bình Lục đăng tải, sưu tầm nhiều video clip tuyên truyền pháp luật, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội.

“Lên!” - tiếng hô vang lên khi nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị lao vào một cuộc hỗn chiến. Nhưng thay vì “lên” đánh nhau, lực lượng Công an nhanh chóng xuất hiện: “Lên đồn!”. Tình huống bất ngờ, hài hước ấy là một trong những điểm nhấn trong clip tuyên truyền “View ảo, pháp luật thật” do Công an xã Bình Lục thực hiện, thu hút hơn 464 nghìn lượt xem trên fanpage mạng xã hội Facebook “Công an xã Bình Lục”.

Mở đầu clip là hình ảnh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu, mang theo hung khí và phát trực tiếp trên mạng xã hội. Thấy nhóm khác thu hút nhiều lượt xem hơn, các đối tượng tìm cách “câu view” bằng việc tụ tập, thách thức, chuẩn bị đánh nhau. Khi cuộc “đua view” có nguy cơ chuyển thành xô xát, lực lượng Công an xã đã xuất hiện, đưa các đối tượng về trụ sở để xử lý theo quy định.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Lục tham gia dàn dựng, ghi hình clip tuyên truyền “View ảo, pháp luật thật”.

Không dừng lại ở việc cảnh báo hành vi đua xe, lạng lách, gây rối trật tự công cộng, clip tiếp tục đưa người xem đến một tình huống đời thường nhưng không kém phần hài hước: phụ huynh đến cơ quan Công an và ngỡ ngàng khi biết con mình vi phạm pháp luật. “Ôi kìa chú ơi, chú bắt nhầm con tôi rồi, con tôi ở nhà nó ngoan lắm!” - lời bênh con của người cha được cán bộ Công an nhẹ nhàng đáp lại bằng câu hỏi về những việc người con đã làm ở nhà. Câu chuyện từ tiếng cười chuyển thành lời nhắc nhở: yêu thương con thôi chưa đủ, cha mẹ cần đồng hành, quan tâm và phối hợp với gia đình, nhà trường, lực lượng Công an để kịp thời định hướng, giúp các em tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật.

Từ tháng 7/2026, Công an xã Bình Lục bắt đầu xây dựng các video, clip ngắn nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nội dung được lựa chọn từ những vấn đề phát sinh tại cơ sở, thể hiện qua các tình huống gần gũi, lời thoại ngắn gọn, kết hợp yếu tố hài hước để người xem dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Công an xã Bình Lục xây dựng video tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc không đánh bạc dưới mọi hình thức.

Đại úy Huỳnh Đức Sơn, Bí thư Chi đoàn Công an xã Bình Lục, người trực tiếp tham gia xây dựng các video, chia sẻ: “Qua thực tế tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, chúng tôi nhận thấy hình thức tuyên truyền trực tiếp còn hạn chế về khả năng tiếp cận các nhóm đối tượng, nhất là giới trẻ. Trong khi đó, mạng xã hội đã trở thành kênh tiếp nhận thông tin quen thuộc của thanh thiếu niên. Vì vậy, chúng tôi chủ động tìm hiểu cách làm video, từ xây dựng kịch bản, diễn xuất đến quay dựng, biên tập, nhằm truyền tải các quy định pháp luật theo cách gần gũi, dễ hiểu hơn”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Lục trao đổi về các clip tuyên truyền trên mạng xã hội.

Đến nay, Công an xã Bình Lục đã xây dựng được 4 video, clip tuyên truyền tập trung vào các nội dung: phòng ngừa tệ nạn cờ bạc, ngăn chặn hành vi tụ tập gây rối, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông... Các video chỉ dài chưa đầy 1 phút, thông điệp ngắn gọn, trực quan, nhưng sức lan tỏa vô cùng lớn đến đông đảo công chúng dùng mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thanh Nga, thôn Tràng An (xã Bình Lục) chia sẻ: “Các video này thu hút người trẻ, bởi nội dung hấp dẫn, cách thể hiện hài hước. Không chỉ xem để giải trí, tôi còn tiếp thu được nhiều thông tin, quy định pháp luật bổ ích mà trước đây chưa thực sự chú ý”.

Tại phường Thiên Trường, để các video clip tuyên truyền được lan toả sâu rộng tới Nhân dân, Công an phường đã phối hợp với chị Nguyễn Cẩm Tú, chủ kênh TikTok “Cô gái Nam Định” - người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, thực hiện video tuyên truyền trong chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe, tập trung vào nút giao giữa đường Nguyễn Lương Bằng và đường Võ Nguyên Giáp - khu vực người dân thường mắc lỗi khi tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thiên Trường tham gia diễn xuất cùng nhà sáng tạo nội dung TikTok “Cô gái Nam Định” trong video tuyên truyền an toàn giao thông.

Đại uý Trần Phương Nga, cán bộ tuyên truyền, Công an phường Thiên Trường cho biết: Đây là lần đầu đơn vị thực hiện video tuyên truyền theo hình thức này. Sự hưởng ứng của người dân vượt ngoài mong đợi; tình trạng người tham gia giao thông đi sai tại nút giao đường Nguyễn Lương Bằng - Võ Nguyên Giáp cũng giảm so với trước. Từ kết quả bước đầu, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các video, clip ngắn, lựa chọn nội dung là những vấn đề thiết thực trong đời sống để xây dựng nội dung phù hợp để truyền tải đến Nhân dân một cách gần gũi nhất.

Bên cạnh đó, Công an phường Thiên Trường còn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dân tìm hiểu pháp luật, tra cứu thủ tục hành chính trên mạng xã hội.

Với địa bàn có hơn 69.000 nhân khẩu, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lớn, Công an phường đã xây dựng trợ lý ảo tích hợp dữ liệu nghiệp vụ. Thông qua hệ thống, người dân có thể đặt câu hỏi, tra cứu thông tin về cư trú, căn cước, định danh điện tử VNeID và các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Trợ lý ảo đồng thời hướng dẫn thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục và tự động trả lời các câu hỏi thường gặp 24/24 giờ.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thiên Trường nghiên cứu, nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, trợ lý số…, chủ động thích ứng với xu thế chuyển đổi số.

Trung tá Lê Duy Hoàng, Phó Trưởng Công an phường Thiên Trường cho biết: “Cùng với xây dựng các video clip ngắn có nội dung gần gũi, dễ hiểu, đơn vị phát triển trợ lý ảo AI, cập nhật hơn 3.000 câu hỏi liên quan đến quy định pháp luật và thủ tục hành chính, giúp người dân thuận tiện tra cứu thông tin ngay trên mạng xã hội, kịp thời giải đáp những vướng mắc của người dân, góp phần phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” của lực lượng Công an nhân dân. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện các công cụ hỗ trợ trực tuyến, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng đến phục vụ người dân ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn”.

Từ những video clip ngắn do cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện đến việc phối hợp với người sáng tạo nội dung và ứng dụng trợ lý ảo AI, các mô hình tại Công an xã Bình Lục, phường Thiên Trường cho thấy sự đa dạng trong cách tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội. Đây cũng là hướng đổi mới đang được Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin ngày càng cao của người dân.

Hiện nay, 100% Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đều có fanpage phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cung cấp thông tin đến người dân. Bên cạnh đăng tải tin, bài, các đơn vị từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thiết kế hình ảnh, poster, video minh họa, xây dựng kịch bản và lời thoại tuyên truyền. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực trong đời sống như an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong dịp hè... với hình ảnh trực quan, câu chữ ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế poster phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Việc đổi mới hình thức thể hiện luôn đi đôi với yêu cầu bảo đảm tính chính xác của thông tin. Dù sử dụng hình ảnh sinh động, lời thoại hài hước hay các công cụ AI, nội dung tuyên truyền vẫn phải đúng quy định pháp luật, có tính định hướng, giáo dục, không chạy theo xu hướng câu view. “Làm mềm” cách truyền tải nhưng không làm sai lệch nội dung pháp luật là yêu cầu đặt ra trong quá trình xây dựng các sản phẩm truyền thông của lực lượng Công an địa phương.

Bắt nhịp với sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin của người dân, Công an các xã, phường đang từng bước làm mới phương thức tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng. Khi thông tin chính thống được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp cận, mạng xã hội sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.