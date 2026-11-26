Hòa giải từ những chuyện nhỏ trong đời sống

Tổ dân phố số 22 hiện có 716 hộ dân, địa bàn với nhiều ngõ, ngách nhỏ, các hộ gia đình sinh sống gần nhau nên dễ phát sinh va chạm, bất đồng trong sinh hoạt hằng ngày. Có những việc ban đầu rất nhỏ nhưng nếu không được giải quyết kịp thời, cộng thêm những khúc mắc từ trước, có thể trở thành mâu thuẫn kéo dài.

Là người gắn bó với công tác hòa giải được gần 6 năm, ông Phạm Văn Toàn, Tổ trưởng tổ dân phố 22, Tổ trưởng Tổ hòa giải chia sẻ, để ngăn chặn những mâu thuẫn phát sinh, điều quan trọng là phải nắm bắt tình hình thường xuyên, không để bùng phát thành bức xúc và không đợi người dân có đơn thư mới vào cuộc.

Ông Phạm Văn Toàn, Tổ trưởng tổ dân phố 22, Tổ trưởng Tổ hòa giải (áo xanh ngồi giữa) cho rằng, người làm công tác hòa giải phải mềm mỏng, khéo léo và tìm hiểu kỹ hoàn cảnh để có hướng xử lý phù hợp. Ảnh: Vân Hà

Đã từng hòa giải thành công nhiều vụ việc, ông Toàn chia sẻ "bí quyết", đó là người làm công tác hòa giải phải mềm mỏng, khéo léo và tìm hiểu kỹ hoàn cảnh. Không nên vội vàng kết luận ai đúng, ai sai mà cần xác định mâu thuẫn bắt nguồn từ những chuyện mới phát sinh hay những khúc mắc đã tồn tại từ trước, từ đó lựa chọn cách giải quyết phù hợp.

Ông Toàn dẫn chứng bằng trường hợp hai gia đình ở khu tập thể trên địa bàn xảy ra mâu thuẫn âm ỉ từ chuyện phơi quần áo trước cửa nhà nhau, hai bên thường xuyên cãi cọ, lời qua tiếng lại. Cao trào là xảy ra xô xát và phải báo Công an phường.

Trước tình hình đó, tổ hòa giải đã gặp riêng từng bên để tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe tâm tư. Sau nhiều lần gặp gỡ riêng, chuyện trò, phân tích để mỗi bên nhìn nhận lại cách ứng xử, tổ hòa giải đã huy động hội viên Chi hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ đến chia sẻ, vận động và tổ chức cuộc gặp mặt để hai gia đình trực tiếp trao đổi.

Qua những lần gặp gỡ, động viên, các bên dần nhận ra việc tiếp tục tranh cãi không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm tổn hại tình cảm hàng xóm nên đã bắt tay làm hòa, không còn xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn nghiêm trọng.

Khơi dậy điểm tích cực để tạo sự đồng thuận

Cùng tham gia hòa giải vụ việc, ông Lê Văn Tuyển, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 22, thành viên tổ hòa giải chia sẻ, đôi khi muốn tháo gỡ mâu thuẫn không nhất thiết phải đề cập trực tiếp đến bất đồng giữa các bên. Người hòa giải cần lựa chọn cách tiếp cận phù hợp, khơi gợi những điểm tích cực để tạo sự đồng thuận.

Kể về một vụ việc được hòa giải thành công, ông Tuyển cho biết, khi có mâu thuẫn giữa hai bên là bà N. và bà H., ông đến gia đình bà N., và bắt đầu câu chuyện bằng việc ghi nhận những đóng góp của bà N., đối với địa phương. Đồng thời, ông còn động viên bà N., tham gia hỗ trợ công tác Hội Phụ nữ bởi đây cho rằng phù hợp với sự mềm dẻo, tâm lý của bà N.

Thời gian qua, tổ hòa giải tổ dân phố 22 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã hòa giải thành công nhiều vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Ảnh: Vân Hà

Cứ như vậy, dần dần ông Tuyển khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó với cộng đồng để bà N., tự nhận thấy bản thân cần thay đổi và điều chỉnh cách ứng xử. Qua thời gian, căng thẳng giữa hai gia đình dần lắng xuống, không còn xảy ra cãi vã.

Theo ông Tuyển, hòa giải không thể chỉ dựa vào một vài lời khuyên hay những cuộc gặp gỡ mang tính hình thức. Trước hết phải giúp các bên bình tĩnh, sau đó tiếp xúc riêng, lắng nghe và phân tích. Người hòa giải cũng cần biết lựa lời, tránh cách nói khiến một bên cảm thấy bị quy kết hoặc mất thể diện. Khi người trong cuộc cảm nhận được sự tôn trọng, họ sẽ cởi mở hơn, từ đó những khúc mắc mới có thể được tháo gỡ thực chất.

Còn ông Vương Mạnh Đạt, hội viên Hội Cựu chiến binh, thành viên Tổ hòa giải tổ dân phố số 22 cho rằng, với những mâu thuẫn thông thường, sự kiên trì lại là yếu tố quyết định. Có những vụ việc phải gặp gỡ, vận động hơn chục lần mới đạt kết quả, chứ không thể chỉ qua một, hai lần trao đổi. Người hòa giải phải biết khơi dậy tình cảm gia đình, truyền thống văn hóa, tình làng nghĩa xóm để các bên hiểu và tự nguyện nhường nhịn nhau.

Thực tế cho thấy, các thành viên Tổ hòa giải tổ dân phố số 22 luôn chú trọng sự có mặt kịp thời khi nhận được phản ánh của người dân. Những chuyện nhỏ như xe dựng chắn lối đi, rác thải, mở cửa sổ hay bất đồng trong sinh hoạt đều được quan tâm xử lý. Có trường hợp người dân gọi điện từ sáng sớm, thậm chí nửa đêm, các thành viên vẫn xuống địa bàn tìm hiểu, nhắc nhở và vận động các gia đình điều chỉnh.

"Bởi, mục tiêu của công tác hòa giải không chỉ là giải quyết những vụ việc đã phát sinh mà quan trọng hơn là nhận diện, tháo gỡ mâu thuẫn ngay từ đầu, không để những bất đồng nhỏ tích tụ thành tranh chấp lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự", ông Phạm Văn Toàn, Tổ trưởng tổ hòa giải chia sẻ.

Từ sự kiên trì, trách nhiệm và phối hợp giữa chi bộ, Ban công tác Mặt trận cùng các đoàn thể, Tổ hòa giải tổ dân phố số 22 đã góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng. Khi mỗi mâu thuẫn được giải quyết bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và tôn trọng, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, góp phần giữ gìn bình yên và xây dựng tổ dân phố văn hóa.