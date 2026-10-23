'Melon Music Awards 2026' công bố danh sách người trao giải

Vào ngày 23/10, Ban tổ chức Melon Music Awards lần thứ 18 (MMA 2026) đã công bố danh sách 37 khách mời trao giải, gồm các gương mặt thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực khác nhau, hứa hẹn sẽ khuấy động bầu không khí sôi động của sự kiện.

Ngày đầu tiên (DAY 1), diễn ra vào ngày 14/11, sẽ có sự góp mặt của hàng loạt 'ngôi sao' tên tuổi như: Lee Young Ae, Jang Keun Suk, Lee Do Hyun, Yoo Seung Ho, Kang Hoon, Roh Yoon Seo, Ryeoun, Shin Ye Eun, Lee Si Woo, Kim Tae Young, Park Si Woo, Lee Yeon, Han Ye Ri, Oh Na Ra, Yoon Eun Hye và Kang So Ra. Bên cạnh đó, nghệ sĩ hài Kim Shin Young và đầu bếp Kwon Sung Jun cũng sẽ tham dự, góp phần làm tăng thêm sức hút cho buổi lễ ngày đầu tiên.

Trong ngày thứ hai (DAY 2), chương trình sẽ chào đón các diễn viên: Lee Se Young, Moon Sang Min, Choi Daniel, Lee Joo Bin, Roh Jeong Eui, Kim Shin Rock, Kim Jae Young, Hong Jong Hyun, Ahn Jae Hyun và Lee Joon. Cùng tham gia, còn có ca sĩ Lee Seung Chul, các nghệ sĩ hài: Jang Do Yeon, Kwak Beom và Lee Chang Ho, người mẫu Lee Hyun Yi, ngôi sao giải trí Jonathan, cùng nhà sáng tạo nội dung YouTube Gamst, tất cả sẽ cùng đảm nhận vai trò trao giải. Đặc biệt, Byun Yo Han và Tiffany Young, cặp đôi vừa kết hôn đầu năm nay đang thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện trong danh sách khách mời trao giải cho ngày 15/11 (DAY 2).

Ngoài ra, nhà sáng tạo nội dung YouTube Mimiminu sẽ đảm nhận vai trò "người truyền tin đặc biệt" trong cả hai ngày, đóng vai trò kết nối địa điểm tổ chức sự kiện với khán giả theo dõi trực tiếp cũng như khán giả trực tuyến. Melon Music Awards 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 14 và 15/11, tại Gocheok Sky Dome ở Seoul.