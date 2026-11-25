Melbourne Victory bước vào trận đấu với vị trí thứ 3 bảng E sau 4 lượt trận AFC Champions League Two mùa này. Đội bóng Australia từng khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel, sau đó đánh bại FC Seoul 3-0. Tuy nhiên, hai thất bại liên tiếp trước Persib Bandung khiến đại diện Australia đánh mất lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Phong độ nói chung gần đây của Melbourne Victory cũng không thực sự thuyết phục, khi đang trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường. Tại giải VĐQG Australia (A-League Men), họ chưa có được chiến thắng nào sau 5 vòng đầu tiên. Ở trận gần nhất hôm 21/11, Melbourne Victory để Auckland FC cầm hòa với tỷ số 1-1.

Thể Công Viettel và Melbourne Victory đã từng chia điểm ngày ra quân tại AFC Champions League Two 2026/27 trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VFF

Trận đấu giữa Melbourne Victory vs Thể Công Viettel tại lượt trận thứ 5 bảng E AFC Champions League Two 2026/27 sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng TV360.

Về lực lượng, Melbourne Victory đón nhận những tín hiệu tích cực khi Guillermo May đã trở lại, còn Philipp Ziereis sẵn sàng thi đấu. Theo HLV Giovanni Savarese, Josh Inserra là trường hợp duy nhất không thể góp mặt trong cuộc tiếp đón đại diện Việt Nam.

Ở phía đối diện, Thể Công Viettel đang đứng cuối bảng E với 1 điểm. Sau trận hòa 1-1 trước Melbourne Victory ở lượt đi, thầy trò HLV Guilherme Almeida lần lượt để thua Persib Bandung (0-1) và FC Seoul (0-5, 0-3).

Không chỉ gặp khó khăn tại đấu trường châu lục, Thể Công Viettel còn trải qua giai đoạn thiếu ổn định ở giải quốc nội khi không thắng cả 7 vòng V.League gần đây, mới nhất là các trận hòa trước Thanh Hóa 1-1 và SLNA 0-0. Như vậy, đội bóng áo lính đang sở hữu chuỗi 11 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Về nhân sự, Thể Công Viettel có trong tay những gương mặt quan trọng như Nguyễn Văn Việt, Lucas Alves, Doãn Ngọc Tân, Khuất Văn Khang và Andre Luiz. Trên hàng công, những ngoại binh như Ribamar, Lucao và Junior Brandao là các phương án đáng chú ý.

Cuộc chạm trán trên sân Kardinia Park chiều nay sẽ mang tính chất sống còn với cơ hội đi tiếp của cả hai đội. Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và Thể Công Viettel cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể giành được kết quả tốt.

Đội hình dự kiến

Melbourne Victory: Jack Duncan, Harry Shillington, Brendan Hamill, Jason Davidson, Franco Lino, Louis D'Arrigo, Jordi Valadon, Keegan Jelacic, Denis Genreau, Clarismario Rodrigues, Harry Sawyer.

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Đào Văn Nam, Lucas Alves, Phan Tuấn Tài, Triệu Việt Hưng, Doãn Ngọc Tân, Andre Luiz, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hoàng Khanh, Nguyễn Đức Hoàng Minh, Hernandes.

BXH bảng E AFC Champions League Two 2026/27

Phong độ của Melbourne Victory

Phong độ của Thể Công Viettel

Thành tích đối đầu của hai đội