Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và các trưởng đoàn khách mời chụp ảnh chung. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai hội nghị thành công trong cùng một ngày cho thấy tiểu vùng Mekong đang chủ động tìm lời giải chung cho bài toán phát triển giữa một thế giới nhiều biến động.

Lấy kết nối làm trọng tâm, hiệu quả thực chất làm thước đo

Sức nặng của tiểu vùng thể hiện trước hết ở quy mô. ACMECS với năm nước thành viên có dân số hơn 250 triệu người, diện tích trên 1,9 triệu km2, GDP trên 1.200 tỷ USD và kim ngạch thương mại gần 1.500 tỷ USD; riêng CLMV có GDP khoảng 563 tỷ USD, kim ngạch thương mại gần 900 tỷ USD. Hơn 20 năm qua, hợp tác CLMV đã góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế, từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng năng động của khu vực.

Song tiềm năng của tiểu vùng này chưa trở thành sức mạnh chung của các nước. Như Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại ACMECS 11, trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, các nước cần đổi mới mạnh mẽ mô hình hợp tác: chuyển từ thích ứng bị động sang chủ động kiến tạo phát triển; từ khai thác lợi thế sẵn có sang kết nối chặt chẽ để cùng tạo dựng năng lực cạnh tranh mới. “Kết nối” và “kiến tạo” vì thế trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt hai hội nghị cấp cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia – Lào – Myanmar – Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại CLMV 12, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất năm phương châm định hướng hợp tác bốn nước trong giai đoạn mới: Phát huy thế mạnh từng quốc gia thành sức mạnh chung, hài hòa lợi ích của mọi thành viên; lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt; kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn; thúc đẩy kết nối mở, chủ động hội nhập và huy động nguồn lực; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tư duy nhất quán ở đây là hợp tác không thể dừng ở tuyên bố, mà phải đo bằng những thay đổi cụ thể.

Từ đó, ba hướng kết nối chiến lược được xác định nhằm hình thành “cơ sở sản xuất chung” của bốn nước. Về hạ tầng và logistics, Sáng kiến “Hành lang cảng cạn thông minh” sẽ nối các cảng cạn với cửa khẩu, sân bay, cảng biển thành những tuyến vận chuyển liền mạch, kèm số hóa thủ tục, liên thông dữ liệu, giảm thời gian và chi phí. Về kinh tế, bốn nước nghiên cứu các khu hợp tác công nghiệp, khu kinh tế qua biên giới và chuỗi cung ứng nông sản chung để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài, nông dân có đầu ra ổn định. Về con người, văn hóa và môi trường, Sáng kiến “Hành trình Di sản” kết nối những di sản của 4 nước như Bagan (Myanmar), Luang Prabang (Lào), Tràng An (Việt Nam), Angkor (Camphuchia) trong một hành trình kể câu chuyện các nền văn minh sông Mekong; Chương trình Học bổng CLMV 2.0 được nâng cấp, mở rộng sang đào tạo sau đại học và đào tạo nghề.

Các nhà lãnh đạo nhất trí giao các Bộ trưởng nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất, phù hợp với trình độ và điều kiện cụ thể của từng nước, góp phần xây dựng thị trường ASEAN thống nhất; đồng thời áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh, thúc đẩy thương mại điện tử, năng lượng tái tạo và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, hướng tới mục tiêu đưa các thành viên CLMV trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao, bền vững vào năm 2030.

Hội nghị lần này có hai điểm mới đáng chú ý. Lần đầu tiên, Tuyên bố Hội nghị Cấp cao CLMV tập trung vào gắn kết chiến lược giữa bốn nước theo ba trụ cột kết nối; lần đầu tiên, đại diện đối tác khu vực, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp được mời tham dự. Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá cách tiếp cận của Việt Nam mang tính đổi mới sáng tạo cao, là bước đi rất quan trọng để thu hút thêm nguồn lực và đối tác đồng hành. Một cơ chế chỉ đi được xa khi biết mở cửa.

Đổi mới phương thức hợp tác để Mekong tự cường

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nếu CLMV 12 nhấn mạnh gắn kết chiến lược giữa bốn nước, thì ACMECS 11, với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững”, nâng tầm cơ chế hợp tác duy nhất do cả năm nước Mekong khởi xướng và làm chủ. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao kết quả trên ba trụ cột kết nối hạ tầng cứng, hạ tầng mềm và giao lưu nhân dân; thống nhất đưa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm thành động lực mới của tăng trưởng.

Với tầm nhìn xây dựng Mekong thành trung tâm sản xuất chất lượng cao, sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng trọng tâm. Một là mở rộng không gian phát triển, kết nối đồng bộ các trung tâm sản xuất, đô thị, cảng biển, cửa khẩu và thị trường; ưu tiên hạ tầng chiến lược, nhất là đường bộ, đường sắt dọc hành lang nối Trung Quốc qua năm nước Mekong tới Malaysia, Singapore và tuyến cao tốc kết nối tới Ấn Độ; nghiên cứu thương hiệu chung “Nông sản Mekong”. Hai là coi bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới và thích ứng biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, lâu dài, với cơ chế tham vấn, chia sẻ thông tin thường xuyên và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai. Ba là đổi mới phương thức hợp tác, sớm hoàn thành Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới với danh mục dự án thiết thực, có khả năng huy động nguồn lực từ đối tác phát triển và khu vực tư nhân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Nay Pyi Taw và Điều khoản tham chiếu của Nhóm công tác đặc biệt về rà soát các dự án ưu tiên, hoan nghênh việc xây dựng Kế hoạch tổng thể mới, nhấn mạnh vai trò của Quỹ Phát triển ACMECS. Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan khép lại hội nghị, đồng thời mở ra chu kỳ hợp tác mới với định hướng, công cụ và nguồn lực rõ ràng hơn.

Khoảng cách giữa cam kết chính trị và kết quả thực tế thường là thách thức lớn nhất của mọi cơ chế hợp tác. Nhận thức rõ điều đó, các nhà lãnh đạo giao các Bộ trưởng và quan chức cao cấp cụ thể hóa ưu tiên thành các chương trình trọng điểm giai đoạn 2027 - 2028, trong đó mỗi dự án phải xác định rõ kết quả, đầu mối phụ trách, thời hạn, nguồn kinh phí, kèm cơ chế rà soát thường xuyên. Hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất cũng được thiết kế với mục tiêu, hoạt động và quy trình theo dõi cụ thể, để sau một năm sẽ đánh giá lại kết quả.

Khu vực tư nhân được đặt ở vị trí quan trọng trong cách tiếp cận mới. Các nước khuyến khích doanh nghiệp tham gia ngay từ khâu xây dựng dự án; đã có nước thành viên nêu sáng kiến thành lập Hội đồng Kinh doanh ACMECS nhằm tạo kênh kết nối thuận lợi cho nhà đầu tư. Khi doanh nghiệp đồng hành từ đầu, các dự án có thêm cơ hội đi vào cuộc sống và tạo tác động lan tỏa.

Dấu ấn Việt Nam và đóng góp cho Cộng đồng ASEAN

Với Việt Nam, thành công của hai hội nghị là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phát huy vai trò trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại và hội nhập quốc tế. Trên cương vị nước chủ nhà và Chủ tịch CLMV, Việt Nam chủ động đề xuất các định hướng lớn, phối hợp xây dựng văn kiện, đưa ra những sáng kiến cụ thể, xuất phát từ vị thế quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong có nền kinh tế năng động.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ: “Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội năng động của Việt Nam chính là một đóng góp trực tiếp vào sự phát triển chung của ACMECS và CLMV”. Lợi ích hướng tới cũng rất thiết thực: giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững với trọng tâm là ứng dụng khoa học - công nghệ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ở tầm khu vực, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định hợp tác CLMV đóng góp trực tiếp vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch tổng thể của ASEAN, đồng thời đánh giá Việt Nam đã thể hiện vai trò nòng cốt trong thúc đẩy tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa các nước CLMV. Theo ông, dù bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, bất định và thách thức, hội nghị vẫn thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo bốn nước, xác định rõ ưu tiên trọng tâm và mô hình đối tác cần xây dựng cho hợp tác tiểu vùng.

Việt Nam đã chuyển giao vai trò Chủ tịch CLMV cho Campuchia, còn ACMECS chuyển sang Thái Lan. Chặng đường phía trước không thiếu thách thức, song nền tảng đã được đặt: một tầm nhìn chung, những sáng kiến cụ thể, cơ chế theo dõi rõ ràng và sự tham gia ngày càng rộng của đối tác, doanh nghiệp. Việc cần làm ngay là đưa cam kết vào thực hiện, thường xuyên rà soát tiến độ. Khi hành lang kết nối thành tuyến vận tải, hành trình di sản thành những chuyến đi, học bổng thành cơ hội cho thế hệ trẻ, khát vọng về một tiểu vùng Mekong tự cường, kết nối và thịnh vượng sẽ từng bước thành hiện thực, đóng góp thiết thực vào Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.