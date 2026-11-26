Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn trả lời báo chí về tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông và tăng cường liên kết vùng tại Mekong Connect 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Lê Sơn

Chiều 26/11, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn Mekong Connect 2026 với chủ đề “Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo chính sách để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long”.

Diễn đàn do UBND tỉnh Vĩnh Long đăng cai, phối hợp với TPHCM, TP. Cần Thơ, các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và VCCI chi nhánh ĐBSCL tổ chức. Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) cùng Sở Tài chính Vĩnh Long tham gia điều phối.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa các địa phương ĐBSCL, đồng thời mở rộng kết nối với TPHCM và vùng Đông Nam Bộ để phát huy lợi thế, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, muốn liên kết vùng đạt hiệu quả, đặc biệt trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên vùng, cần có sự tham gia của Trung ương. Đây là vấn đề quan trọng đối với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các địa phương ĐBSCL trong giai đoạn tới.

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ tại họp báo, ông Nguyễn Trúc Sơn cho biết, Vĩnh Long xác định liên kết vùng cần gắn với kết nối giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, trong đó TPHCM giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt.

Đáng quan tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long xác định hạ tầng giao thông hiện là một trong những điểm nghẽn lớn của địa phương. Tỉnh đang huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông, đáp ứng yêu cầu kết nối và phát triển kinh tế.

Sau khi hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh, địa phương có thêm không gian phát triển trong các lĩnh vực kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Tuy nhiên, việc khai thác những lợi thế này cũng đặt ra yêu cầu về kết nối hạ tầng, thu hút đầu tư và tổ chức lại các chuỗi giá trị sản xuất.

Theo ông Nguyễn Trúc Sơn, Vĩnh Long đã chuẩn bị các cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư và cụ thể hóa nhu cầu phát triển bằng danh mục dự án, trong đó có những lĩnh vực như kinh tế biển và công nghiệp năng lượng. Tỉnh sẵn sàng kết nối với các nhà đầu tư trên cơ sở nhu cầu phát triển của địa phương.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, Vĩnh Long chú trọng kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển thương mại điện tử, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp đưa sản phẩm lên các nền tảng kinh doanh trực tuyến, nhất là sản phẩm OCOP.

Tìm nguồn lực mới cho phát triển kinh tế ĐBSCL

Mekong Connect được hình thành năm 2015 từ sáng kiến hợp tác giữa bốn địa phương An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp. Qua 10 năm phát triển, Diễn đàn từng bước trở thành nơi đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức hỗ trợ phát triển.

Điểm mới của Mekong Connect 2026 là không gian liên kết gồm sáu địa phương: TPHCM, TP. Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, tương ứng địa bàn 15 tỉnh, thành phố trước đây.

Theo chương trình dự kiến, phiên toàn thể Mekong Connect 2026 thu hút khoảng 500 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Các đại biểu sẽ trao đổi về khả năng kết nối nhu cầu đầu tư của địa phương với tổ chức tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp; đồng thời thảo luận vai trò của TPHCM trong kết nối nguồn vốn, công nghệ và thị trường phục vụ phát triển vùng.

Bên cạnh huy động nguồn lực, Diễn đàn tập trung thảo luận về đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Một nội dung quan trọng khác là phát triển kinh tế biển ĐBSCL, trong đó chú trọng nhận diện những khó khăn về hạ tầng cảng biển, cảng sông, logistics, thu hút đầu tư và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đưa sáng kiến công nghệ vào sản xuất, kinh doanh

Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm BSA cho biết, Mekong Connect 2026 chú trọng giới thiệu những sáng kiến, giải pháp công nghệ đang được doanh nghiệp ứng dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và khả năng tiếp cận thị trường.

Theo bà Kim Hạnh, các nội dung thảo luận dự kiến đề cập đến công nghệ hỗ trợ nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino, ứng dụng bản sao số trong quản lý trồng rừng và sản xuất nông nghiệp, cùng những giải pháp phát triển kinh tế biển.

Tại các phiên tọa đàm, đại diện TTC AgriS, Vinamit và Kim Delta dự kiến chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng khoa học, công nghệ trong nông nghiệp, chế biến nông sản bản địa và hỗ trợ nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu. Đại diện VCCI ĐBSCL trao đổi về những khó khăn, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân.

Diễn đàn cũng tổ chức hội thảo chuyên đề về xu hướng thị trường bán lẻ năm 2027, tập trung phân tích những thay đổi của thị trường tiêu dùng, kênh phân phối và yêu cầu mới đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

Song song với các phiên thảo luận là không gian trưng bày sản phẩm và giải pháp công nghệ xanh, gồm sáu cụm đại diện các địa phương đồng tổ chức, giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, dự án khởi nghiệp, mô hình đổi mới sáng tạo và các giải pháp công nghệ phục vụ kinh tế nông nghiệp bền vững.

Sau Diễn đàn, Ban Điều phối sẽ tổng hợp các sáng kiến, kiến nghị chính sách gửi các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương đồng tổ chức. Trung tâm BSA cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tổ chức các hoạt động tập huấn tại ĐBSCL.