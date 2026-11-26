Chiều 26/11, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chủ trì họp báo thông tin về Diễn đàn Mekong Connect 2026.

Diễn đàn do UBND tỉnh Vĩnh Long đăng cai, phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau; Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh ĐBSCL đồng tổ chức. Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (BSA) cùng Sở Tài chính Vĩnh Long tham gia điều phối, triển khai các hoạt động.

Với chủ đề “Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo chính sách để phát triển bền vững ĐBSCL”, tổ chức vào ngày 2/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, diễn đàn thu hút khoảng 500 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Ông Nguyễn Trúc Sơn cho biết, qua 9 kỳ tổ chức, Mekong Connect từng bước mở rộng kết nối từ các tỉnh ĐBSCL đến TP Hồ Chí Minh và lan tỏa ra khu vực. Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp mà còn thúc đẩy ký kết, thỏa thuận hợp tác, từng bước đưa các ý tưởng liên kết vào thực tiễn.

Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, chủ trì họp báo.

Một trong những điểm nghẽn Vĩnh Long tập trung tháo gỡ là hạ tầng giao thông. Tỉnh đã kiến nghị triển khai tuyến cao tốc CT33 trong nhiệm kỳ 2026-2030; đồng thời chú trọng tuyến đường hành lang kinh tế ven biển đi qua địa bàn dài hơn 112km và các công trình cầu lớn như Cửa Đại, Cổ Chiên 2. Khi hoàn thành, các công trình này không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn tăng cường kết nối giao thương giữa các địa phương trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, địa phương đang tập trung nguồn lực thực hiện các tuyến giao thông trọng điểm, xem Mekong Connect là cơ hội quan trọng để quảng bá tiềm năng, kêu gọi đầu tư, nhất là vào lĩnh vực kinh tế biển và công nghiệp năng lượng.

Mekong Connect 2026 đánh dấu kỳ tổ chức đầu tiên trong bối cảnh các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính bước vào giai đoạn vận hành mới. Không gian liên kết lần này mở rộng với 6 địa phương gồm TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Sự thay đổi về không gian hành chính và kinh tế mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức liên kết vùng. Trong đó, TP Hồ Chí Minh có thế mạnh về tài chính, công nghệ, dịch vụ và thị trường; ĐBSCL sở hữu lợi thế về nông nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và tài nguyên bản địa. Việc kết nối, khai thác hiệu quả những thế mạnh bổ trợ sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng toàn vùng phía Nam.

Đối với Vĩnh Long, sau hợp nhất, không gian phát triển được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về kết nối hạ tầng, phát triển kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư và tổ chức lại chuỗi giá trị sản xuất.

Mekong Connect 2026 đánh dấu kỳ tổ chức đầu tiên trong bối cảnh các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính bước vào giai đoạn vận hành mới.

Diễn đàn năm nay tập trung thảo luận ba nhóm vấn đề trọng tâm: huy động nguồn lực tài chính thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển ĐBSCL gắn với liên kết TP Hồ Chí Minh; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát huy tiềm năng kinh tế biển và tăng cường liên kết giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương ĐBSCL.

Điểm nhấn của Mekong Connect 2026 là định hướng đưa các sáng kiến, kiến nghị vào thực tiễn, tránh dừng lại ở trao đổi, thảo luận.

Ban Điều phối sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất chính sách gửi các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương đồng tổ chức để nghiên cứu, xây dựng chính sách, triển khai giải pháp phát triển kinh tế. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Trung tâm BSA tiếp tục phối hợp với các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh phiên khai mạc và diễn đàn chính, còn có hội thảo chuyên đề “Nắm bắt và thích ứng với xu hướng thị trường bán lẻ năm 2027, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp ĐBSCL”. Đây là dịp để doanh nghiệp cập nhật xu hướng tiêu dùng, nhận diện cơ hội, thách thức và tìm kiếm hướng thích ứng trước những thay đổi của thị trường.

Không gian trưng bày với chủ đề “Giải pháp công nghệ cho kinh tế nông nghiệp bền vững và sản phẩm xanh từ tài nguyên bản địa của ĐBSCL” gồm 6 cụm đại diện các địa phương đồng tổ chức. Tại đây, các địa phương giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, dự án khởi nghiệp và những giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất.

Mekong Connect 2026 kỳ vọng mở rộng cơ hội xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà khoa học; từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, khơi thông các nguồn lực và thúc đẩy liên kết vùng ĐBSCL theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững.