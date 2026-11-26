Quang cảnh buổi họp báo.

Mekong Connect được hình thành từ năm 2015, trên cơ sở sáng kiến hợp tác giữa 4 địa phương thuộc nhóm ABCD Mekong, gồm An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp.

Qua 10 năm phát triển, với sự tham gia của TP. Hồ Chí Minh và mở rộng hợp tác cùng nhiều địa phương, Diễn đàn từng bước trở thành không gian đối thoại, kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức hỗ trợ phát triển.

Năm 2026 đánh dấu kỳ Diễn đàn lần thứ 10; đồng thời, là lần đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính bước vào giai đoạn vận hành mới. Không gian liên kết Mekong Connect hiện bao gồm 6 địa phương: TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, tương ứng với địa bàn của 15 tỉnh, thành phố trước đây.

Diễn đàn do UBND tỉnh Vĩnh Long đăng cai, với sự đồng tổ chức của UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP. Cần Thơ, UBND các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh ĐBSCL.

Với chủ đề “Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo chính sách để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)”, Mekong Connect 2026 sẽ diễn ra ngày 2-12-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long.

Theo chương trình dự kiến, Mekong Connect 2026 diễn ra trong một ngày, gồm phiên toàn thể vào buổi sáng và hội thảo chuyên đề dành cho doanh nghiệp vào buổi chiều.

Phiên khai mạc và Diễn đàn chính dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã.

Nội dung phiên toàn thể tập trung vào 3 nhóm vấn đề có tác động trực tiếp đến triển vọng phát triển ĐBSCL trong giai đoạn tới. Thứ nhất là huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính, phục vụ thực hiện quy hoạch kinh tế và đầu tư phát triển ĐBSCL trong tình hình mới, gắn với tăng cường liên kết giữa vùng đồng bằng và TP. Hồ Chí Minh.

Thứ hai là đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Thứ ba là đầu tư phát triển kinh tế biển ĐBSCL, lĩnh vực còn nhiều tiềm năng trong bối cảnh không gian kinh tế của các địa phương được mở rộng.

Một nội dung đáng chú ý khác là hội thảo chuyên đề vào buổi chiều với chủ đề “Nắm bắt và thích ứng với xu hướng thị trường bán lẻ năm 2027, cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp ĐBSCL”.

Song song với các phiên thảo luận, Mekong Connect 2026 còn tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm với chủ đề “Giải pháp công nghệ cho kinh tế nông nghiệp bền vững và sản phẩm xanh từ tài nguyên bản địa của Đồng bằng sông Cửu Long”.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Mekong Connect 2026 là thúc đẩy các hoạt động liên kết, hợp tác thực chất, đưa những sáng kiến và đề xuất tại Diễn đàn vào quá trình triển khai trong thực tiễn…