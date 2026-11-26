Chiều 26/11, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn Mekong Connect 2026.

Với chủ đề Kết nối - Đổi mới sáng tạo - Kiến tạo chính sách để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Mekong Connect 2026 diễn ra ngày 2/12 tại Vĩnh Long.

Quang cảnh họp báo.

Diễn đàn tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là huy động nguồn lực đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế biển và tăng cường liên kết giữa TPHCM với các địa phương ĐBSCL.

Theo chương trình dự kiến, phiên toàn thể của diễn đàn tập trung vào 3 nhóm vấn đề có tác động trực tiếp đến khả năng phát triển của ĐBSCL trong giai đoạn tới, gồm: Huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực tài chính, để thực hiện quy hoạch kinh tế và đầu tư phát triển ĐBSCL trong tình hình mới, gắn với mối liên kết giữa ĐBSCL và TPHCM.

Thứ hai là đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ để thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Nhóm vấn đề thứ ba là đầu tư phát triển kinh tế biển của ĐBSCL, một hướng phát triển có nhiều tiềm năng trong bối cảnh không gian kinh tế của các địa phương được mở rộng.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin tại họp báo.

Các phiên thảo luận có những góc nhìn về chính sách, thực tiễn sản xuất, kinh doanh; nhận diện những cơ hội, thách thức, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế ĐBSCL. Trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình, giải pháp khả thi nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế biển và tăng cường liên kết vùng…

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ thực tiễn hợp tác kết nối, có những cơ chế, chính sách không thể tự giải quyết ở cấp tỉnh hay cấp vùng mà cần thẩm quyền cao hơn ở cấp Trung ương.

Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ đã có nhiều quyết sách quan trọng, thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành luật, nghị định, thông tư để thúc đẩy phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Diễn đàn được tổ chức theo hướng đồng hành, kiến tạo chính sách và dành ưu tiên riêng cho doanh nghiệp. Không gian phát triển mới và các tỉnh, thành đều cần huy động nguồn lực, trong đó nguồn lực công đóng vai trò dẫn dắt, để cụ thể hóa các chương trình, dự án theo quy hoạch và định hướng phát triển đã được thông qua.

Theo ông Sơn, sau sáp nhập, các địa phương đều có biển, vùng ĐBSCL xác định phát triển kinh tế biển là một động lực, trụ cột quan trọng, thu hút cả nguồn lực nhà nước và các thành phần kinh tế. Cùng với đó, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được nhấn mạnh thông qua các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Đối với doanh nghiệp, trọng tâm gắn với các định hướng lớn về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và thu hút đầu tư nước ngoài, giúp các địa phương tranh thủ thêm nguồn lực trong giai đoạn tới.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phát biểu.

Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho hay, một trong những mục tiêu quan trọng của Mekong Connect 2026 là thúc đẩy các hoạt động liên kết và hợp tác có tính thực chất, không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kinh nghiệm hay đề xuất giải pháp tại các phiên thảo luận.

Theo kế hoạch, sau diễn đàn, Ban điều phối sẽ tổng hợp các ý kiến, sáng kiến và kiến nghị chính sách để gửi đến các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương đồng tổ chức, phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách và triển khai những giải pháp phát triển kinh tế phù hợp với thực tiễn.

Mekong Connect là diễn đàn liên kết vùng được hình thành từ năm 2015, trên cơ sở sáng kiến hợp tác giữa 4 địa phương thuộc nhóm ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp). Năm nay là lần thứ 10, cũng là kỳ diễn đàn đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính. Không gian liên kết Mekong Connect hiện bao gồm 6 địa phương: TPHCM, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau.

Theo Ban tổ chức, sự thay đổi về không gian hành chính và kinh tế của các địa phương đang mở ra những cơ hội hợp tác mới, đồng thời đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức liên kết vùng.

Trong đó, TPHCM giữ vai trò trung tâm về tài chính, công nghệ, dịch vụ và thị trường. ĐBSCL có những lợi thế về nông nghiệp, kinh tế biển, công nghiệp chế biến và tài nguyên bản địa. Việc phát huy các thế mạnh bổ trợ này được xem là một trong những hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam.