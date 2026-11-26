Tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Mekong Connect 2026. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Ban tổ chức, phiên khai mạc và phiên toàn thể dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, diễn đàn lần thứ 10 ban đầu dự kiến tổ chức tại Vĩnh Long vào năm 2025, nhưng được chuyển sang năm 2026 để các địa phương tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Khởi nguồn từ năm 2015 với sáng kiến liên kết của bốn địa phương ABCD Mekong (An Giang, Bến Tre, Cần Thơ và Đồng Tháp), Mekong Connect năm nay có sáu địa phương đồng tổ chức, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Diễn đàn là dịp khơi dậy tinh thần hợp tác, tăng cường kết nối không chỉ giữa các tỉnh, thành phố trong vùng mà còn giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó mở rộng quy mô kinh tế và thị trường.

Đồng thời, các địa phương sẽ cùng trao đổi, đề xuất Trung ương tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách vượt thẩm quyền giải quyết của từng địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Theo Ban tổ chức, điểm mới của diễn đàn năm nay là sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo các doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ, chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp đổi mới sáng tạo từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Trong khuôn khổ sự kiện, hội thảo chuyên đề sẽ tập trung phân tích sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, xu hướng phát triển các kênh phân phối và yêu cầu đặt ra đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khi tiếp cận thị trường năm 2027.

Bên cạnh các phiên thảo luận, 6 cụm không gian trưng bày của các địa phương đồng tổ chức sẽ giới thiệu sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, dự án khởi nghiệp và các giải pháp công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Sau diễn đàn, các sáng kiến và kiến nghị chính sách sẽ được tổng hợp, gửi đến các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương xem xét. Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và Trung tâm BSA tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn Mekong Connect 2026 sẽ diễn ra ngày 2/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long, số 68 đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.