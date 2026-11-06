Meichan hé lộ 2 năm yêu kín tiếng phi công Hà Còi

Hà Còi cầu hôn Meichan ở trường bay Paris Air (Florida, Mỹ) nơi anh theo đuổi ước mơ làm phi công.

Lần đầu đến Mỹ hồi tháng 10, Meichan (tên thật: Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000) hào hứng theo chân bạn trai Hà Còi (tên thật: Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001) trong chuyến công tác tại một trường đào tạo phi công ở Florida, đảm nhận vai trò trợ lý kiêm quay phim.

Cô dần làm quen, trở nên thân thiết với những người tại đây mà không biết họ đang cùng Hà Còi giữ một bí mật: kế hoạch cầu hôn mình ngay trên bầu trời.

Trong buồng lái, nam phi công bày tỏ lòng mình, vỡ òa khi nhận được cái gật đầu từ nữ YouTuber. Trong khi đó, dù đã nhiều lần tưởng tượng về khoảnh khắc được cầu hôn, Meichan thừa nhận cảm xúc thực tế vẫn vượt xa những gì cô hình dung.

"Tôi chỉ nhớ lúc ấy mình vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, vừa có cảm giác rất rõ ràng rằng đây chính là điều mình mong muốn", Meichan chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Hơn 2 năm yêu kín tiếng

Màn cầu hôn của Hà Còi dành cho Meichan nhanh chóng thu hút sự chú ý vì trước đó, cặp đôi không công khai chuyện hẹn hò sau hơn 2 năm bên nhau.

Chia sẻ về quyết định giữ chuyện tình cảm riêng tư, Meichan cho biết ngay từ khi bắt đầu tìm hiểu, cô và Hà đã có chung quan điểm về việc hạn chế chia sẻ mối quan hệ. Cả hai hiểu rằng việc công khai đồng nghĩa với đón nhận sự quan tâm, bình luận và những góc nhìn khác nhau từ công chúng. Trong khi đó, cô muốn cả hai có thời gian tìm hiểu, xây dựng mối quan hệ mà không chịu quá nhiều tác động từ bên ngoài.

"Giữ riêng tư không có nghĩa là muốn che giấu tình yêu, mà đơn giản là muốn dành cho mối quan hệ ấy đủ thời gian và không gian để phát triển một cách tự nhiên, nghiêm túc và theo cách của riêng hai đứa", cô nói.

Meichan thừa nhận trước đây cô khá độc lập, quen tự đưa ra quyết định và sắp xếp cuộc sống theo kế hoạch riêng. Tuy nhiên, khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, cô dần học cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người còn lại, đồng thời điều chỉnh bản thân để có thể đồng hành lâu dài.

Cặp đôi có hơn 2 năm tìm hiểu kín tiếng trước khi về chung nhà.

Cũng từ khi có bạn trai, Meichan nhận ra bản thân thích được nhõng nhẽo, dựa dẫm vào đối phương. "Nhiều lúc chính tôi cũng thấy ngạc nhiên với phiên bản của bản thân khi ở cạnh anh", cô nói.

Sau hơn hai năm gắn bó, nữ YouTuber cho rằng cả hai sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới và đây cũng là thời điểm thích hợp để chia sẻ chuyện tình cảm với mọi người. Cô thừa nhận bản thân vui khi giờ đây có thể thoải mái nhắc đến bạn trai, kể về những trải nghiệm đã cùng nhau đi qua.

Hiện tại, cặp đôi chuẩn bị cho những buổi gặp gỡ và nghi lễ truyền thống cùng hai bên gia đình. Việc chuẩn bị cũng đòi hỏi hai người sắp xếp lịch trình do đều có công việc và kế hoạch học tập riêng.

"Tổ chức đám cưới có rất nhiều việc cần lo", Meichan thừa nhận, đồng thời cho biết muốn tận hưởng cả những ngày tất bật chuẩn bị bởi đây cũng sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của hai người.

Meichan và Hà Còi thống nhất về việc giữ tình cảm riêng tư suốt 2 năm.

Cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp

Bên cạnh chuyện tình cảm, Meichan cũng đang có những bước chuyển trong công việc. Từ một nhà sáng tạo nội dung chủ yếu chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cô dần tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, đảm nhận những vai trò đòi hỏi sự chuẩn bị và trách nhiệm cao hơn.

Tháng 9, nữ KOL đảm nhận vai trò MC tại lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN ở Jeonju (Hàn Quốc). Cô cũng gây chú ý khi hợp tác sản xuất nội dung cùng tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhân dịp Tết Trung thu.

Theo cô, những cơ hội này đến từ quá trình tích lũy kinh nghiệm làm nội dung, vốn ngoại ngữ và thời gian từng du học ngành Văn hóa và Truyền thông. Tuy nhiên, việc tham gia các hoạt động ngoại giao cũng khiến cô phải thay đổi cách làm việc.

Meichan là một trong hai MC tại lễ khánh thành Không gian Văn hóa ASEAN ở Jeonju (Hàn Quốc).

Nếu trước đây, nội dung chủ yếu xoay quanh câu chuyện cá nhân, giờ đây những sản phẩm Meichan thực hiện có thể liên quan đến hình ảnh của một tổ chức hoặc nền văn hóa. Vì vậy, cô phải chú trọng hơn đến việc kiểm chứng thông tin, lựa chọn cách diễn đạt và cân bằng giữa sự gần gũi với những yêu cầu về nghi thức.

Hiện Meichan làm việc tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và dự định tiếp tục phát triển trong lĩnh vực truyền thông, giao lưu văn hóa quốc tế. Những kế hoạch này vẫn được Meichan duy trì khi cô và bạn trai chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Nữ KOL thừa nhận đây là giai đoạn có nhiều thay đổi. Trước kia, khi nghĩ về tương lai, cô thường tập trung vào những mục tiêu học tập, công việc và trải nghiệm cá nhân. Giờ đây, bên cạnh các dự định riêng, Meichan bắt đầu tính đến những kế hoạch chung với Hà Còi.

"Tôi không nghĩ kết hôn đồng nghĩa với việc phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Tất nhiên, trong từng giai đoạn, sẽ có những điều cần được ưu tiên hơn, và chắc chắn tôi cũng sẽ phải học cách sắp xếp, điều chỉnh nhiều hơn", cô nói

Vào dịp Trung thu, Meichan trở thành creator đầu tiên hợp tác sản xuất nội dung với tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, bà Jennifer Wicks.

Theo Meichan, cả cô và nửa kia đều có đam mê, mục tiêu nghề nghiệp riêng. Vì vậy, hai người mong muốn tiếp tục ủng hộ đối phương phát triển bản thân thay vì phải từ bỏ những dự định cá nhân sau khi lập gia đình.

"Tôi mong rằng khi bước vào hôn nhân, chúng tôi vẫn có thể giữ được sự độc lập, tinh thần ham học hỏi và nhiệt huyết với công việc, đồng thời trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau", Meichan chia sẻ.

Mai An