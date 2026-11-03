Meghan Markle bất ngờ viết tâm thư, hé lộ những thay đổi trong cuộc sống gia đình

Meghan Markle mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ một bức thư cá nhân nhân dịp thương hiệu phong cách sống As Ever giới thiệu bộ sưu tập dành cho mùa lễ hội năm 2026. Trong thư, Nữ công tước xứ Sussex dành nhiều chia sẻ về gia đình, các con, công việc kinh doanh và những trải nghiệm đáng nhớ trong năm qua.

Theo Marie Claire, bức thư được Meghan viết để giới thiệu bộ sưu tập mang tên The Holiday Collection: Chapter Two. Tuy nhiên, thay vì tập trung quảng bá sản phẩm, cô dành phần lớn nội dung để nhìn lại những điều giản dị mang đến niềm vui và ý nghĩa cho cuộc sống.

Meghan cho biết năm 2026 giúp cô nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều lớn lao mà hiện diện trong các khoảnh khắc đời thường.

Đó có thể là khoảng thời gian ôm ấp các con trước giờ đi ngủ, chuẩn bị những giỏ quà mùa thu dành tặng bạn bè, chăm sóc khu vườn, đi du lịch hay từng bước phát triển công việc kinh doanh riêng.

Nữ công tước cũng nhắc đến một mùa hè tràn ngập tiếng cười, rượu vang và những chiếc kem tan chảy, trước khi đón mùa thu với nhiều trải nghiệm mới. Với Meghan, mỗi khoảnh khắc đều mang một ý nghĩa riêng và góp phần tạo nên những kỷ niệm đáng trân trọng.

Những chia sẻ này nhanh chóng được truyền thông liên hệ với những thay đổi trong cuộc sống của gia đình Sussex. Tháng 8/2026, Meghan cùng Vương tử Harry và hai con là Hoàng tử Archie, Công chúa Lilibet được cho là đã chuyển từ Mỹ về Vương quốc Anh, khép lại sáu năm sinh sống tại California.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với GQ, Vương tử Harry từng chia sẻ mong muốn được gần gũi hơn với người thân là một trong những lý do khiến gia đình cân nhắc trở về quê nhà. Thay vì chỉ có những chuyến thăm ngắn ngày, họ muốn dành nhiều thời gian hơn bên gia đình.

Bên cạnh những thay đổi trong đời sống riêng, Meghan vẫn tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu As Ever. Theo cô, mùa lễ hội không chỉ là dịp trao tặng quà mà còn là khoảng thời gian để mọi người kết nối, quan tâm đến những người thân yêu và trân trọng những kỷ niệm được tạo nên từ các hoạt động thường ngày.

Khép lại bức thư, Meghan gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã ủng hộ và đón nhận thương hiệu As Ever, đồng thời bày tỏ sự trân trọng khi các sản phẩm của mình có thể góp mặt trong những khoảnh khắc đời thường của họ.

Sau nhiều năm sống xa Hoàng gia Anh, cuộc sống của Meghan và Harry vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông.

Dù không đề cập trực tiếp đến những bất đồng trong gia đình hoàng gia, bức thư lần này cho thấy Meghan muốn hướng sự chú ý vào những giá trị cá nhân, đặc biệt là gia đình, các con và hành trình phát triển công việc kinh doanh của mình.