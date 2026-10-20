[Megastory] Én nhỏ xương thủy tinh - đóa hồng nghị lực

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn trao giải đặc biệt cho tác giả Huỳnh Thanh Thảo.

Đó là giọt nước mắt của niềm thương cảm trước những thiệt thòi mà Thảo phải gánh chịu, là sự khâm phục trước nghị lực của một người phụ nữ không để nghịch cảnh khép lại cánh cửa cuộc đời mình. Và hơn hết, điều khiến người ta xúc động không chỉ là những gì chị đã đi qua, mà còn là cách chị lựa chọn sống sau những tổn thương, mất mát ấy.

Chính sự lạc quan ấy của Thảo đã khiến không ít người phải giật mình, lặng lại để soi rọi bản thân. Chúng ta có một cơ thể lành lặn, có nhiều cơ hội lựa chọn, có những điều người khác hằng ao ước, nhưng đôi khi chỉ một chút khó khăn, một lần thất bại cũng đủ khiến ta than phiền, chùn bước, thậm chí đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Những giọt nước mắt trong lễ trao giải không chỉ dành cho những gì Huỳnh Thanh Thảo đã trải qua, mà còn là sự cảm phục, lòng biết ơn, của những người chợt nhận ra mình đã có biết bao điều đáng quý mà đôi khi ta chưa biết trân trọng.

Để rồi, khi nhìn vào Én Nhỏ, người ta bỗng thấy mình nhỏ bé trước một con người đã đối diện với quá nhiều giới hạn, mất mát và đau đớn, nhưng vẫn chọn mỉm cười, vẫn kiên trì làm những điều có ích, vẫn nghĩ đến niềm vui và tương lai của người khác.

Tác giả Huỳnh Thanh Thảo cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm.

Sinh năm 1986 tại vùng đất thép Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh), ba Thảo là một cựu chiến binh. Và thật không may, Huỳnh Thanh Thảo phải mang trong mình di chứng chất độc da cam/dioxin và căn bệnh xương thủy tinh quái ác. Ngay từ khi mới 8 tháng tuổi, bệnh viện đã là nhà, mọi va chạm đều có nguy cơ gây gãy xương, ba mẹ cô lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đưa cô nhập viện. Bệnh tật đau yếu đã ngăn trở không chỉ hơi thở mỏng manh nơi lồng ngực mà còn ngăn cản Thảo đi tới tương lai như bao đứa trẻ bình thường khác.

Năm 9 tuổi, Thảo quyết tâm đu dây tập ngồi, nhờ mẹ dạy những vần thơ, con chữ đầu tiên ngay trên chiếc giường bệnh, cô đã tự mình chinh phục hành trình tri thức đầy gian khó.

Không dừng lại ở việc tự thắp sáng cuộc đời mình, Thảo luôn mong muốn chia sẻ tri thức cho những đứa trẻ khó khăn. Từ lớp học tình thương lập nên năm 14 tuổi, đến năm 2009, "Thư viện mini Cô Ba" ra đời - ban đầu chỉ từ một tủ thuốc lá cũ xin lại. Đến nay, thư viện đã sở hữu hơn 6.000 cuốn sách, trở thành điểm tựa tri thức và tình thương cho biết bao thế hệ học trò nghèo.

Dù gắn đời mình với chiếc xe lăn, Thảo vẫn không ngại ngần xuất hiện trong những chuyến thiện nguyện, kết nối biết bao tấm lòng nhân ái để hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em yếu thế. Chị còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ cho Quỹ Khuyến học Cô Ba Ấp Ràng (do chị sáng lập) để giúp đỡ những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp, rồi còn có Quỹ hỗ trợ vốn cho người có con em khuyết tật, để họ có điều kiện mưu sinh trong lúc nuôi con em bị bệnh.

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn tặng quà cho tác giả Huỳnh Thanh Thảo.

Giải Đặc biệt tại lễ trao giải “Chào nhé yêu thương” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức, được trao cho Huỳnh Thanh Thảo không chỉ là sự ghi nhận dành cho một tác phẩm báo chí hay một câu chuyện truyền cảm hứng, mà là sự tôn vinh dành cho một trái tim đã đi qua nhiều đau đớn nhưng vẫn nguyên vẹn tình yêu thương với cuộc đời.

Thảo cho biết, tác phẩm Hạnh phúc là được thở, sống và được yêu thương gửi đến chương trình “Chào nhé yêu thương” như một lời đúc kết tự đáy lòng về hành trình mấy mươi năm đi qua đau đớn. Chị chia sẻ rằng mình viết tác phẩm này trong thời điểm vừa xuất viện về nhà. Mỗi ngày, chị đều đặt tay lên ngực, chạm vào nơi trái tim đang đập để trân quý hơn hơi thở mỏng manh của chính mình. “Em viết bài này là để chia sẻ, để biết ơn cuộc đời đã cho em cảm nhận được hai chữ hạnh phúc khi được sống” - Thanh Thảo tâm sự.

Điều khiến người ta xúc động hơn cả ở Huỳnh Thanh Thảo có lẽ không chỉ là những nghịch cảnh chị đã đi qua, mà còn là tinh thần lạc quan đến ngỡ ngàng. Một nụ cười nhẹ nhàng, một cách nhìn đời bình thản, một trái tim vẫn đầy ắp yêu thương và luôn biết ơn cuộc đời. Điều này đã được chị gửi gắm trong tác phẩm: “Có lẽ, thật khó để nói về hai từ hạnh phúc. Bởi với người này, chuyện có thể ngồi cùng bàn có đông đủ người thân, ăn một bữa cơm đạm bạc đã làm họ mãn nguyện rồi. Nhưng với người khác, hạnh phúc đôi khi phải xa xôi hơn, như người ta vẫn nói vui rằng: “Có một vợ một chồng, hai con, ở nhà ba tầng, đi xe bốn bánh”. Riêng tôi, hạnh phúc là… được thở! - một cách bình thường, trong mỗi phút giây”.

Trước một Én Nhỏ, điều khiến chúng ta phải nhìn lại không phải là chị đã bất hạnh đến nhường nào, mà là giữa những bất hạnh ấy, chị vẫn có thể sống đẹp, sống vui và yêu thương nhiều đến thế.

Chị Thảo luôn nở nụ cười rạng rỡ và nhắn gửi một triết lý sống thật đẹp: “Sống là một hành trình. Và hạnh phúc là khi ta biết đủ. Chỉ cần còn được thở, được sống và được yêu thương thì mọi thử thách chỉ là chuyện nhỏ”.

Xin chúc mừng Huỳnh Thanh Thảo - cánh “én nhỏ” dịu dàng đã và đang tiếp tục viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thực!

Tác giả Huỳnh Thanh Thảo, người đoạt giải Đặc biệt chia sẻ những nghị lực và lan tỏa hạnh phúc tại lễ trao giải.

*Dưới đây là tác phẩm Hạnh phúc là thở, sống và được yêu thương của tác giả Huỳnh Thanh Thảo (bút danh Én Nhỏ) đoạt giải Đặc biệt Cuộc thi viết Chào nhé yêu thương mùa 5 với chủ đề “Hạnh phúc”.

Có lẽ, thật khó để nói về hai từ hạnh phúc. Bởi với người này, chuyện có thể ngồi cùng bàn có đông đủ người thân, ăn một bữa cơm đạm bạc đã làm họ mãn nguyện rồi. Nhưng với người khác, hạnh phúc đôi khi phải xa xôi hơn, như người ta vẫn nói vui rằng: “Có một vợ một chồng, hai con, ở nhà ba tầng, đi xe bốn bánh”. Riêng tôi, hạnh phúc là… được thở! - một cách bình thường, trong mỗi phút giây.

“Bé nhà anh chị đã mắc chứng xương giòn”, một vị bác sĩ cao niên đã gọi ba mẹ tôi vào phòng khám, từ tốn thông báo về bệnh trạng của tôi như thế.

Khi ấy, tôi mới tám tháng tuổi.

Từ đó, với tôi, bệnh viện là nhà.

Lớn hơn một chút, ý thức được mình khác biệt, nên tôi rất kỹ lưỡng trong chuyện “bảo vệ” bản thân. Tôi cố tránh việc cơ thể bị va đập mạnh, cự tuyệt việc để người lạ ẳm bồng. Và dù rất mê trẻ con, nhưng tôi đành phải ngăn chúng đến gần. Ai mà biết được, chúng có hồn nhiên… té nhào vào người mình hay không. Tóm lại, mọi nguy cơ có thể dẫn đến gãy xương, tôi đều cố loại trừ. Thế nhưng, chủ động với con người thì dễ hơn với thời tiết. Khí hậu miền Nam chỉ hai mùa: nắng thì như nung, mưa thì dầm dề lạnh giá. Mùa nắng, có thể chỉ khiến nhiều người cảm thấy bực bội vì oi bức, mùa mưa sẽ gây chút khó khăn trong khi di chuyển. Nhưng với tôi, nhiệt độ nóng hay lạnh quá cũng đều khiến cơ thể buốt nhức. Nên, mùa nào cũng là mùa… gãy xương. Ôi! Chuyện cứ như người ta ăn cơm, uống nước và ngủ mỗi ngày.

Song, tôi còn bị ho hen. Vậy là, đâu chỉ chịu cái đau thấu trời vì xương bị rạn, tôi còn phải đối mặt thêm với thử thách khác: những cơn khó thở.

Ba mẹ đã quen dần với tình trạng phải thần tốc xốc tôi đi cấp cứu mỗi khi cơn mệt ghé thăm. Đoạn đường 30 cây số từ nhà đến bệnh viện chừng như dài ra gấp đôi. Làm sao tôi quên được những năm tháng đó. Hình ảnh mẹ ôm đứa con gái út đã ngoài hai mươi tuổi mà như con mèo đang khó nhọc thở khò khè. Nhớ cả khoảnh khắc hai mẹ con ngồi sau lưng ba, trên chiếc xe Dream cũ mòn, bất kể đêm ngày hay nắng mưa. Có lúc, tôi lả đi trên tay mẹ, khi cổng bệnh viện chỉ còn cách vài trăm mét...

Ba mẹ tôi làm ruộng. Vất vả bao nhiêu cũng đâu thấm bằng những đêm dài thức trắng canh chừng khi tôi đau ốm. Mẹ thường nói chỉ cần tôi khỏe mạnh là họ đã mừng và hạnh phúc lắm rồi: “Cực khổ bao nhiêu tao với ba mày cũng chịu được hết!”.

Vốn lưu trú ở viện nhiều hơn nhà, nên vợ chồng, con cái có nhiều kỷ niệm vui vui ở cái nơi được xem là não nề. Tôi còn nhớ như in, đợt nằm viện tận Thành phố Hồ Chí Minh. Giữa đêm, nghe tiếng la thất thanh “Trộm, có trộm!”, ba mẹ tôi theo quán tính cũng ào ra cửa. Lúc quay trở vào thì phát hiện đã mất tiêu... đôi dép Lào!

Ở viện, chứng kiến nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn nhà tôi nhiều. Sát giường bệnh của tôi, có một bé mồ côi ba mẹ lại còn bị bại não, ông bà ngoại già yếu thay nhau chăm sóc. Ngẫm thì thấy, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống mình còn may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người.

Chớp mắt một cái, tôi giờ đã chạm ngưỡng 40, ba mẹ cũng đã đi qua 70 mùa Tết. Và kỳ thực, tuổi càng cao thì số lần đến viện của tôi càng nhiều. Nhưng dù ở tuổi nào thì tình thương yêu, sự chăm sóc của ba mẹ dành cho tôi vẫn vậy. Thậm chí, ngày một đong đầy.

Còn tôi, dẫu thể trạng èo uột là thế, nhưng tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ sự sống. Hạnh phúc lớn nhất của tôi rất đơn giản. Rằng mỗi sáng thức dậy, tôi biết mình còn... thở bình thường. Và cũng như biết bao người, tôi ước ao sống hoài trong vòng tay của ba mẹ, của những người thân, những bạn hữu mà tôi thương quý. Chỉ vậy thôi! Vâng, chỉ vậy thôi cũng đủ và đã quá mãn nguyện với cô gái nhỏ bị xương thủy tinh, như tôi rồi!

Ban tổ chức cùng nhóm tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm.