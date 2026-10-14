[Megastory] Đích đến của thành phố văn minh - hiện đại - hạnh phúc

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố thực hiện nghi thức động thổ khởi công Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình.

Những mục tiêu mà Nghị quyết số 16 đặt ra cho từng giai đoạn phát triển đều cho thấy rõ đích đến là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Điều đáng chú ý là yếu tố “hạnh phúc” không chỉ xuất hiện trong quan điểm phát triển mà còn được thể hiện xuyên suốt trong các mục tiêu dài hạn của thành phố. Cụ thể đến năm 2035 người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc. Đến năm 2045 chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Đến năm 2065, thành phố Đồng Nai là thành phố kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới...

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đồng Nai đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống người dân. Thực tế, tinh thần lấy người dân làm trung tâm đã được thành phố Đồng Nai quan tâm triển khai liên tục, xuyên suốt. Nhiều năm qua, Đồng Nai luôn là địa phương dành nguồn lực lớn cho các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Người dân làm thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn phường Long Hưng.

Là một trong những trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hàng đầu cả nước, thành phố thu hút hàng triệu lao động đến làm việc và sinh sống. Để phát triển bền vững, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng kinh tế, thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, địa phương đặc biệt quan tâm đến đời sống của người lao động. Chính vì vậy, Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều chương trình nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm giúp người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương. Một trong những minh chứng rõ nét là mục tiêu phát triển hơn 67 ngàn căn nhà ở xã hội đến năm 2030, cao hơn chỉ tiêu được giao. Đằng sau những con số ấy là khát vọng để người lao động không chỉ có việc làm mà còn có cơ hội an cư, tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa và phúc lợi xã hội ngày càng tốt hơn. Đây cũng chính là một trong những thước đo quan trọng của hạnh phúc đô thị. Đang tham khảo Dự án Nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (ở phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai) cho biết: “Với người có thu nhập thấp, nhu cầu về các căn hộ có mức giá hợp lý, đầy đủ tiện ích và được hỗ trợ tài chính là rất cần thiết. Vì vậy, những dự án được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và có phương thức thanh toán phù hợp sẽ tạo thêm cơ hội để người thu nhập thấp sớm ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với địa phương”.

Mới đây, thành phố Đồng Nai đã khởi công giai đoạn 1 Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình tại phường Long Bình với định hướng quy hoạch phát triển khoảng 10 ngàn căn hộ cho thuê cùng hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của thành phố và là dự án đầu tiên trên cả nước được triển khai thực hiện sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mô hình chung cư cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động và các đối tượng thu nhập thấp.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Trấn Biên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2025.

Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình (giai đoạn 1), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho rằng, một thành phố hiện đại không chỉ được đo bằng quy mô hạ tầng hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn được đánh giá bằng khả năng đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của người dân, trong đó có nhu cầu về nhà ở. Vì vậy, thành phố sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, nguồn lực và quỹ đất phù hợp để phát triển mạnh mẽ nhà ở xã hội; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án phục vụ cộng đồng.

Công nhân Công ty cổ phần TKG Taekwang Vina ấm lòng với bữa cơm Công đoàn.

Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027.

Bảo đảm công bằng trong cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, tạo nên môi trường giáo dục hạnh phúc cũng là mục tiêu mà Đồng Nai hướng tới. Thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy học tại 8 xã biên giới của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tổng kinh phí thực hiện đề án là 1.194,403 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, ngân sách địa phương và xã hội hóa (có 53 cơ sở giáo dục được đầutư xây dựng, bao gồm 17 trường mầm non, 35 cơ sở giáo dục phổ thông, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), trong đó tập trung đầu tư xây dựng trường học bán trú và ưu tiên xây dựng trường bán trú liên cấp tiểu học và THCS.

Tại xã biên giới Thiện Hưng, với đặc thù địa bàn rộng, nhiều điểm trường phân tán và điều kiện của học sinh không đồng đều, xã xác định xây dựng “trường học hạnh phúc” không chỉ là đầu tư một ngôi trường khang trang. Quan trọng hơn, đó phải là nơi mỗi học sinh được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, được chăm lo bữa ăn, sức khỏe, điều kiện nghỉ ngơi và được tạo cơ hội phát triển toàn diện; không để hoàn cảnh gia đình hay khoảng cách địa lý trở thành rào cản trên hành trình đến trường.

Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng Nguyễn Minh Phong trực tiếp kiểm tra việc tổ chức bữa ăn trưa tại Trường tiểu học Thanh Bình.

Theo Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng Nguyễn Minh Phong, xã xác định việc triển khai Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS học ở các xã biên giới đất liền và Đề án đầu tư, phát triển toàn diện chất lượng dạy và học tại 8 xã biên giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là những chủ trương có ý nghĩa rất thiết thực đối với địa phương. Đây là điều kiện để xã từng bước giải quyết đồng thời ba yêu cầu: hoàn thiện cơ sở vật chất, chăm lo trực tiếp cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện thực tế của từng trường, từng điểm trường; xây dựng phương án tổ chức phù hợp và tăng cường thông tin đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh. Việc triển khai được thực hiện theo hướng rõ việc, sát nhu cầu, ưu tiên những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sinh hoạt và việc học tập hằng ngày của học sinh. Hiện trên địa bàn đang triển khai 10 dự án, công trình trường học, gồm 2 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 và 8 dự án được bố trí vốn trong năm 2026 theo Đề án 3344.

Riêng việc tổ chức bữa ăn trưa hiện được thực hiện tại 13 điểm trường trên địa bàn xã. Đặc thù nhiều điểm trường lẻ tạo ra áp lực lớn hơn đối với việc đầu tư đồng bộ bếp ăn, nhà ăn, nơi nghỉ trưa và tổ chức phục vụ bán trú. Một số điểm trường chưa có đầy đủ bếp, nhà ăn hoặc phòng nghỉ trưa, phải tận dụng phòng học, cơ sở hiện có hoặc tiếp nhận suất ăn được vận chuyển từ bếp chính. Bên cạnh điều kiện cơ sở vật chất, hoàn cảnh gia đình học sinh cũng không đồng đều. Địa bàn rộng và khoảng cách đến trường tác động trực tiếp đến việc đi học, duy trì sĩ số và tổ chức bán trú...

Trong điều kiện đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường phải vừa duy trì nền nếp dạy học, vừa bố trí lực lượng quản lý, chăm sóc và phục vụ học sinh bán trú. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương.

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức bữa ăn, xã đã bố trí tổng kinh phí 5,608 tỷ đồng để sửa chữa cơ sở vật chất, làm bếp, nhà ăn tiền chế, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hệ thống lọc nước. Các hạng mục này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 20-8, tạo điều kiện để các trường tổ chức bữa ăn trưa ngay từ đầu năm học. Đến ngày 20-9, tại 4 trường thuộc khối tiểu học và THCS thực hiện chính sách có tổng số hơn 5,4 ngàn học sinh; trong đó có hơn 4,2 ngàn học sinh ăn trưa tại trường, đạt 82,03% số đăng ký ban đầu và bằng 78,3% tổng số học sinh.

“Qua giai đoạn đầu triển khai, bữa ăn trưa đã mang lại hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học; ưu tiên hoàn thiện bếp ăn, nhà ăn, nơi nghỉ trưa, nước sạch, nhà vệ sinh và thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các điểm trường còn khó khăn. Đồng thời, các trường tăng cường lấy ý kiến học sinh, phụ huynh; kiểm soát chặt nguồn thực phẩm, khẩu phần, quy trình chế biến, lưu mẫu và vận chuyển suất ăn; kịp thời điều chỉnh những bất cập phát sinh trong quá trình tổ chức. Mục tiêu của Thiện Hưng là để chính sách không chỉ dừng ở hỗ trợ, mà thực sự trở thành điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục và chất lượng sống của học sinh vùng biên” - ông Nguyễn Minh Phong cho biết.

Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai

NGUYỄN VĂN ÚT

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Đồng Nai đang tập trung khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng chiến lược như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các khu công nghiệp thế hệ mới, các trung tâm logistics và mạng lưới giao thông kết nối vùng. Tuy nhiên, thành phố luôn xác định, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Nghị quyết số 16 không chỉ xác định các động lực tăng trưởng mới mà còn đặt ra yêu cầu phải giải quyết đồng bộ những vấn đề đang tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân. Đó là áp lực hạ tầng trước tốc độ đô thị hóa nhanh; nhu cầu nhà ở, việc làm, giáo dục, y tế ngày càng tăng; khoảng cách phát triển giữa các khu vực; cũng như yêu cầu gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập và phát triển. Bên cạnh các chính sách xã hội, Đồng Nai cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công.

Để hiện thực hóa các mục tiêu và giải pháp chiến lược trong giai đoạn mới, rất cần sự đồng thuận và chung tay của người dân. Mỗi ý kiến đóng góp, mỗi hành động góp sức xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, nâng cao năng suất lao động đều góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, đưa Đồng Nai tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành thành phố phát triển, hiện đại và hạnh phúc trong những thập niên tới.

Thanh thiếu niên, nhi đồng trong buổi Lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai, hạnh phúc không chỉ là đích hướng đến, mà còn là thước đo quan trọng nhất để nhìn nhận thành quả của quá trình phát triển. Một thành phố có thể có những công trình lớn, hạ tầng hiện đại, kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng nếu người dân chưa cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn và có niềm tin vào tương lai thì sự phát triển ấy vẫn chưa trọn vẹn.

Hạnh phúc phải được cảm nhận từ những điều rất cụ thể trong đời sống hằng ngày: Một môi trường trong lành, đường phố văn minh, giao thông an toàn, trường học tốt, y tế thuận lợi, việc làm ổn định, đời sống văn hóa phong phú và đặc biệt là người dân được tôn trọng, được tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển.

“Để xây dựng thành phố trẻ Đồng Nai, bắt đầu từ xây dựng ý thức công dân đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi, hạnh phúc không thể chỉ chờ Nhà nước mang đến một cách thụ động, mà mỗi công dân của thành phố trẻ phải tạo dựng niềm hạnh phúc đó bằng trách nhiệm của chính mỗi người, đó là sống có kỷ cương, ứng xử văn minh, tôn trọng cộng đồng, giữ gìn môi trường, chấp hành pháp luật và cùng nhau xây dựng không gian sống tốt đẹp” - đồng chí Hà Anh Dũng nhấn mạnh.

Người dân Đồng Nai vui tươi, phấn khởi trong ngày hội đồng diễn chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai.

Có thể thấy, phía sau những mục tiêu về GRDP, đô thị sân bay hay các hành lang phát triển chiến lược, Nghị quyết số 16 vẫn hướng tới một giá trị cốt lõi: xây dựng một thành phố mà mỗi người dân được sống trong môi trường an toàn, văn minh; được học tập, chăm sóc sức khỏe tốt hơn; có việc làm, thu nhập ổn định; được thụ hưởng các giá trị văn hóa và cơ hội phát triển công bằng. Đó cũng chính là thước đo thành công của quá trình phát triển và là đích đến cao nhất mà Đồng Nai hướng tới: thành phố "Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc".

Công nhân lao động Đồng Nai hạnh phúc trong lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức.

Người dân thành phố Đồng Nai tham gia đi bộ trong chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước”.