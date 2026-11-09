Megaspeed và ít nhất 4,6 tỷ USD thiết bị Nvidia: Điều gì khiến doanh nghiệp Singapore bị điều tra?

Megaspeed, doanh nghiệp đăng ký tại Singapore, được cho là đã nhập ít nhất 4,6 tỷ USD thiết bị Nvidia từ năm 2023 đến tháng 11/2025. Công ty đang bị chú ý vì nghi vấn liên quan đến kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm các nguồn tin được công bố, chưa có kết luận công khai nào xác nhận công ty vận chuyển chip trái phép sang Trung Quốc.

Từ một cái tên ít được biết đến, Megaspeed International nhanh chóng trở thành một trong những khách hàng lớn của Nvidia tại Đông Nam Á. Quá trình mở rộng này thu hút sự chú ý của giới chức Mỹ và Singapore trước các nghi vấn về chuỗi cung ứng chip AI.

Văn phòng im lìm của một đối tác "hàng đầu" của Nvidia

Tháng 10/2025, phóng viên Straits Times đến văn phòng Megaspeed ở tầng 7 tòa nhà Ocean Financial Centre, Singapore. Cửa kính đóng kín, bảng tên công ty vẫn còn nhưng gần như không có dấu hiệu hoạt động.

Văn phòng của Megaspeed nằm tại Trung tâm Tài chính Ocean (Singapore), ảnh chụp tháng 10/2025. Ảnh: Straits Times

Một người làm việc ở doanh nghiệp bên cạnh cho biết văn phòng này thường xuyên tối và hiếm khi thấy nhân viên. Điều đó gây chú ý vì Megaspeed từng tự giới thiệu là đối tác kinh doanh hàng đầu của Nvidia và cam kết mua khoảng 2 tỷ USD chip AI.

Từ công ty con của hãng game Trung Quốc đến nhà cung cấp điện toán AI

Theo hồ sơ của Cơ quan Quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA), Megaspeed có tiền thân là 7Road International, thành lập năm 2015 với tư cách công ty con của tập đoàn trò chơi điện tử Trung Quốc 7Road. Doanh nghiệp tách ra hoạt động độc lập vào tháng 3/2023, sau khi Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc từ tháng 10/2022.

Mô hình kinh doanh chính là cung cấp năng lực điện toán đám mây cho AI. Công ty đầu tư hệ thống máy chủ dùng GPU Nvidia rồi cho khách hàng thuê tài nguyên xử lý, thay vì chỉ bán linh kiện phần cứng.

Về cấu trúc sở hữu, Bloomberg cho biết 7Road được cho là đã chuyển nhượng 7Road International cho một thực thể ở Quần đảo Virgin thuộc Anh, do Huang Le (còn gọi là Alice Huang) điều hành. Đến tháng 11/2023, bà tiếp tục bán Megaspeed cho Swiftdata, doanh nghiệp Singapore thuộc sở hữu của Tan Yong Pong, người được hồ sơ chính thức xác định là CEO hiện tại. Theo Straits Times, ông Tan từng tham gia thành lập nhiều doanh nghiệp, nhưng phần lớn đã ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động kinh doanh đáng kể.

Tháng 2/2024, Megaspeed lập công ty con Speedmatrix tại Malaysia, đăng ký hai địa chỉ ở bang Johor. Theo New York Times, Speedmatrix được dùng để tiếp nhận các lô chip Nvidia từ Mỹ.

Những con số về quy mô nhập khẩu

Quy mô giao dịch là yếu tố khiến Megaspeed bị chú ý. Cuối năm 2023, công ty có khoảng 6 triệu USD tiền mặt, trong khi giá trị hàng hóa nhập khẩu kể từ thời điểm này lớn hơn con số đó hơn 1.000 lần.

Đáng chú ý, phần lớn giao dịch mua chip được hoàn tất trong sáu tuần trước ngày 15/5/2025, thời điểm Mỹ yêu cầu cấp phép xuất khẩu chip AI sang Đông Nam Á. Các số liệu trên được báo chí quốc tế tổng hợp từ dữ liệu hải quan Malaysia và Indonesia. Chúng không đồng nghĩa toàn bộ số chip đã được chuyển đến Trung Quốc hoặc dùng vào mục đích vi phạm quy định.

Ranh giới pháp lý: nhập khẩu hợp pháp hay chuyển hàng trái phép?

Theo New York Times, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu điều tra Megaspeed từ năm 2024, tập trung vào nghi vấn công ty hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc tiếp cận GPU thuộc diện kiểm soát xuất khẩu. Alibaba được nhắc đến là khách hàng lớn, nhưng từ chối bình luận.

Vấn đề cốt lõi nằm ở điểm đến cuối cùng và cách sử dụng thiết bị. Nếu GPU được nhập khẩu hợp pháp vào Malaysia, lắp đặt tại trung tâm dữ liệu và cung cấp dịch vụ tính toán từ xa qua Internet, hoạt động đó không mặc nhiên bị coi là buôn lậu chip. Ngược lại, nếu thiết bị bị chuyển sang Trung Quốc mà không có giấy phép, doanh nghiệp có thể đối mặt trách nhiệm pháp lý.

Đây cũng là thách thức với cơ quan quản lý, bởi một hệ thống máy chủ đặt tại Đông Nam Á vẫn có thể cung cấp năng lực xử lý cho khách hàng ở nhiều quốc gia. Theo Bloomberg, chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Megaspeed chuyển trái phép GPU Nvidia vào Trung Quốc. Nvidia cho biết đã kiểm tra các địa điểm triển khai chip và không phát hiện hoạt động tái xuất khẩu bất hợp pháp, cũng chưa thấy dấu hiệu quân đội nước ngoài tìm cách dùng sản phẩm của hãng qua Megaspeed.

Vai trò của Alice Huang và các nghi vấn tình báo

Theo hồ sơ chính thức, Tan Yong Pong là CEO Megaspeed. Tuy nhiên, một hồ sơ LinkedIn mang tên Huang Xiaole lại ghi người này giữ chức CEO. Trong ảnh chụp cùng Jensen Huang tại một hội nghị công nghệ ở Đài Bắc năm 2024, Alice Huang được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Megaspeed. Công ty chưa bình luận làm rõ vai trò của bà.

Ngày 30/10, WSJ dẫn các nguồn tin cho biết giới chức Mỹ nghi ngờ bà có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS). Các nguồn tin này cũng đề cập khả năng bà tiếp cận thông tin nhạy cảm qua quan hệ cá nhân với Jensen Huang, CEO Nvidia. Đây là nghi vấn do báo chí dẫn nguồn, chưa phải kết luận chính thức.

30/10: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bác bỏ thông tin, gọi đó là suy đoán không có căn cứ.

31/10: Bộ Nội vụ Singapore bác bỏ việc điều tra bà Alice Huang về nghi vấn tình báo, đồng thời xác nhận cuộc điều tra liên quan Megaspeed vẫn tiếp diễn.

4/11: Một số nghị sĩ Hạ viện Mỹ yêu cầu Jensen Huang báo cáo trước Quốc hội về lo ngại an ninh quốc gia.

8/11: Nvidia cho biết đang điều tra khả năng CEO của hãng là mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài. Cùng ngày, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết chưa có bằng chứng cụ thể nào về hoạt động tình báo của bà Alice Huang được công khai.

Nhìn chung, các cuộc điều tra liên quan Megaspeed vẫn chưa có kết luận công khai. Nguồn vốn, cấu trúc sở hữu, mạng lưới trung tâm dữ liệu và khách hàng cuối cùng của công ty vẫn còn nhiều điểm chưa được làm rõ.